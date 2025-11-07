Спутниковая связь: T-Mobile завлекает к себе абонентов конкурентов возможностью сэкономить на спутниковой связи

MForum.ru
07.11.2025,
T-Mobile разрешил всем владельцам совместимых смартфонов — даже абонентам AT&T и Verizon — бесплатно отправлять экстренные SMS через спутники Starlink там, где нет обычной сети. Хороший ход для привлечения внимания!
Для этого оператор открыл доступ к своему сервису T-Satellite. Теперь в безвыходной ситуации телефон абонента автоматически найдет спутник, чтобы отправить сообщение в службу 911.
Пока что услуга доступна владельцам не всех смартфонов, в основном совместимы с ней современные флагманы. Если речь об абонентах AT&T или Verizon, то они должны иметь разблокированный телефон с поддержкой eSIM.
Для абонентов T-Mobile и всех остальных, включая клиентов конкурентов, — услуга экстренной связи (на номера 911/988) бесплатна. Абонентам других операторов и тем абонентам T-Mobile, у кого услуга не входит в тариф, для ее использования, достаточно зарегистрироваться по специальной ссылке на сайт T-Mobile.
А если хочется не только аварийного режима, а более широкого функционала спутниковых услуг – его продают абонентам T-Mobile) за $10 в месяц (кроме абонентов премиальных тарифов, которым бесплатно предоставляется и полный функционал), а абонентам других операторов – за $20 в месяц.
Можно констатировать, что T-Mobile использует спутниковую связь, как конкурентное преимущество, чтобы привлечь к себе внимание абонентов других операторов. Например, пользователи AT&T и Verizon, которые часто бывают на природе, могут задуматься о смене оператора, чтобы экономить $10 в месяц.
Можно отметить также и то, что из эксклюзивной опции аварийная «связь везде» превращается в США в массовую услугу. Впрочем, пока не будет существенно расширен модельный ряд совместимых с услугой аппаратов, всерьез о массовости говорить не приходится.
В перспективе, этот ход T-Mobile должен будет заставить конкурентов активнее предпринимать усилия, чтобы предложить свои версии услуги.
В целом – очередная демонстрация того факта, что будущее (по крайней мере в технологически развитых странах, где нет ограничений на использование населением сотовой и спутниковой связью и интернетом) – за гибридными сетями, спутниковый сегмент будет эффективно дополнять наземный, обеспечивая глобальное покрытие.
Как вам такая инициатива? Перешли бы на T-Mobile, если бы жили в США, но пользовались бы услугами другого оператора?
