Мобильная связь: "Билайн бизнес" представил проект решения для управления горными работами pLTE/5G

30.04.2026,
"Билайн бизнес" выступил одним из привлеченных партнеров для демонстрации комплексного решения для управления горными работами на базе сети Private 5G (выделенной сети 5G). Проект был показан на выставке Mining World Russia в павильоне консорциума для горнодобывающей отрасли.
У Билайна уже есть практический опыт в построении частных сетей на промышленных площадках предприятий горнодобывающей отрасли.
В рамках выставки на открытом семинаре «Операционная эффективность, базовый и расширенные сервисы, роботизация» отраслевые эксперты и представители Билайна обсудили переход от технологии Private LTE к Private 5G, перспективы и преимущества этого типа сетей.
Одним из центральных выступлений стала сессия с участием Игоря Голутвы, директора департамента по работе с ключевыми клиентами промышленного сектора, который поделился опытом и результатами реализации проекта по построению отказоустойчивой сети Private LTE в условиях меняющегося рельефа производственной площадки.
Игорь Голутва, директор департамента по работе с ключевыми клиентами промышленного сектора «Билайн бизнес»:
«Было реализовано георезервирование ядра сети на двух площадках заказчика по схеме 1+1, при выходе из строя любого элемента сеть продолжает функционировать и переключение пользователей происходит бесшовно. При штатном функционировании сети каждая площадка обслуживается своими базовыми станциями, но в случае полного выхода из строя одна из площадок переключается на другую. Этот резерв сохраняется на уровне радиопередатчиков, связность регулируется кольцами. Мы обеспечили клиенту SLA на уровне 99.99%».
Строительство сетей 5G необходимо для соответствия предъявляемым требованиям при цифровизации и роботизации производства, полноценного контроля функционирования оборудования. Сети 5G, как ожидается, позволят увеличить пропускную способность и безопасность передачи данных, приоритизировать трафик, увеличить количество подключенного оборудования и максимально снизить задержки, что критично для работы беспилотного транспорта. Также стоит отметить такое важное преимущество частных сетей, как возможность быстрого масштабирования существующих систем и оперативного внедрения новых.
Александр Исаков, директор департамента системной интеграции «Билайн бизнес»:
«Билайн полностью готов к строительству сетей пятого поколения на производственных площадках промышленных предприятий России. В настоящий момент мы готовы организовывать пилотные зоны 5G для наших заказчиков, а также внедрять технические решения, полностью адаптированные к требованиям оптимизации производства, промышленной безопасности и установки роботизированной техники. При этом «Билайн бизнес» готов обеспечить разработку плана бесшовного перехода от сетей Private LTE к технологиям Private 5G».
теги: мобильная связь пятое поколение частные сети выделенные сети горная добыча горнодобыча Билайн Бизнес Вымпелком p5G pLTE
