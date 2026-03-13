Мобильная связь: МТС в Амурской области - сеть LTE запущена в старинном селе Толбузино

13.03.2026, MForum.ru

МТС сообщает о подключении к сети села Толбузино на севере Амурской области. Около 100 жителей села на левом берегу Амура получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету.

В зоне покрытия сети LTE находятся школа, детский сад, дом культуры, фельдшерский пункт, библиотека, почта и магазины.

«МТС продолжает работу по улучшению качества связи в небольших населённых пунктах области по программе устранения цифрового неравенства. Мы расширяем географию покрытия, чтобы каждый амурчанин мог воспользоваться современными цифровыми сервисами», - отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Историческая справка

Село названо в честь воеводы Албазинской крепости Алексея Толбузина. Между нынешним селом Толбузино и существовавшим до 1976 года селом Бекетово расположен Бурундинский утёс, на вершине которого установлен зелёный крест - местная достопримечательность.

теги: мобильная связь развитие сетей МТС Амурская область

