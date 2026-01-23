Мобильная связь: МТС в Амурской области - оператор завершил в Благовещенске масштабную модернизацию сети сотовой связи

MForum.ru
23.01.2026,
МТС сообщает о завершении работ по модернизации сетевой инфраструктуры в Благовещенске - завершился перевод всех базовых станций, обслуживающих город на поддержку LTE. Произведенный рефарминг частот расширил частотный пул, используемый слоем LTE сети более, чем на 200 БС Благовещенска.
По данным пресс-службы оператора, это позволило нарастить средние скорости мобильного интернета на территории города на 15-20%, а также улучшить ёмкость сети и качество сигнала внутри зданий, в том числе со сложной архитектурной конструкцией, на цокольных этажах офисов, магазинов и паркингах. Обеспечена поддержка технологии VoLTE.
«Работы по модернизации сети в Благовещенске проводились в несколько этапов, чтобы охватить все районы города особенно те, где мы фиксируем постоянный рост трафика – набережная реки Амур, крупные торговые центры, праздничные площадки и места массовых гуляний. Чтобы отвечать возрастающим нагрузкам, мы внедряем современные технологические решения», - рассказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: мобильная связь развитие сетей МТС Амурская область
--
Публикации по теме:
06.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Амурской области - МТС улучшила мобильный интернет в поселке Береговой / MForum.ru
16.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Амурской области - оператор подключил к сети жителей Белоцерковки и Тавричанки / MForum.ru
30.07. [Новости компаний] Облачные сервисы: MWS Cloud в 3.3 раза нарастила облако в Сибири и на треть – в московских ЦОД / MForum.ru
29.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Амурской области - проведена модернизация сети в городе Зея / MForum.ru
15.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Амурской области - компания завершила работы в селе Дальневосточное в рамках УЦН / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 выйдут в Корее 11 марта, Unpacked назначен на 25 февраля / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Nubia RedMagic 11 Air – самый тонкий в мире игровой телефон с вентилятором и батареей на 7000 мАч / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет Reno 15 FS для Европы / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Motorola готовит Edge 70 Fusion с батареей на 7000 мАч и экраном яркостью 5200 нит / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 засветился в TENAA / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Ultra может получитть 200-ваттную зарядку и выиграть гонку автономности / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Galaxy S27 Ultra готовится стать главным прорывом Samsung за пять лет / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru