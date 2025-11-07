Спутниковая связь: T-Mobile завлекает к себе абонентов конкурентов возможностью сэкономить на спутниковой связи

MForum.ru

Спутниковая связь: T-Mobile завлекает к себе абонентов конкурентов возможностью сэкономить на спутниковой связи

07.11.2025, MForum.ru

T-Mobile разрешил всем владельцам совместимых смартфонов — даже абонентам AT&T и Verizon — бесплатно отправлять экстренные SMS через спутники Starlink там, где нет обычной сети. Хороший ход для привлечения внимания!

Для этого оператор открыл доступ к своему сервису T-Satellite. Теперь в безвыходной ситуации телефон абонента автоматически найдет спутник, чтобы отправить сообщение в службу 911.

Пока что услуга доступна владельцам не всех смартфонов, в основном совместимы с ней современные флагманы. Если речь об абонентах AT&T или Verizon, то они должны иметь разблокированный телефон с поддержкой eSIM.

Для абонентов T-Mobile и всех остальных, включая клиентов конкурентов, — услуга экстренной связи (на номера 911/988) бесплатна. Абонентам других операторов и тем абонентам T-Mobile, у кого услуга не входит в тариф, для ее использования, достаточно зарегистрироваться по специальной ссылке на сайт T-Mobile.

А если хочется не только аварийного режима, а более широкого функционала спутниковых услуг – его продают абонентам T-Mobile) за $10 в месяц (кроме абонентов премиальных тарифов, которым бесплатно предоставляется и полный функционал), а абонентам других операторов – за $20 в месяц.

Можно констатировать, что T-Mobile использует спутниковую связь, как конкурентное преимущество, чтобы привлечь к себе внимание абонентов других операторов. Например, пользователи AT&T и Verizon, которые часто бывают на природе, могут задуматься о смене оператора, чтобы экономить $10 в месяц.

Можно отметить также и то, что из эксклюзивной опции аварийная «связь везде» превращается в США в массовую услугу. Впрочем, пока не будет существенно расширен модельный ряд совместимых с услугой аппаратов, всерьез о массовости говорить не приходится.

В перспективе, этот ход T-Mobile должен будет заставить конкурентов активнее предпринимать усилия, чтобы предложить свои версии услуги.

В целом – очередная демонстрация того факта, что будущее (по крайней мере в технологически развитых странах, где нет ограничений на использование населением сотовой и спутниковой связью и интернетом) – за гибридными сетями, спутниковый сегмент будет эффективно дополнять наземный, обеспечивая глобальное покрытие.

Как вам такая инициатива? Перешли бы на T-Mobile, если бы жили в США, но пользовались бы услугами другого оператора?

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: спутниковая связь T-Mobile гибридная связь сотово-спутниковая связь D2C D2D

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

18.09. [Новости компаний] Спутниковая связь: SpaceX позаботится о том, чтобы все чипы для смартфонов поддерживали Starlink D2D / MForum.ru

09.09. [Новости компаний] Спутниковая связь: SpaceX покупает частоты у EchoStar за $17 млрд / MForum.ru

15.08. [Новости компаний] Спутниковая связь: МТС займется проектом 5G D2C на базе низкоорбитальных спутниковых платформ / MForum.ru

15.08. [Новости компаний] Спутниковая связь: OQ Technology получила финансирование ЕС на испытания 5G D2D / MForum.ru

11.08. [Новости компаний] Развитие сетей: Минцифры дополнит регулирование штрафами за D2C подключения абонентских устройств к спутникам без использования наземных станций / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru

07.11. [Новинки] Это интересно: Realme GT 8 Pro – план по переосмыслению флагманского дизайна / MForum.ru

06.11. [Новинки] Анонсы: Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

06.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Redmi Turbo 5 Pro / MForum.ru

05.11. [Новинки] Анонсы: Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально / MForum.ru

05.11. [Новинки] ПО: Apple выпускает обновление iOS 26.1 / MForum.ru

04.11. [Новинки] Анонсы: Realme C85 Pro и Realme C85 5G представлены официально / MForum.ru

04.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru

03.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Legion Y700 может стать еще одни планшетом на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru

31.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru

30.10. [Новинки] Слухи: Realme C85 Pro с АКБ 7000 мАч готовится к анонсу / MForum.ru

29.10. [Новинки]  Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года / MForum.ru

28.10. [Новинки] Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу / MForum.ru

27.10. [Новинки] Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: