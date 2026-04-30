Мобильная связь: "Билайн бизнес" представил проект решения для управления горными работами pLTE/5G

30.04.2026, MForum.ru

"Билайн бизнес" выступил одним из привлеченных партнеров для демонстрации комплексного решения для управления горными работами на базе сети Private 5G (выделенной сети 5G). Проект был показан на выставке Mining World Russia в павильоне консорциума для горнодобывающей отрасли.

У Билайна уже есть практический опыт в построении частных сетей на промышленных площадках предприятий горнодобывающей отрасли.

В рамках выставки на открытом семинаре «Операционная эффективность, базовый и расширенные сервисы, роботизация» отраслевые эксперты и представители Билайна обсудили переход от технологии Private LTE к Private 5G, перспективы и преимущества этого типа сетей.

Одним из центральных выступлений стала сессия с участием Игоря Голутвы, директора департамента по работе с ключевыми клиентами промышленного сектора, который поделился опытом и результатами реализации проекта по построению отказоустойчивой сети Private LTE в условиях меняющегося рельефа производственной площадки.

Игорь Голутва, директор департамента по работе с ключевыми клиентами промышленного сектора «Билайн бизнес»:

«Было реализовано георезервирование ядра сети на двух площадках заказчика по схеме 1+1, при выходе из строя любого элемента сеть продолжает функционировать и переключение пользователей происходит бесшовно. При штатном функционировании сети каждая площадка обслуживается своими базовыми станциями, но в случае полного выхода из строя одна из площадок переключается на другую. Этот резерв сохраняется на уровне радиопередатчиков, связность регулируется кольцами. Мы обеспечили клиенту SLA на уровне 99.99%».

Строительство сетей 5G необходимо для соответствия предъявляемым требованиям при цифровизации и роботизации производства, полноценного контроля функционирования оборудования. Сети 5G, как ожидается, позволят увеличить пропускную способность и безопасность передачи данных, приоритизировать трафик, увеличить количество подключенного оборудования и максимально снизить задержки, что критично для работы беспилотного транспорта. Также стоит отметить такое важное преимущество частных сетей, как возможность быстрого масштабирования существующих систем и оперативного внедрения новых.

Александр Исаков, директор департамента системной интеграции «Билайн бизнес»:

«Билайн полностью готов к строительству сетей пятого поколения на производственных площадках промышленных предприятий России. В настоящий момент мы готовы организовывать пилотные зоны 5G для наших заказчиков, а также внедрять технические решения, полностью адаптированные к требованиям оптимизации производства, промышленной безопасности и установки роботизированной техники. При этом «Билайн бизнес» готов обеспечить разработку плана бесшовного перехода от сетей Private LTE к технологиям Private 5G».

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

26.04. Балтийские страны построят сплошное покрытие 5G вдоль автомагистрали Via Baltica

10.04. Оператор сети 5G SA Perfectum начал экспансию за пределы Ташкента

10.04. Realme C100 4G – в000 мАч, IP69K и Helio G92 Max за 292 доллара

03.04. 1 апреля 2026 года в Беларуси объявили о запуске 5G в коммерческую эксплуатацию

02.04. Yadro инвестирует 135 млрд рублей в развитие 5G до 2031 года

19.03. Сети 5G в России должны будут уметь использовать отечественный алгоритм шифрования

09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана

11.02. В МТС готовятся к запуску 5G

09.02. Аналитики прогнозируют резкий рост объема мирового рынка решений 5G

04.02. Частные сети 5G станут эффективнее с технологией XCOM RAN?

04.02. Гонконгская SmarTone выбрала решение Ericsson 5G-Advanced

02.02. На стадионе ФК Барселона развернули 5G SA, но не забыли и про Wi-Fi

02.02. Alstom и Deutsche Bahn использовали выделенную сеть 5G SA для удаленного управления пригородным поездом

29.01. 5G в стратосфере: как Япония будет следить за морем

28.01. Количество базовых станций 5G в Китае превысило 4.83 млн на конец 2025 года

24.01. В Ericsson ожидают стагнации рынка 5G RAN в 2026 году

21.01. Запуск сетей 5G в России в Минцифры видят в 2026 году?

16.01. В Индии говорят о стремительном внедрении 5G

15.01. Airbus начинает проработку создания SpaceRAN – орбитальной сети базовых станций 5G

13.01. Модемы 5G для автомобилей Tesla выпустит Samsung Electronics

30.04. "Билайн бизнес" представил проект решения для управления горными работами pLTE/5G

30.04. МТС в Омской области - покрытие LTE улучшено рефармингом на юге региона

29.04. Разработку САПР под техпроцессы до 90 нм профинансирует Минпромторг

29.04. В Москве на майские праздники планируют отключения интернета

29.04. Китайский производитель электромобилей Nio делает ставку на собственные чипы

29.04. Израильская Altair Semi стала более самостоятельной

29.04. MCN Telecom нарастила выручку по итогам 2025 года на 8%

29.04. Конфликт на Ближнем Востоке привел к росту цен на печатные платы

29.04. T-Mobile US улучшает широкополосный доступ, объединяя 5G-Advanced и Starlink

29.04. МТС включает бесплатную сеть Wi-Fi в центре Москвы

29.04. Билайн в Татарстане - покрытие 4G расширено в сотне СНТ и коттеджных поселков

28.04. Yadro открывает офис в Казани

28.04. Samsung представила кристалл DRAM, созданный по техпроцессу менее 10-нм

28.04. МегаФон в Дагестане — качество связи улучшено в Кизляре

28.04. Оплату в Камбодже по QR-коду обеспечит МТС

Все статьи >>

Новости

30.04. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2

30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86

29.04. Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99

29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов

29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм

29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм

28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч

28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16

28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов

27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов

27.04. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов

27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро

24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro

24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189

24.04. iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16

23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы

23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69

23.04. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad

22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500

22.04. Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов

