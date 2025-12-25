Анонсы: Honor тихо выпустила в Китае супербюджетный смартфон Play 10A

MForum.ru

Анонсы: Honor тихо выпустила в Китае супербюджетный смартфон Play 10A

25.12.2025, MForum.ru

Пока основное внимание публики приковано к предстоящей игровой серии Honor Win, компания представила на своём домашнем рынке новую доступную модель — Honor Play 10A. Устройство продолжает стратегию бренда по завоеванию самого бюджетного сегмента, предлагая базовую функциональность, большую батарею и минималистичный дизайн по символической цене.

Главным аргументом смартфона, как и у многих аппаратов этого класса, стала автономность. Honor Play 10A получил аккумулятор ёмкостью 5300 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Производитель заявляет впечатляющие показатели даже при низком уровне заряда: 65 часов в режиме ожидания и 3.4 часа разговора от всего 10% батареи.

Аппаратной основой выступил энергоэффективный процессор MediaTek Dimensity 6300, работающий в паре с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища (с возможностью расширения через microSD). Устройство работает на оболочке MagicOS 9, основанной на Android 15.

Honor Play 10A оснащён 6.75-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Для комфортного чтения реализован «режим электронной книги». Фотосистема представлена базовым набором: 13-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная фронтальная камеры. Корпус получил защиту от ударов.

Стартовая цена Honor Play 10A делает его одним из самых доступных смартфонов с чипом Dimensity 6300 на рынке. Вариант 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ оценен в 799 юаней (~$114), а версия 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ обойдется в 899 юаней (~$128). Устройство будет доступно в трёх цветах: Lake Blue, Blue Sky и Ink Rock Black.

Honor Play 10A занимает нишу сверхбюджетного устройства для непритязательных пользователей, студентов или в качестве второго телефона. Его ключевыми преимуществами являются известный бренд, большой аккумулятор и актуальная версия Android, что на фоне агрессивной цены может обеспечить ему популярность в своём сегменте, несмотря на скромные характеристики камер и экрана.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

24.12. [Новинки] Анонсы: Honor раскрывает детали камер для новых игровых смартфонов серии Win / MForum.ru

22.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит три новых устройства флагманской линейки Magic 8 / MForum.ru

19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru

17.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Counterpoint ожидают рост цен на микросхемы и снижение поставок смартфонов в 2026 году / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

25.12. [Новинки] Анонсы: Honor тихо выпустила в Китае супербюджетный смартфон Play 10A / MForum.ru

25.12. [Новинки] Слухи: Nubia подтверждает работу над новым ультратонким игровым смартфоном RedMagic 11 Air / MForum.ru

24.12. [Новинки] Анонсы: TCL анонсировала планшет для цифровых заметок с экраном, имитирующим бумагу / MForum.ru

24.12. [Новинки] Анонсы: Honor раскрывает детали камер для новых игровых смартфонов серии Win / MForum.ru

24.12. [Новинки] Анонсы: Samsung готовит обновление камер в Galaxy A37 и A57 / MForum.ru

23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 15 – баланс для повседневных задач / MForurm.ru

23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность / MForum.ru

22.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представляет MatePad 11.5 (2026) – планшет с антибликовым экраном для учёбы / MForum.ru

22.12. [Новинки] Слухи: Realme готовит преемника Neo7 с гигантской батареей и флагманским чипом / MForum.ru

22.12. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над серией Turbo с АКБ до 9000 мАч / MForum.ru

22.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит три новых устройства флагманской линейки Magic 8 / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G / MForum.ru

19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: