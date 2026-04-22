Анонсы: Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов

22.04.2026,
За несколько часов до официальной презентации Redmi K90 Max в Китае в сеть попал листинг планшета Redmi Pad 2 SE 4G с ценами и ключевыми характеристиками. Устройство дополнит линейку продуктов, куда также войдут Redmi K Pad 2, ноутбуки Redmi Book Pro (2026) и наушники Redmi Buds 8.
Redmi Pad 2 SE 4G оснастили 9.7-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2K (2048×1280 пикселей) и частотой 120 Гц. Яркость — 600 нит. Экран имеет сертификаты TÜV Rheinland за низкий уровень синего света, отсутствие мерцания и комфортный для циркадных ритмов режим. Корпус — металлический unibody. Толщина — около 7.4 мм, вес — чуть более 400 граммов.
Redmi Pad 2 SE 4G работает на Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 нм) — чипсете с поддержкой 4G (но не 5G). Оперативная память LPDDR4X, накопитель UFS 2.2 с возможностью расширения microSD. Программное обеспечение — HyperOS 3 на базе Android 16.
Аккумулятор емкостью 7600 мАч с зарядкой до 18 Вт (в комплекте — адаптер на 15 Вт). Стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio и Dolby Atmos. Есть разъем 3.5 мм для наушников.
Основная камера — 8 МП, фронтальная — 5 МП. Поддерживаются Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и опционально две SIM-карты с 4G. За 4G-версию Redmi Pad 2 SE в конфигурации 6/128 ГБ понадобится заплатить 1399 юаней (~$205), тогда как вариант «только WiFi» с тем же объемом памяти оценен в 1099 юаней (~$160). Цвета Wi-Fi-версии – темно-серый и серебристый, но 4G-версия доступна только в серебристом.
Redmi Pad 2 SE 4G — это ответ Xiaomi на спрос на недорогие планшеты с сотовой связью. 2K-экран с 120 Гц за 205 долларов — отличное предложение. 7600 мАч обеспечат долгую работу, а поддержка 4G позволит пользоваться интернетом в любом месте без привязки к Wi-Fi.
Snapdragon 6s 4G Gen 2 — не самый мощный чип, но для просмотра видео, чтения, легких игр и работы с документами его достаточно. 6 ГБ оперативной памяти — хороший запас для многозадачности на планшете.
Разница в цене между Wi-Fi и 4G версиями — 300 юаней (около 45 долларов). За эти деньги покупатель получает слот для SIM-карты и возможность всегда быть онлайн. Для многих это будет оправданно.
Конкуренты: Lenovo Tab M11 (4G) стоит около 200 долларов, но у него экран 90 Гц и более слабый процессор. Huawei MatePad SE (4G) дороже — около 250 долларов. И на его фоне Redmi Pad 2 SE 4G выглядит очень конкурентно.
Главный недостаток — отсутствие 5G. В 2026 году это может быть минусом для жителей крупных городов с хорошим покрытием, но в регионах, где 5G еще не везде, 4G остается стандартом.
Планшет уже появился на сайте Xiaomi, старт продаж, вероятно, состоится сразу после презентации. Если Redmi Pad 2 SE 4G выйдет на глобальный рынок по аналогичной цене, он может стать бестселлером в бюджетном сегменте.
© Антон Печеровый,
