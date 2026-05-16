Слухи: Xiaomi 17 Max – 8000 мАч, 200 МП Leica, 6.9" Super Pixel — анонсируют 21 мая

16.05.2026, MForum.ru

Xiaomi начинает серию тизеров флагманского Xiaomi 17 Max, раскрывая ключевые характеристики. Судя по ним, устройство делает ставку на батарею, дисплей и камеры, знаменуя возвращение бренда в сегмент премиальных больших смартфонов.

Одно из главных преимуществ — аккумулятор емкостью 8000 мАч. Это самый большой АКБ в истории Xiaomi. Поддерживаются проводная зарядка 100 Вт и беспроводная 50 Вт. Используется кремний-углеродная технология, позволяющая сохранить тонкий корпус.

Xiaomi 17 Max получит 6.9-дюймовый экран "Super Pixel" (как у Xiaomi 17 Pro Max). Компания утверждает, что новое RGB-субпиксельное расположение обеспечивает чёткость, близкую к 2K, при меньшем энергопотреблении, чем у обычных 1.5K OLED-панелей. Также используется новый красный люминофор для яркости и равномерности цветов.

Подтверждена основная камера 200 МП с оптикой Leica — первая подобная в продуктах Xiaomi. Также в набор сенсоров основного блока камер войдут 50-мегапиксельный перископ с 3-кратным зумом и 50-мегапиксельный ультраширик. Высокое разрешение основного сенсора также должно улучшить качество зума без агрессивного цифрового кропа.

Xiaomi 17 Max будет работать на Snapdragon 8 Elite Gen 5, обеспечивающем максимальную производительность для игр и многозадачности. Также Xiaomi намекает на переработанную внутреннюю компоновку для улучшения теплоотвода и размещения камер.

Ожидается, что Xiaomi 17 Max представят в Китае 21 мая. Доступные цвета: синий Sky Blue, белый White, черный Pixel Black.

В целом Xiaomi 17 Max выглядит не просто как большой телефон, а как заявка на лидерство в нескольких категориях:

8000 мАч — больше, чем у Samsung Galaxy S26 Ultra (5500 мАч) и iPhone 17 Pro Max (5000 мАч).

— больше, чем у Samsung Galaxy S26 Ultra (5500 мАч) и iPhone 17 Pro Max (5000 мАч). 100 Вт зарядка — быстрее, чем у конкурентов (45 Вт у Samsung, 35 Вт у Apple).

— быстрее, чем у конкурентов (45 Вт у Samsung, 35 Вт у Apple). 200 МП Leica — серьёзный вызов Samsung (200 МП, но без Leica), Apple (48 МП), Google (50 МП). Наличие у Xiaomi 200 МП + Leica = потенциально лучшее качество фото.

— серьёзный вызов Samsung (200 МП, но без Leica), Apple (48 МП), Google (50 МП). Наличие у Xiaomi 200 МП + Leica = потенциально лучшее качество фото. 6.9" Super Pixel экран — больше, чем у iPhone 17 Pro Max (6.9") и, возможно, качественнее.

Итого:

Samsung Galaxy S26 Ultra: 6.9" AMOLED 2X, 200 МП, 5500 мАч, 45 Вт — от $1300.

6.9" AMOLED 2X, 200 МП, 5500 мАч, 45 Вт — от $1300. iPhone 17 Pro Max: 6.9" OLED, 48 МП, 5000 мАч, 35 Вт — от $1200.

6.9" OLED, 48 МП, 5000 мАч, 35 Вт — от $1200. Xiaomi 17 Max: 6.9" Super Pixel, 200 МП Leica, 8000 мАч, 100 Вт — цена пока неизвестна (предположительно $1000-1100 в Китае).

Xiaomi явно нацелилась на нишу "большой, мощный, долгоиграющий флагман". 8000 мАч — это преимущество, особенно на фоне конкурентов. 200 МП Leica — преимущество для фотографов. 6.9" Super Pixel экран — потенциально лучшее качество отображения.

Минусы: большой вес и размер (6.9" = лопата), цена (возможно, выше $1100) и вопросы в надёжности кремний-углеродной батареи (все же, новая технология). Также могут быть вопросы в части оптимизации ПО Miui/HyperOS для работы на больших экранах.

Однако если Xiaomi 17 Max будет стоить значительно дешевле Samsung S26 Ultra и iPhone 17 Pro Max, он может отобрать у них часть аудитории. Особенно среди тех, кому нужна максимальная автономность и лучшая камера.

Ждём 21 мая. Если заявленные характеристики подтвердятся, Xiaomi 17 Max может стать одним из самых интересных флагманов 2026 года. А заодно Xiaomi покажет, что значит "флагман для больших рук".