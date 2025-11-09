Спутниковая связь: SpaceX укрепляет частотный портфель для спутниковой связи новой сделкой с EchoStar

Спутниковая связь: SpaceX укрепляет частотный портфель для спутниковой связи новой сделкой с EchoStar

09.11.2025, MForum.ru

Компания SpaceX продолжает наращивать свой частотный ресурс, договорившись о покупке у EchoStar непарных частот диапазона AWS-3 (1695-1710 МГц) примерно за $2,6 млрд в виде акций SpaceX. Эта сделка дополняет масштабное сентябрьское соглашение на $17 млрд, по которому SpaceX получила частоты AWS-4 (2000-2020 МГц и 2180-2200 МГц) и H-block (1915-1920 МГц и 1995-2000 МГц). Об этом сообщает Mobile World Live.

Сочетание возможностей восходящего канала AWS-3 с емкими AWS-4 и H-block, а также с серийным выпуском спутников и возможностью массовых запусков, обещает ускорить развитие сотово-спутниковой связи Starlink (D2D). Аналитики полагают, что этот спектр упростит SpaceX создание единой сети для наземных и спутниковых услуг.

Парные частоты AWS-3, оставшиеся у EchoStar, как ожидается, сможет купить Verizon. При этом продажа активов EchoStar, включая спектр AT&T, связана с давлением регулятора (FCC) и отказом компании от строительства собственной nationwide сети.

Несмотря на продажу частот, EchoStar продолжит обслуживать клиентов Boost Mobile по «гибридной модели», используя инфраструктуру AT&T и собственный сетевой «мозг». За 3 квартал 2025 года абонентская база беспроводного подразделения EchoStar выросла на 223 тысячи человек, а выручка составила $938 млн.

Частоты EchoStar была вынуждена продать под давлением чиновников из FCC, которые настаивали на то, что EchoStar недостаточно эффективно использует свои активы.

теги: спутниковая связь частоты сотово-спутниковая связь D2C D2D

© Алексей Бойко, MForum.ru

