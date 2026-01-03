Анонсы: Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой

MForum.ru
03.01.2026,
В отличие от китайского аналога, базирующегося на чипе MediaTek, глобальная версия Oppo Reno15 основана на чипсете Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Новинка позиционируется как сбалансированный флагман среднего класса, сохраняющий ключевую фишку серии — качественную телефото-камеру.
Oppo Reno15 получил фотосистему, которая выделяет его на фоне многих конкурентов в сегменте. Помимо 50-мегапиксельного основного сенсора с оптической стабилизацией (OIS) и 8-мегапиксечного ультраширокоугольного объектива, устройство оснащено 50-мегапиксельной телефото-камерой с поддержкой 3.5-кратного оптического зума. Это позволяет делать детализированные портреты и снимать удалённые объекты без потери качества, что редко встречается в этом ценовом диапазоне.
В отличие от китайской версии на MediaTek Dimensity 8450, глобальная версия перешла на чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Этот процессор, работающий в паре с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 3.1, должен обеспечить высокую энергоэффективность и производительность.
Oppo Reno15 оснащено 6.59-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, защищённым стеклом Gorilla Glass 7i. Ёмкий аккумулятор 6500 мАч поддерживает сверхбыструю проводную зарядку 80 Вт. Корпус получил максимальную защиту от воды и пыли по стандарту IP69, а из коробки смартфон работает на ColorOS 16 (Android 16).
Oppo Reno15 уже поступил в продажу на Тайване в цветах Aurora White и Sky Blue по следующим ценам: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ – 17 990 тайваньских долларов (~$570), 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ – 19 990 тайваньских долларов (~$640).
Следующим крупным рынком для серии станет Индия, где анонс Reno15, Pro и Pro Max запланирован на 8 января. Таким образом, с глобальным релизом Reno15 Oppo предлагает потребителям мощную альтернативу в среднем сегменте, делая ставку не на количество мегапикселей, а на реальное качество зум-съёмки, что может стать её главным конкурентным преимуществом.
© Антон Печеровый,
