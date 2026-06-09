Спутниковый интернет-доступ: Узбекистан выбирает спутниковую связь от Amazon Leo

MForum.ru
17.06.2026,
Как сообщает сайт Минцифры Узбекистана, принято решение договориться с Amazon Leo о предоставлении услуг высокоскоростного спутникового интернета на территории республики. Местным партнером выступит СП ООО UZ-SAT.
Запланировано, что Amazon Leo предоставит услуги доступа не только в удаленных и труднодоступных населенных пунктах, где телекоммуникационная инфраструктура ограничена или отсутствует, но и в городах.
Как ожидается, «расширение спутникового интернет-покрытия будет способствовать дальнейшему развитию цифровой экономики, повышению доступности цифровых услуг и сокращению цифрового разрыва между регионами».
Подключение пользователей будет осуществляется через компактные высокопроизводительные терминалы Amazon Leo Nano, Amazon Leo Pro и Amazon Leo Ultra.
Группировка Amazon Leo пока что весьма скромная - около 330 спутников (результат 12 запусков). Основным и более успешным на сегодня конкурентом является SpaceX Starlink с ее более чем 10 тысяч спутников.
В других странах Центральной Азии также склоняются к выбору американских операторов, предоставляющих услуги беспроводного интернета на основе низкоорбитальных спутниковых группировок. Starlink уже работает в Казахстане (с августа 2025 года), Таджикистане (с февраля 2026 года), Кыргызстане (с мая 2026 года страна появилась на карте, как страна, где есть доступ). Amazon Leo, как видим, появится в Узбекистане. Туркменистан пока не определился.
У вас не возникает вопроса – а почему в России мы все еще лишены такой возможности в отсутствие отечественных альтернатив?
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теги: спутниковая связь спутниковый интернет спутниковый интернет-доступ доступ к Интернету Amazon Leo низкоорбитальная низкоорбитальные группировки Узбекистан
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