Мобильная связь: МТС в Амурской области - сеть LTE запущена в старинном селе Толбузино

MForum.ru
13.03.2026,
МТС сообщает о подключении к сети села Толбузино на севере Амурской области. Около 100 жителей села на левом берегу Амура получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету.
В зоне покрытия сети LTE находятся школа, детский сад, дом культуры, фельдшерский пункт, библиотека, почта и магазины.
«МТС продолжает работу по улучшению качества связи в небольших населённых пунктах области по программе устранения цифрового неравенства. Мы расширяем географию покрытия, чтобы каждый амурчанин мог воспользоваться современными цифровыми сервисами», - отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.
Историческая справка
Село названо в честь воеводы Албазинской крепости Алексея Толбузина. Между нынешним селом Толбузино и существовавшим до 1976 года селом Бекетово расположен Бурундинский утёс, на вершине которого установлен зелёный крест - местная достопримечательность.
--
теги: мобильная связь развитие сетей МТС Амурская область
--
Публикации по теме:
30.01. [Новости компаний] Мобильная связь: МТС в Амурской области - улучшено покрытие в селе Возжаевка и на прилегающем участке Транссиба / MForum.ru
23.01. [Новости компаний] Мобильная связь: МТС в Амурской области - оператор завершил в Благовещенске масштабную модернизацию сети сотовой связи / MForum.ru
06.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Амурской области - МТС улучшила мобильный интернет в поселке Береговой / MForum.ru
16.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Амурской области - оператор подключил к сети жителей Белоцерковки и Тавричанки / MForum.ru
30.07. [Новости компаний] Облачные сервисы: MWS Cloud в 3.3 раза нарастила облако в Сибири и на треть – в московских ЦОД / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300 / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H / MForum.ru
09.03. [Новинки] MWC 2026: TCL показала первый AMOLED NxtPaper / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru