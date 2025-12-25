Анонсы: Honor тихо выпустила в Китае супербюджетный смартфон Play 10A

MForum.ru
25.12.2025,
Пока основное внимание публики приковано к предстоящей игровой серии Honor Win, компания представила на своём домашнем рынке новую доступную модель — Honor Play 10A. Устройство продолжает стратегию бренда по завоеванию самого бюджетного сегмента, предлагая базовую функциональность, большую батарею и минималистичный дизайн по символической цене.
Главным аргументом смартфона, как и у многих аппаратов этого класса, стала автономность. Honor Play 10A получил аккумулятор ёмкостью 5300 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Производитель заявляет впечатляющие показатели даже при низком уровне заряда: 65 часов в режиме ожидания и 3.4 часа разговора от всего 10% батареи.
Аппаратной основой выступил энергоэффективный процессор MediaTek Dimensity 6300, работающий в паре с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища (с возможностью расширения через microSD). Устройство работает на оболочке MagicOS 9, основанной на Android 15.
Honor Play 10A оснащён 6.75-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Для комфортного чтения реализован «режим электронной книги». Фотосистема представлена базовым набором: 13-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная фронтальная камеры. Корпус получил защиту от ударов.
Стартовая цена Honor Play 10A делает его одним из самых доступных смартфонов с чипом Dimensity 6300 на рынке. Вариант 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ оценен в 799 юаней (~$114), а версия 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ обойдется в 899 юаней (~$128). Устройство будет доступно в трёх цветах: Lake Blue, Blue Sky и Ink Rock Black.
Honor Play 10A занимает нишу сверхбюджетного устройства для непритязательных пользователей, студентов или в качестве второго телефона. Его ключевыми преимуществами являются известный бренд, большой аккумулятор и актуальная версия Android, что на фоне агрессивной цены может обеспечить ему популярность в своём сегменте, несмотря на скромные характеристики камер и экрана.
