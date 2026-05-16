Слухи: Xiaomi 17 Max – 8000 мАч, 200 МП Leica, 6.9" Super Pixel — анонсируют 21 мая

MForum.ru
16.05.2026,
Xiaomi начинает серию тизеров флагманского Xiaomi 17 Max, раскрывая ключевые характеристики. Судя по ним, устройство делает ставку на батарею, дисплей и камеры, знаменуя возвращение бренда в сегмент премиальных больших смартфонов.
Одно из главных преимуществ — аккумулятор емкостью 8000 мАч. Это самый большой АКБ в истории Xiaomi. Поддерживаются проводная зарядка 100 Вт и беспроводная 50 Вт. Используется кремний-углеродная технология, позволяющая сохранить тонкий корпус.
Xiaomi 17 Max получит 6.9-дюймовый экран "Super Pixel" (как у Xiaomi 17 Pro Max). Компания утверждает, что новое RGB-субпиксельное расположение обеспечивает чёткость, близкую к 2K, при меньшем энергопотреблении, чем у обычных 1.5K OLED-панелей. Также используется новый красный люминофор для яркости и равномерности цветов.
Подтверждена основная камера 200 МП с оптикой Leica — первая подобная в продуктах Xiaomi. Также в набор сенсоров основного блока камер войдут 50-мегапиксельный перископ с 3-кратным зумом и 50-мегапиксельный ультраширик. Высокое разрешение основного сенсора также должно улучшить качество зума без агрессивного цифрового кропа.
Xiaomi 17 Max будет работать на Snapdragon 8 Elite Gen 5, обеспечивающем максимальную производительность для игр и многозадачности. Также Xiaomi намекает на переработанную внутреннюю компоновку для улучшения теплоотвода и размещения камер.
Ожидается, что Xiaomi 17 Max представят в Китае 21 мая. Доступные цвета: синий Sky Blue, белый White, черный Pixel Black.
В целом Xiaomi 17 Max выглядит не просто как большой телефон, а как заявка на лидерство в нескольких категориях:
Итого:
Xiaomi явно нацелилась на нишу "большой, мощный, долгоиграющий флагман". 8000 мАч — это преимущество, особенно на фоне конкурентов. 200 МП Leica — преимущество для фотографов. 6.9" Super Pixel экран — потенциально лучшее качество отображения.
Минусы: большой вес и размер (6.9" = лопата), цена (возможно, выше $1100) и вопросы в надёжности кремний-углеродной батареи (все же, новая технология). Также могут быть вопросы в части оптимизации ПО Miui/HyperOS для работы на больших экранах.
Однако если Xiaomi 17 Max будет стоить значительно дешевле Samsung S26 Ultra и iPhone 17 Pro Max, он может отобрать у них часть аудитории. Особенно среди тех, кому нужна максимальная автономность и лучшая камера.
Ждём 21 мая. Если заявленные характеристики подтвердятся, Xiaomi 17 Max может стать одним из самых интересных флагманов 2026 года. А заодно Xiaomi покажет, что значит "флагман для больших рук".
© Антон Печеровый,
