Анонсы: Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов

29.04.2026,
Vivo выпустила новые бюджетные полностью беспроводные наушники TWS 5i, сделав упор на базовые функции и низкую цену — чтобы большинство покупателей не задумывались перед покупкой.
Vivo заявляет до 11.5 часов работы на одном заряде и около 50 часов в сумме с кейсом. Этого хватит на несколько дней обычного использования. Чаще тянуться к зарядке не придется.
Используется Bluetooth 5.4 с поддержкой подключения к двум устройствам одновременно. Режим низкой задержки заявлен на уровне 42 мс — пригодится для игр.
Аудиотюнинг DeepX 3.0 с несколькими звуковыми профилями на выбор. Также заявлено пространственное аудио (скорее бонус, чем ключевая особенность). Для звонков есть AI-шумоподавление для более четкой передачи голоса в шумных местах.
Вес каждого наушника — 4.2 грамма, классическая внутриканальная конструкция. Долгое ношение не должно вызывать дискомфорта.
Наушники стоят 119 юаней в Китае — около 17 долларов или 1642 индийские рупии. Это твердый начальный сегмент. Доступны три цвета: Ink Black, White и Sky Blue. О глобальной доступности пока ничего не сообщается.
Конкуренты:
У TWS 5i нет активного шумоподавления (ANC), нет дорогих кодеков, нет сенсорного управления высокого класса. За 17 долларов покупатель получает: 50 часов работы, Bluetooth 5.4, подключение к двум устройствам, Режим низкой задержки (42 мс) и AI-шумоподавление для звонков.
В целом это очень сильное ценностное предложение. Для тех, кто ищет наушники "на каждый день" для музыки, звонков и игр, не переплачивая, TWS 5i — идеальный вариант.
Если Vivo выпустит TWS 5i на глобальный рынок по той же цене (~17-20 долларов), они могут стать бестселлером. Конкуренты либо дороже, либо имеют значительно худшие характеристики. Пока же — отличный бюджетный вариант для Китая. И пример того, что не всегда нужно платить за бренд, когда можно получить почти то же самое за треть цены.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
16.04. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий
15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше
06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?
02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5
31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль
31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов
27.03. Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов
26.03. Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами
26.03. Vivo X300s – 200 МП, перископ, батарея 7100 мАч и защита IP69
25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч
10.03. Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч
26.02. Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64
26.02. Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч
28.04. Yadro открывает офис в Казани
28.04. Samsung представила кристалл DRAM, созданный по техпроцессу менее 10-нм
28.04. МегаФон в Дагестане — качество связи улучшено в Кизляре
28.04. Оплату в Камбодже по QR-коду обеспечит МТС
28.04. МТС в Магаданской области - интернет ускорен новой базовой станцией в поселке Уптар
27.04. Компания Yadro представила новые конфигурации СХД с уменьшенными объемами ОЗУ
27.04. МТС выходит на рынок модульных ЦОД
27.04. МегаФон в Забайкальском крае - связь улучшена новой базовой станцией в посёлке Адриановка
27.04. ГК Элемент выпустила ВГ11Т - версию микроконтроллера ВГ7Т в компактном корпусе, и с важными модификациями
27.04. Приложение Т-банка поможет заплатить айфоном без подключения к интернету
26.04. Imec интегрировал модуляторы из ниобата и танталата лития на платформу кремниевой фотоники
26.04. Балтийские страны построят сплошное покрытие 5G вдоль автомагистрали Via Baltica
24.04. Производство фоторезистов в Японии оказалось под угрозой из-за энергокризиса
24.04. Cisco представила универсальный квантовый коммутатор для будущего квантового интернета
24.04. «Билайн бизнес» внедрил LLM-агента на горячей линии «Ренессанс страхование»
29.04. Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99
29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч
28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов
27.04. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов
27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189
24.04. iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16
23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы
23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69
23.04. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad
22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500
22.04. Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов
22.04. Tecno Pop X 5G – горизонтальная камера, 6500 мАч с 45 Вт и FreeLink за 15 999 рупий
21.04. Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней