Анонсы: Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов

29.04.2026, MForum.ru

Vivo выпустила новые бюджетные полностью беспроводные наушники TWS 5i, сделав упор на базовые функции и низкую цену — чтобы большинство покупателей не задумывались перед покупкой.

Vivo заявляет до 11.5 часов работы на одном заряде и около 50 часов в сумме с кейсом. Этого хватит на несколько дней обычного использования. Чаще тянуться к зарядке не придется.

Используется Bluetooth 5.4 с поддержкой подключения к двум устройствам одновременно. Режим низкой задержки заявлен на уровне 42 мс — пригодится для игр.

Аудиотюнинг DeepX 3.0 с несколькими звуковыми профилями на выбор. Также заявлено пространственное аудио (скорее бонус, чем ключевая особенность). Для звонков есть AI-шумоподавление для более четкой передачи голоса в шумных местах.

Вес каждого наушника — 4.2 грамма, классическая внутриканальная конструкция. Долгое ношение не должно вызывать дискомфорта.

Наушники стоят 119 юаней в Китае — около 17 долларов или 1642 индийские рупии. Это твердый начальный сегмент. Доступны три цвета: Ink Black, White и Sky Blue. О глобальной доступности пока ничего не сообщается.

Конкуренты:

Realme Buds T300 (~25 долларов) — до 40 часов, есть ANC, но дороже

— до 40 часов, есть ANC, но дороже Redmi Buds 6 Play (~12 долларов) — до 36 часов, качество звука хуже

— до 36 часов, качество звука хуже Nothing Ear (stick) (~25 долларов) — до 29 часов, дизайн интереснее

У TWS 5i нет активного шумоподавления (ANC), нет дорогих кодеков, нет сенсорного управления высокого класса. За 17 долларов покупатель получает: 50 часов работы, Bluetooth 5.4, подключение к двум устройствам, Режим низкой задержки (42 мс) и AI-шумоподавление для звонков.

В целом это очень сильное ценностное предложение. Для тех, кто ищет наушники "на каждый день" для музыки, звонков и игр, не переплачивая, TWS 5i — идеальный вариант.

Если Vivo выпустит TWS 5i на глобальный рынок по той же цене (~17-20 долларов), они могут стать бестселлером. Конкуренты либо дороже, либо имеют значительно худшие характеристики. Пока же — отличный бюджетный вариант для Китая. И пример того, что не всегда нужно платить за бренд, когда можно получить почти то же самое за треть цены.