Микроэлектроника: Байкал Электроникс собирается разработать CUDA-совместимые чипы на замену Nvidia

MForum.ru
19.05.2026,
Создание такой линейки чипов запланировано на 2029-2030 годы, узнали в CNews, об этом рассказал гендиректор компании Андрей Евдокимов.
CUDA (Compute Unified Device Architecture), это программно-аппаратная архитектура, разработанная Nvidia. Ее распространенность в мире во многом обеспечивает сохранение лидерства со значительным отрывом продуктов Nvidia на высококонкурентном рынке ИИ-чипов.
Соответственно, как задумали в Байкал Электроникс, чипы новой линейки будут совместимы с программами и скриптами, написанными по видеокарты Nvidia.
Речь идет о процессоре Baikal-AI-E1000, предназначенном для работы на периферийных устройствах, а не в ЦОД. Целевой аналог – модуль Nvidia Jetson Orin NX. Энергопотребление новинки не превысит 30 Вт, тактовая частота будет до 2 ГГц. Как утверждает г-н Евдокимов, соответствующее GPGPU-ядро уже создано и работает на FPGA.
Второй процессор – Baikal-AI-D1000, это дискретный графический ускоритель, предназначенный для серверов, аналог Nvidia L40S. Производительность этого чипа составит 1000 TFLOPS на операциях fp8 и 500 TFLOPS – на операциях fp16. Планируемый объем видеопамяти – 48-64 ГБ. Пока что планируется уложиться в $10 тысяч, но в действительности мы не знаем как будут вести себя цены на чипы памяти в ближайшие годы.
Кроме процессоров, Байкал Электроникс планирует предложить готовый ПАК для ИИ-ЦОД.
Если проект получится реализовать, российские разработчики ПО для ИИ-решений, имеющие немалый опыт разработки под чипы Nvidia, смогут без какого-либо переобучения, писать ПО под совместимые ИИ-чипы российского производства.
Можно ли говорить о перспективах экспорта российских решений? Пока что это было бы преждевременно, они вряд ли окажутся конкурентоспособными по соотношению цена-качество. А вот для российского рынка возможность развития ИИ на отечественных решениях будет иметь стратегическое значение. Хотелось бы, конечно, чтобы эти чипы были сравнимы с оригиналами по цене, но это вряд ли достижимо в ближайшем будущем. Что же, технологическая независимость в наших условиях дешевой быть не может.
Для кого-то интригой будет, где планируется наладить выпуск чипов, о которых идет речь. Вариантов пока что немного, и вряд ли речь идет о каком-либо производстве в пределах российских границ.
--
теги: ИИ-чипы чипы ИИ отечественные процессоры планы CUDA Nvidia CUDA-совместимые CUDA-совместимость Байкал Электроникс
--
Публикации по теме:
14.05. «Группа Астра» запустила облако Astra Cloud на российских процессорах Baikal-S от «Байкал Электроникс»
12.05. Цены на российские процессоры МЦСТ и Байкал в 2023 году выросли вдвое
19.05. ИКС Холдинг и МГТУ им. Баумана будут сотрудничать в рамках подготовки инженеров
19.05. Элемент-Технологии поставит компании Спинтроника около 20 тысяч блоков питания для ноутбуков и серверов
19.05. «Если говорить про линк, то давайте все-таки дадим его абоненту»
19.05. T2 и Mango Office запустили совместный продукт для бизнес-коммуникаций
19.05. МТС установит в Нижегородской области около 60 новых БС отечественного производства
19.05. Владимир Месропян, МегаФон - актуальные мнения в цитатах с ЦИПР-2026
19.05. МТС развернет в Пермском крае порядка 50 отечественных БС
19.05. В «Байкал электроникс» задумываются над IPO?
19.05. МТС задействует в Кировской области более 40 отечественных БС до конца 2026 года
19.05. Байкал Электроникс собирается разработать CUDA-совместимые чипы на замену Nvidia
19.05. МегаФон и Бюро 1440 показали мобильный спутниковый комплекс
18.05. МТС показала аэромобильные комплексы для оперативного развертывания мобильной сотовой связи 4G/5G на базе беспилотника с отечественной БС на борту
18.05. Билайн показал на ЦИПР-2026 сеть p5G на отечественном оборудовании
18.05. МТС запускает маркетплейс с решениями для цифровизации бизнеса
18.05. На телефонах клиентов Билайн в 11 городах появилась индикация 5G
20.05. Moto G37 и G37 Power – Dimensity 6400, 7000 мАч и Android 16 от 145 долларов
20.05. Motorola Edge (2026) получит плоский дизайн вместо изогнутого
20.05. Дизайн Samsung Galaxy A27 показался на рендерах производителей чехлов
19.05. RedMagic 11S Pro и Pro+ получили разогнанный чип, 8000 мАч, вентилятор и IPX8
19.05. Realme 16T с 8000 мАч, IP69 представят 22 мая
19.05. OnePlus Ace 7 – экран 240 Гц, батарея 9000 мАч и охлаждение с вентилятором?
18.05. Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901
18.05. 22 мая представят Realme Watch S5 и Buds Air8 Pro с AMOLED 1500 нит, 55dB ANC, LHDC
16.05. Xiaomi 17 Max – 8000 мАч, 200 МП Leica, 6.9" Super Pixel — анонсируют 21 мая
15.05. Представлен Moto Tag 2 с 600 днями работы, UWB и Google Find Hub
15.05. Xiaomi тизерит Band 10 Pro и наушники-клипсы
14.05. Oppo может получить улучшенную квадратную фронталку разрешением 100 МП
14.05. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч
13.05. Nubia GT Buds – прозрачный дизайн, RGB-подсветка и ANC за $39
13.05. Samsung запускает One UI 9 Beta на базе Android 17, ещё до анонса ОС от Google
13.05. Honor Pad 20 с дисплеем 12.1" 3K, Snapdragon 7 Gen 3 и АКБ 10 100 мАч показали на тизерах
11.05. Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок
11.05. Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249
08.05. OnePlus Nord CE6 Lite с 7000 мАч, 144 Гц LCD и Dimensity 7400 Apex представлен официально
08.05. OnePlus Nord CE6 с АКБ 8000 мАч, AMOLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 4 представлен официально