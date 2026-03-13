Мобильная связь: МТС в Амурской области - сеть LTE запущена в старинном селе Толбузино

MForum.ru

Мобильная связь: МТС в Амурской области - сеть LTE запущена в старинном селе Толбузино

13.03.2026, MForum.ru

МТС сообщает о подключении к сети села Толбузино на севере Амурской области. Около 100 жителей села на левом берегу Амура получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету.

В зоне покрытия сети LTE находятся школа, детский сад, дом культуры, фельдшерский пункт, библиотека, почта и магазины.

«МТС продолжает работу по улучшению качества связи в небольших населённых пунктах области по программе устранения цифрового неравенства. Мы расширяем географию покрытия, чтобы каждый амурчанин мог воспользоваться современными цифровыми сервисами», - отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Историческая справка

Село названо в честь воеводы Албазинской крепости Алексея Толбузина. Между нынешним селом Толбузино и существовавшим до 1976 года селом Бекетово расположен Бурундинский утёс, на вершине которого установлен зелёный крест - местная достопримечательность.

--

теги: мобильная связь развитие сетей МТС Амурская область

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

30.01. [Новости компаний] Мобильная связь: МТС в Амурской области - улучшено покрытие в селе Возжаевка и на прилегающем участке Транссиба / MForum.ru

23.01. [Новости компаний] Мобильная связь: МТС в Амурской области - оператор завершил в Благовещенске масштабную модернизацию сети сотовой связи / MForum.ru

06.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Амурской области - МТС улучшила мобильный интернет в поселке Береговой / MForum.ru

16.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Амурской области - оператор подключил к сети жителей Белоцерковки и Тавричанки / MForum.ru

30.07. [Новости компаний] Облачные сервисы: MWS Cloud в 3.3 раза нарастила облако в Сибири и на треть – в московских ЦОД / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

13.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой / MForum.ru

13.03. [Новинки] Анонсы: Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300 / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов / MForum.ru

10.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч / MForum.ru

10.03. [Новинки] Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H / MForum.ru

09.03. [Новинки] MWC 2026: TCL показала первый AMOLED NxtPaper / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru

05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: