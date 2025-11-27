Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном

27.11.2025, MForum.ru

Бренд Nothing выпустил на индийский рынок модель Phone (3a) Lite — наиболее доступный смартфон Nothing, если не учитывать устройства суббренда CMF.

Nothing Phone (3a) Lite получил 6.77-дюймовый Super AMOLED-экран разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость дисплея достигает 3000 нит, защита от мерцания реализована на уровне 2160 Гц. Для защиты экрана используется стекло Panda Glass.

Основой аппаратной части стал процессор MediaTek Dimensity 7300 Pro. Модель предлагает 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X с возможностью расширения за счет виртуальной памяти, а также накопитель UFS 2.2 объемом 128 или 256 ГБ с поддержкой карт microSD до 2 ТБ.

Nothing Phone (3a) Lite работает на Android 15 с оболочкой Nothing OS 3.5. Производитель гарантирует три крупных обновления ОС и шесть лет обновлений безопасности. В числе предустановленных приложений — приложения соцсетей, но их можно удалить.

Фотосистема Nothing Phone (3a) Lite включает основную на 50 Мп, ультраширокоугольный модуль 8 Мп и макрокамеру 2 Мп. Поддержка записи видео в 4K и электронная стабилизация дополняют возможности съемки.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки. Производитель заявляет, что батарея сохраняет более 90% емкости после 1200 циклов зарядки. Зарядное устройство в комплектацию не входит. Среди дополнительных функций — сканер отпечатков в дисплее, защита от влаги по стандарту IP54 и поддержка 5G-сетей.

Цены Nothing Phone (3a) Lite в Индии составят 20 999 рупий за версию 8/128 ГБ и 22 999 рупий за аппарат с объемами памяти 8/256 ГБ. Продажи стартуют 5 декабря через Flipkart и партнерские офлайн-магазины.