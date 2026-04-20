Микроэлектроника: В ГИСП появился новый отечественный малопотребляющий микроконтроллер К1890КП018

20.04.2026, MForum.ru

Микросхема К1890КП018 представляет собой малопотребляющий микроконтроллер на основе отечественных IP-блоков для применения в составе телекоммуникационного оборудования в качестве коммутатора доступа, управляющего контроллера в автоматизации объектов промышленности, ЖКХ, транспорта и т.п. - сообщает об этом изделии ГИСП.

Фото - с сайта ГИСП, автор - предположительно НИИСИ

Разработчик: НИЦ Курчатовский институт - НИИСИ

Основные характеристики:

Два ядра Комдив64 @ 800 МГц, одно обрабатывает логику, второе - сетевой трафик

Архитектура Комдив64 (совместима с MIPS64), не требует выплат зарубежных роялти

512 КБ встроенной статической памяти

Поддержка внешней памяти DDR3 / DDR3L / DDR4

24 контроллера Gigabit Ethernet 10/100 Мбит/с - клиентские порты;

4 контроллера 10 Gigabit Ethernet - аплинк

Интерфейсы для подключения устройств:

PCIe Gen3 — для расширения через внешние модули.

SATA - для подключения накопителей.

SPI с программируемой скоростью до 50 Мбит/с на линию.

Два канала UART - для отладки и служебной связи.

Три канала I2C с программируемой скоростью 100 Кбит/с, 400 Кбит/с и 1 Мбит/с.

8-канальный GPIO - для управления внешними сигналами.

Рабочие температуры (в соответствии с требованиями промышленного применения): от −40 °C до +85 °C

Где производится кристалл - не сообщается: "Страна происхождения: Не указана. Проверка уровня локализации производства в РФ не проводилась".





Техпроцесс - не раскрывается.

Наличие записи в ГИСП в теории означает, что изделие существует, заявленные характеристики подтверждены и его можно покупать в рамках госзакупок.



Хотя в ГИСП изделие относят к микроконтроллерам, все же, исходя из заявленных характеристик - это, скорее, специализированная система на кристалле (SoC). \\

