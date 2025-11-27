Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном

MForum.ru
27.11.2025,
Бренд Nothing выпустил на индийский рынок модель Phone (3a) Lite — наиболее доступный смартфон Nothing, если не учитывать устройства суббренда CMF.
Nothing Phone (3a) Lite получил 6.77-дюймовый Super AMOLED-экран разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость дисплея достигает 3000 нит, защита от мерцания реализована на уровне 2160 Гц. Для защиты экрана используется стекло Panda Glass.
Основой аппаратной части стал процессор MediaTek Dimensity 7300 Pro. Модель предлагает 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X с возможностью расширения за счет виртуальной памяти, а также накопитель UFS 2.2 объемом 128 или 256 ГБ с поддержкой карт microSD до 2 ТБ.
Nothing Phone (3a) Lite работает на Android 15 с оболочкой Nothing OS 3.5. Производитель гарантирует три крупных обновления ОС и шесть лет обновлений безопасности. В числе предустановленных приложений — приложения соцсетей, но их можно удалить.
Фотосистема Nothing Phone (3a) Lite включает основную на 50 Мп, ультраширокоугольный модуль 8 Мп и макрокамеру 2 Мп. Поддержка записи видео в 4K и электронная стабилизация дополняют возможности съемки.
Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки. Производитель заявляет, что батарея сохраняет более 90% емкости после 1200 циклов зарядки. Зарядное устройство в комплектацию не входит. Среди дополнительных функций — сканер отпечатков в дисплее, защита от влаги по стандарту IP54 и поддержка 5G-сетей.
Цены Nothing Phone (3a) Lite в Индии составят 20 999 рупий за версию 8/128 ГБ и 22 999 рупий за аппарат с объемами памяти 8/256 ГБ. Продажи стартуют 5 декабря через Flipkart и партнерские офлайн-магазины.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
14.10. [Новинки] Слухи: Nothing работает над Phone (3a) Lite / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3) с Glyph Matrix представлен официально / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: Появились фото Nothing Phone (3) / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3a) представлен официально / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3a) Pro представлен официально / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X7 представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Компоненты: Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: ZTE Nubia Flip3 и Nubia Fold появились на рендерах / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Apple может установить в iPhone 17e камеру, как в обычном iPhone 17 / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Появились рендеры OnePlus Ace 6T / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco F8 Ultra / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Ace 6T / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru