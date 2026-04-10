Мобильная связь: Оператор сети 5G SA Perfectum начал экспансию за пределы Ташкента

10.04.2026,
Подключены города Янгиюль, Чирчик и Ангрен. Это очередной шаг для компании, которая строит современную сеть 5G SA на базе комплексного решения Nokia, включающего радиоподсистему, транспортную и базовую сеть. К концу 2028 года компания планирует обеспечить покрытие 5G SA на всей территории Узбекистана, чтобы это не означало.
Компания делает ставку на технологию FWA, которая позволяет ей предоставлять высокоскоростной доступ в интернет (до 1 Гбит/с) без прокладывания оптоволокна.
Это особенно актуально для Узбекистана, где значительная часть населения живет в сельской местности и в труднодоступных районах. В теории решение может стать основой для поддержки государственной стратегии цифровизации страны. Правительство Узбекистана ставит амбициозные задачи: цифровизировать 70% госуслуг и довести объем IT-услуг до 100 трлн сумов в 2026 год.
✦ Экономика и цена вопроса
Перед компанией стоит задача - найти баланс между ценой и доступностью. Первоначально оператор попытался продавать роутеры почти за 2 млн сумов (~$150), но это слишком значительная цена для многих домохозяйств в Узбекистане, где стоимость безлимитных тарифов у конкурентов (например, Ucell Bor 160 с 500 ГБ трафика) составляет около 160 000 сумов (~$12). В компании это осознали и перешли к аренде оборудования. Даже при этом услуга для местного рынка выглядит дорогой.
✦ Конкуренция и контекст
Несмотря на техническое преимущество (5G SA), рынок в Узбекистане остается конкурентным. Ucell активно расширяет покрытие 5G NSA в регионах, а Uztelecom модернизирует более 700 базовых станций по всей стране. Это не упрощает жизнь для сравнительно небольшого оператора Perfectum.
✦ Итого
У Perfectum действительно уникальное преимущество - технология 5G SA. Проблема доступности: без адекватной ценовой политики эта передовая технология рискует остаться нишевым продуктом для бизнеса и зажиточных слоев населения.
Компании предстоит решить дилемму: либо продолжать делать ставку на корпоративный сегмент, где цена не так критична, либо найти способ значительно удешевить «входной билет» для массового потребителя. \\
теги: мобильная связь пятое поколение 5G SA Узбекистан развитие сетей FWA фиксированный беспроводный доступ телеком
