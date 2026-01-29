Спутниковая связь: Rogers Communications предложила клиентам в восточной Канаде бесплатный доступ к услугам D2D на срок до 2 лет

MForum.ru
Компания запустила услугу прямой сотово-спутниковой связи Rogers Satellite в декабре 2025 года и теперь пытается привлечь своих клиентов к использованию этой услуги. Пользователи в некоторых районах четырех провинций Атлантической Канады, подключенные к тарифу 5G+, могут воспользоваться предложением бесплатно, а клиенты других операторов могут приобрести пакет по цене 15 канадских долларов ($11) в месяц.
Компания Rogers отметила, что покрытие мобильной сетью в Атлантической Канаде составляет всего 28% территории, что побудило ее рассмотреть возможность использования спутниковой связи для расширения доступа.
У пользователей в других регионах Канады есть возможность получить доступ к бесплатному спутниковому подключению в зависимости от их текущего тарифа.
Ключевым преимуществом Rogers является то, что предоставляемый через прямую связь с устройством сервис обеспечивает доступ к множеству приложений, включая Google Maps, AccuWeather, WhatsApp и X, выходя за рамки мессенджеров, доступных в коммерческих сервисах других стран.
Услуги D2D Rogers Satellite работают через спутниковую систему Starlink компании SpaceX. Услуга доступна в Канаде южнее 58-й параллели (за исключением отдельных регионов) в большинстве открытых мест, где виден небосвод.
