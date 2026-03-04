Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру

MForum.ru
04.03.2026,
Компания Oppo представила в Бангладеш смартфон A6s Pro, который является минимальным обновлением существующей модели A6 Pro. Устройство поступило в предзаказ 24 февраля, а 3 марта начались его продажи.
Главное и, судя по всему, единственное значимое отличие A6s Pro от A6 Pro — 50-мегапиксельная фронтальная камера с ультраширокоугольным объективом для групповых селфи. Остальные характеристики полностью идентичны предшественнику.
Цена новинки составляет 39 990 бангладешских так (BDT, по текущему курсу около 25,5 тыс. рублей), в качестве подарока при предзаказе предлагается расширенная гарантия на 1 год (стоимостью 799 BDT), 90-дневная бесплатная замена и рюкзак Oppo.
Oppo A6s Pro — яркий пример того, как можно обновить смартфон, потратив минимум ресурсов на разработку. Компания взяла существующую успешную модель A6 Pro и заменила в ней ровно один компонент — фронтальную камеру.
Зачем это нужно?
Для кого этот телефон? Для тех, кому нужен смартфон с огромной батареей (7000 мАч), быстрой зарядкой (80 Вт), неплохим OLED-экраном и, самое главное, с продвинутой фронтальной камерой для групповых селфи и видеоблогов. Остальные характеристики (Helio G100 Max, основная камера 50+2 Мп) — крепкий бюджетник, который справится с большинством повседневных задач.
Интересно, что Oppo Бангладеш даже не удосужилась создать полноценную посадочную страницу, ограничившись ссылкой на пост в Facebook. Это говорит о локальном характере релиза и, возможно, о том, что устройство предназначено для конкретного рынка и не планируется к глобальному распространению.
© Антон Печеровый,
