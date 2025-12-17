Микроэлектроника: В Counterpoint ожидают рост цен на микросхемы и снижение поставок смартфонов в 2026 году

MForum.ru
17.12.2025,
Мировые поставки смартфонов, как ожидается, сократятся на 2.1% в 2026 году. Негативное влияние на спрос окажет рост цен на комплектующие, прежде всего, на микросхемы. Об этом сообщает агентство Reuters.
В последние месяцы производители электроники по всему миру сталкиваются с дефицитом устаревших микросхем памяти, поскольку соответствующие производственные мощности все более переключены на производство высокопроизводительной памяти.
Это бьет, прежде всего, по бюджетной электронике, учитывая что общая стоимость компонентов, необходимых для производства смартфона, выросла на 20-30% с начала 2025 года.
Для вендоров типа Honor Device и Oppo с их низкой рентабельностью, это болезненный опыт. Apple и Samsung с их высокой маржинальностью пострадают заметно меньше.
Ситуацию усугубило решение компании Nvidia использовать в своих серверах ИИ микросхем памяти, которые используются в смартфонах. Это может удвоить цены на такую память к концу 2026 года.
Кроме того, для платформ ИИ требуется больше микросхем, чем для мобильных телефонов, что создаст внезапный спрос, с которым отрасль вряд ли способна справиться.
Ранее в декабре компания IDC уже заявляла, что ожидает снижения поставок смартфонов в целом по миру на 0.9% в 2026 году.
