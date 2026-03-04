Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру

04.03.2026, MForum.ru

Компания Oppo представила в Бангладеш смартфон A6s Pro, который является минимальным обновлением существующей модели A6 Pro. Устройство поступило в предзаказ 24 февраля, а 3 марта начались его продажи.

Главное и, судя по всему, единственное значимое отличие A6s Pro от A6 Pro — 50-мегапиксельная фронтальная камера с ультраширокоугольным объективом для групповых селфи. Остальные характеристики полностью идентичны предшественнику.

Дисплей: 6.57-дюймовая OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит. Под экраном установлен сканер отпечатков пальцев.

6.57-дюймовая OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит. Под экраном установлен сканер отпечатков пальцев. Платформа: Чипсет MediaTek Helio G100 Max с системой парового охлаждения (VC) для предотвращения троттлинга.

Чипсет MediaTek Helio G100 Max с системой парового охлаждения (VC) для предотвращения троттлинга. Память: Единственная конфигурация — 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ.

Единственная конфигурация — 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ. Автономность: Аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт SuperVOOC.

Аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт SuperVOOC. Камеры: Основная — 50 Мп в паре со вспомогательным 2-мегапиксельным датчиком.

Основная — 50 Мп в паре со вспомогательным 2-мегапиксельным датчиком. Защита: Корпус имеет степень защиты IP69K (защита от погружения и струй воды под высоким давлением).

Корпус имеет степень защиты IP69K (защита от погружения и струй воды под высоким давлением). Звук: Стереодинамики.

Стереодинамики. Габариты: Толщина 8 мм, вес 190 г.

Толщина 8 мм, вес 190 г. Новый цвет: Lumina Frost.

Цена новинки составляет 39 990 бангладешских так (BDT, по текущему курсу около 25,5 тыс. рублей), в качестве подарока при предзаказе предлагается расширенная гарантия на 1 год (стоимостью 799 BDT), 90-дневная бесплатная замена и рюкзак Oppo.

Oppo A6s Pro — яркий пример того, как можно обновить смартфон, потратив минимум ресурсов на разработку. Компания взяла существующую успешную модель A6 Pro и заменила в ней ровно один компонент — фронтальную камеру.

Зачем это нужно?

Маркетинговый эффект: 50-мегапиксельная ультраширокоугольная селфи-камера — это характеристика, которую легко "продать" в соцсетях и на витринах магазинов. Для целевой аудитории (молодёжь, любители селфи) это может стать решающим аргументом.

50-мегапиксельная ультраширокоугольная селфи-камера — это характеристика, которую легко "продать" в соцсетях и на витринах магазинов. Для целевой аудитории (молодёжь, любители селфи) это может стать решающим аргументом. Экономия на R&D: Полное сохранение остальных компонентов (чип, батарея, дисплей, корпус) позволяет вывести устройство на рынок практически без затрат на разработку и сертификацию.

Полное сохранение остальных компонентов (чип, батарея, дисплей, корпус) позволяет вывести устройство на рынок практически без затрат на разработку и сертификацию. Расширение присутствия: Выпуск "s"-версии заполняет полку и создаёт ощущение новизны в прайс-листе, не требуя при этом серьёзных производственных мощностей.

Для кого этот телефон? Для тех, кому нужен смартфон с огромной батареей (7000 мАч), быстрой зарядкой (80 Вт), неплохим OLED-экраном и, самое главное, с продвинутой фронтальной камерой для групповых селфи и видеоблогов. Остальные характеристики (Helio G100 Max, основная камера 50+2 Мп) — крепкий бюджетник, который справится с большинством повседневных задач.

Интересно, что Oppo Бангладеш даже не удосужилась создать полноценную посадочную страницу, ограничившись ссылкой на пост в Facebook. Это говорит о локальном характере релиза и, возможно, о том, что устройство предназначено для конкретного рынка и не планируется к глобальному распространению.