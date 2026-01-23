Мобильная связь: МТС в Амурской области - оператор завершил в Благовещенске масштабную модернизацию сети сотовой связи

23.01.2026, MForum.ru

МТС сообщает о завершении работ по модернизации сетевой инфраструктуры в Благовещенске - завершился перевод всех базовых станций, обслуживающих город на поддержку LTE. Произведенный рефарминг частот расширил частотный пул, используемый слоем LTE сети более, чем на 200 БС Благовещенска.

По данным пресс-службы оператора, это позволило нарастить средние скорости мобильного интернета на территории города на 15-20%, а также улучшить ёмкость сети и качество сигнала внутри зданий, в том числе со сложной архитектурной конструкцией, на цокольных этажах офисов, магазинов и паркингах. Обеспечена поддержка технологии VoLTE.

«Работы по модернизации сети в Благовещенске проводились в несколько этапов, чтобы охватить все районы города особенно те, где мы фиксируем постоянный рост трафика – набережная реки Амур, крупные торговые центры, праздничные площадки и места массовых гуляний. Чтобы отвечать возрастающим нагрузкам, мы внедряем современные технологические решения», - рассказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

теги: мобильная связь развитие сетей МТС Амурская область

