Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ

05.03.2026, MForum.ru

Компания Nothing официально представила два новых смартфона среднего уровня — Phone (4a) и Phone (4a) Pro. Новинки получили переработанный дизайн, обновленную систему подсветки и, что важнее, камеру с перископическим объективом в обеих версиях.

Внешне модели теперь различаются сильнее, чем раньше. Обычный Phone (4a) сохранил минималистичный облик с аккуратной пилюлеобразной вставкой камер. Pro-версия выглядит агрессивнее — модуль с тремя объективами занимает почти всю верхнюю половину задней панели.

Оба смартфона получили обновленную систему подсветки Glyph Bar. Это уже не россыпь светодиодов по всей спинке, а прямая полоса из 63 светодиодов, разделенная на шесть сегментов. Яркость свечения выросла на 40% — до 3500 нит. Добавили и красный индикатор записи. Выглядит эффектно и пока ни у кого из конкурентов такого нет.

Фронтальная сторона у обеих новинок одинакова: 6.78-дюймовый OLED с разрешением 1224×2720 пикселей, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Стекло — Gorilla Glass 7i. Корпуса пластиковые, толщина 8.55 мм, защита от пыли и брызг по стандарту IP64.

Внутри установлен Snapdragon 7s Gen 4. Формально это преемник прошлогоднего 7s Gen 3, но Nothing честно предупреждает: прирост производительности составит всего 7%. В реальных задачах разница будет почти незаметна. Объемы памяти варьируются: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Тип оперативной памяти — LPDDR4X, накопитель — UFS 3.1. Без сюрпризов, но для своего класса достойно.

Главное событие — появление перископического телевика с 3.5-кратным оптическим зумом. Разрешение модуля — 50 МП. Раньше такая оптика встречалась либо у флагманов, либо в дорогих китайских «средняках». Здесь она появилась сразу в обеих моделях.

Основная камера в версии Pro, вероятно, получит улучшенный сенсор (подробностей пока мало), в обычном Phone (4a) используется 50-мегапиксельный Samsung GN9 с оптической стабилизацией. Ультраширик на 8 МП и фронталка на 32 МП — общие для обоих аппаратов.

Емкость батареи — 5080 мАч, поддержка проводной зарядки 50 Вт. Беспроводной не предусмотрено, впрочем в этом классе ее и не ждут.

Работают новинки на Android 16 с оболочкой Nothing OS 4.1. Отдельно отметим политику обновлений: три крупных версии ОС и шесть лет патчей безопасности. Для среднего сегмента это отличный показатель. Хотя до Samsung и Apple далеко.

Nothing снова пытается играть на своем поле — дизайн и уникальные фишки. Glyph Bar по-прежнему выделяет смартфоны бренда из серой массы безликих «лопат». Но главный козырь — перископическая камера в базовой версии. Это реально сильный ход: конкуренты в лице Samsung Galaxy A5x или Xiaomi Redmi Note подобной оптики за эти деньги не предлагают.

Вопрос только в процессоре. Snapdragon 7s Gen 4 с символическим приростом мощности — рискованный шаг. Энтузиасты, которые следят за гигагерцами, могут разочароваться. Но массовый покупатель, выбирающий смартфон в магазине, скорее купится на необычную внешность, яркий экран и «зум» в камере, чем на абстрактные проценты производительности.

Предзаказы стартуют сегодня, открытые продажи — с 13 марта. Цены на европейском и индийском рынках сложились следующие:

8/128 ГБ: €350 / £350 / ₹32 000

8/256 ГБ: €390 / ₹35 000

12/256 ГБ: €430 / £400 / ₹38 000

Для российского рынка официальных поставок не ожидается, впрочем, параллельный импорт никто не отменял.