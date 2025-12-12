Конвергентный телеком: Великая конвергенция: как операторы мобильной связи могут удовлетворить растущий спрос на спутниковые услуги

12.12.2025, MForum.ru

На большинстве рынков сегодня постоянное и надежное покрытие – это общепринятое требование. Но для очень многих людей это остается невыполненным обещанием. Даже если не брать в расчет пресловутые блокировки мобильного интернета (неведомое для большинства стран явление). По данным исследования, которое провели Viasat и GSMA Intelligence, зоны без покрытия – печальная реальность, с которой часто продолжают сталкиваться пользователи наземных сетей сотовой связи. Распространение гибридной сотово-спутниковой связи может в значительной степени стать решением этой проблемы (опять же, кроме стран, где мобильный интернет отключают принудительно). Тему обсуждает Mobile World Live.

Исследование, в котором приняли участие более 12 тысяч пользователей мобильной связи из 12 стран подтвердило спрос на услуги D2D: пользователи осведомлены о пробелах в покрытии, готовы платить за их устранение и готовы сменить оператора на такого, который обеспечит им доступ к лучшему покрытию.

Проблемы отсутствия покрытия: дома и вдали от дома

Исследование показывает, что 14% пользователей сталкиваются с нестабильным или отсутствующим покрытием дома. Проблема усугубляется в пути: 21% опрошенных утверждают, что хорошее покрытие по дороге есть «лишь иногда». Это немалое неудобство. В среднем более трети опрошенных теряют доступ даже к базовым услугам мобильной связи, минимум, дважды в месяц. И это не проблема, характерная только для удаленных или «развивающихся» регионов. Во Франции и США зафиксирована самая высокая доля пользователей, которые сталкиваются с невозможностью отправить или получить SMS как минимум 5 раз в месяц – 26% и 23% соответственно. Это объясняет, почему так многим хотелось бы получить надежное покрытие – 91% говорят, что им важно иметь надежное покрытие дома, 89% - в пути внутри страны, 70% - при поездках за границу.

Что могут предложить технологии

На протяжении десятилетий спутниковая и сотовая связь функционировали не пересекаясь. Сейчас ситуация меняется. С появлением NTN-сетей началась «великая конвергенция» в сфере связи, отраженная стандартом 3GPP Release 17. Смартфоны теперь могут быть адаптированы для прямого подключения к спутникам.

Технологии D2D (direct-to-device) и D2H (direct-to-handset) – по-русски получается, например, забавное ПНУ (прямо-на-устройство) или ПНС (прямо на смартфон), или, может быть ПНТ (прямо-на-терминал), более не является непомерно дорогой или какой-то фантастической. Это коммерчески жизнеспособный способ устранить многие из «мертвых зон». Для начала – для режима подачи аварийных сообщений или обычного обмена текстовыми сообщениями и до более ресурсоемких услуг типа пересылки видео или видеостриминга.

Порядка 80% опрошенных заинтересованы в спутниковых услугах, которые бы устранили «мертвые зоны» в покрытии сетей наземной сотовой связи. Но характер этого спроса от рынка к рынку может отличаться.

Готовность заплатить – есть

Исследование демонстрирует возможность появления новых источников дохода для операторов. Более 60% опрошенных готовы ежемесячно платить за спутниковую связь, при этом наибольший энтузиазм наблюдается в регионах с высоким темпом роста. Так, в Индии 89% опрошенных заявили, что готовы платить больше за услуги связи, за ней следует Индонезия с 82%. Это контрастирует с более развитыми экономиками, такими как США (56%) и Франция (48%).

В среднем, опрошенные потребители готовы платить больше на 5-7% чем они платят сейчас по ежемесячным счетам. Индия выделяется – здесь готовы платить на 9% больше. ARPU в этой стране - $2.35, тогда как в США - $45.57.

((Россия в опрос, конечно, не входит. Учитывая весьма неплохое покрытие населенной части территории, можно предположить, что доля населения, остро нуждающаяся в услугах гибридной D2D связи, может оказаться не столь высокой, как в Индии или Индонезии. Зато, наверное, массово востребованной оказалась бы другая услуга – доступ к интернету, каким он был до появления на сетях ТСПУ и массовых блокировок того и сего. Даже если бы это была платная услуга. Тем не менее, вряд ли можно сомневаться в том, что и в России есть спрос на услуги D2D, и это было бы более реалистичным способом, например, обеспечить связь для всех, кто в пути – на автодорогах, железных дорогах и водных путях. То же касается и удаленных и малонаселенных территорий.))

Ожидания потребителей в отношении услуги D2D, конечно, различаются. На менее экономически развитых рынках энтузиазм непропорционально выше в отношении приложений с высокой скоростью передачи данных, таких как просмотр веб-страниц или видеозвонки через спутник. В более экономически развитых странах больше заинтересованы в базовых услугах типа обмена текстовыми сообщениями или возможностью подачи аварийных сигналов.

Эта разница усложняет задачу для операторов мобильной связи. Перед ними стоит задача – использовать ажиотаж на развивающихся рынках, не давая чрезмерных обещаний относительно качества услуг, которое пока что может быть ограничено ранней стадией развертывания спутниковых созвездий. В обозримом будущем спутниковая связь на смартфонах будет в основном ориентирована на оказание услуг с низкой пропускной способностью. Так что операторам мобильной связи необходимо тщательно управлять ожиданиями, особенно в регионах, где высок спрос на услуги с большим объемом передачи данных.

Угроза оттока и возможность сохранения лояльности

Возможно, наиболее важным выводом для операторов мобильной связи, должна стать прямая связь между услугами спутниковой связи и лояльностью клиентов: почти половина (47%) всех пользователей мобильной связи заявили о том, что готовы перейти к другому оператору, если он предложит возможность подключения смартфонов в районах, где на сегодня покрытие отсутствует.

Эта готовность к смене оператора выросла за последний год, как показывают опросы.

Поскольку качество связи неизменно занимает первое место среди критериев выбора оператора потребителем, операторы, которые могут предложить «гарантию покрытия» за счет опоры на гибридную сотово-спутниковую сеть, будет пользоваться значительными преимуществами. Те, кто затянет с предложением аналогичных услуг, рискуют не только упустить источник дохода, но и столкнутся со снижением своей доли рынка. И, конечно, важен «спутниковый партнер» ((это, конечно, касается рынков, где такой выбор у операторов сотовой связи будет)).

Принимавший в проведении исследования оператор спутниковой связи Viasat отмечает, что его возможности услуг SOS - D2H уже подключены более, чем на 7 млн пользовательских устройств.

Фундаментальный сдвиг

Данные исследования Viasat и GSMA Intelligence ясно указывают на высокий спрос на надежную и повсеместную связь — и демонстрируют, что потребители готовы заплатить за это, и готовы сменить провайдера на того, который им эти возможности предоставит.

Для операторов мобильной связи внедрение концепции «Великая конвергенции коммуникаций» - стратегический императив для роста, удержания клиентов и конкурентного лидерства. Объединяясь с провайдерами NTN для предоставления услуг D2D, операторы мобильной связи могут не только устранить пробелы в покрытии, но и преодолеть цифровое неравенство, обеспечить доступ к таким важным услугам, как телемедицина и экстренная помощь, а также выполнить обещание, что телефон должен оставаться на связи, где бы вы ни находились.

