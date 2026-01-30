Мобильная связь: МТС в Амурской области - улучшено покрытие в селе Возжаевка и на прилегающем участке Транссиба

MForum.ru
30.01.2026,
Обновлено покрытие мобильной связи МТС в селе Возжаевка Амурской области, для этого было задействовано новое телеком-оборудование.
Специалисты МТС добавили дополнительный диапазон LTE в центре населенного пункта, благодаря чему на 30% увеличилась ёмкость мобильной сети. Новое качество связи могут ощутить жители частного сектора и многоквартирных домов, расположенных на улицах ДОС, Линейная, Центральная, Юбилейная, Заводская, Кирпичная, а также в районе железнодорожной станции «Возжаевка».
«Возжаевка и его спутник село Амурское являются удобным логистическим хабом. Через населённые пункты проходят Транссибирская магистраль и автодорога Чита-Хабаровск, расположен крупный зерносушильный комплекс. Мы видим постоянно растущий мобильный трафик особенно в сезон полевых и агротехнических работ, поэтому своевременно проводим работу по расширению сетевой инфраструктуры», - рассказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.
