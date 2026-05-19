Микроэлектроника: Байкал Электроникс собирается разработать CUDA-совместимые чипы на замену Nvidia

19.05.2026, MForum.ru

Создание такой линейки чипов запланировано на 2029-2030 годы, узнали в CNews, об этом рассказал гендиректор компании Андрей Евдокимов.

CUDA (Compute Unified Device Architecture), это программно-аппаратная архитектура, разработанная Nvidia. Ее распространенность в мире во многом обеспечивает сохранение лидерства со значительным отрывом продуктов Nvidia на высококонкурентном рынке ИИ-чипов.

Соответственно, как задумали в Байкал Электроникс, чипы новой линейки будут совместимы с программами и скриптами, написанными по видеокарты Nvidia.

Речь идет о процессоре Baikal-AI-E1000, предназначенном для работы на периферийных устройствах, а не в ЦОД. Целевой аналог – модуль Nvidia Jetson Orin NX. Энергопотребление новинки не превысит 30 Вт, тактовая частота будет до 2 ГГц. Как утверждает г-н Евдокимов, соответствующее GPGPU-ядро уже создано и работает на FPGA.

Второй процессор – Baikal-AI-D1000, это дискретный графический ускоритель, предназначенный для серверов, аналог Nvidia L40S. Производительность этого чипа составит 1000 TFLOPS на операциях fp8 и 500 TFLOPS – на операциях fp16. Планируемый объем видеопамяти – 48-64 ГБ. Пока что планируется уложиться в $10 тысяч, но в действительности мы не знаем как будут вести себя цены на чипы памяти в ближайшие годы.

Кроме процессоров, Байкал Электроникс планирует предложить готовый ПАК для ИИ-ЦОД.

Если проект получится реализовать, российские разработчики ПО для ИИ-решений, имеющие немалый опыт разработки под чипы Nvidia, смогут без какого-либо переобучения, писать ПО под совместимые ИИ-чипы российского производства.

Можно ли говорить о перспективах экспорта российских решений? Пока что это было бы преждевременно, они вряд ли окажутся конкурентоспособными по соотношению цена-качество. А вот для российского рынка возможность развития ИИ на отечественных решениях будет иметь стратегическое значение. Хотелось бы, конечно, чтобы эти чипы были сравнимы с оригиналами по цене, но это вряд ли достижимо в ближайшем будущем. Что же, технологическая независимость в наших условиях дешевой быть не может.

Для кого-то интригой будет, где планируется наладить выпуск чипов, о которых идет речь. Вариантов пока что немного, и вряд ли речь идет о каком-либо производстве в пределах российских границ.

