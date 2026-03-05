Спутниковая связь: SpaceX переименовал D2C в Starlink Mobile и рассказал о планах

MForum.ru
05.03.2026,
SpaceX ставит перед собой амбициозную цель — обеспечить сотням миллионов устройств доступ к своей сотово-спутниковой связи Starlink для телефонов, которая в настоящее время обслуживает около 16 млн пользователей (около 10 млн активных). Эту цифру компания назвала на выставке MWC2025, в рамках анонса переименования своего сервиса.
Майкл Николлс, вице-президент SpaceX по спутниковой технике, отозвался о создаваемой системе «второго поколения» как об «эпической». По его данным, до конца 2026 года число подключенных к услугам абонентам превысит 25 млн.
Компания стремится обслуживать «сотни миллионов, а возможно и больше, устройств», модернизировав Starlink Mobile в рамках группировки второго поколения. Новые спутники получат фазированную антенну в 5 раз больше, чем у предшественников, что обеспечит 20-кратный рост производительности канала связи.
Пропускная способность одного спутника превысит 100 Гбит/с на скачивание. Для глобального непрерывного покрытия необходимы примерно 1200 спутников, для их запуска достаточно полугода.
Первая партия спутников второго поколения должна быть запущена в середине 2027 года, используя ракетоноситель Starship от SpaceX. За каждый запуск планируется пополнять группировку на 50 спутников.
Со временем компания постарается расширить группировку до 15 тысяч спутников.
Важный момент – на MWC2026 компания, похоже, сделала акцент на планах партнерств с операторами сотовой связи, а не на конкуренции с ними. Компания SpaceX уже сотрудничает с 35 операторами по всему миру, включая T-Mobile (США), Rogers (Канада), KDDI (Япония). В качестве нового крупного партнера Starlink Mobile в рамках MWC2026 была анонсирована Deutsche Telekom.
«Каково наше общее видение?» - говорит Николлс. «Starlink Mobile является ключевым компонентом гибридной сети, включающей наземные и спутниковые возможности. Спутниковая связь дополняет наземные сети; она не может обеспечить такую же плотность данных, как наземные сети. Но она может расширить возможности наземных сетей в тех местах, куда наземные сети не могут дотянуться. Или, когда наземным сетям требуется дополнительная пропускная способность».
SpaceX активно работает с производителями чипов (например, Qualcomm) и смартфонов для встраивания поддержки необходимых частот (включая диапазон S-band, приобретенный у EchoStar) в стандартные модемы устройств.
Ожидается, что к середине 2027 года большинство новых смартфонов в США будут совместимы с сетью Starlink Mobile.
Компания надеется, что в рамках второго поколения спутников Starlink Mobile, для пользователей со смартфонами станут доступны пиковые скорости до 150 Мбит/с.
Картинка: где можно использовать Starlink Mobile – соответствующие страны показаны голубым цветом, более темный – страны, где услуги только запускаются. Источник картинки – Starlink. ||
теги: спутниковая связь телеком прямая сотово-спутниковая связь низкоорбитальная низкоорбитальные группировки низкоорбитальные созвездия
