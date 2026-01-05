Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей

05.01.2026, MForum.ru

Компания Redmi подтвердила планы по расширению игрового портфолио. Позже в этом месяце будет представлена серия Redmi Turbo 5, в рамках которой дебютирует абсолютно новая модель — Redmi Turbo 5 Max. Её запуск ознаменует более агрессивную стратегию бренда в сегменте производительных смартфонов стоимостью около 2500 юаней (~$360), где конкуренция с брендами вроде Realme и OnePlus особенно серьезна.

Официальные тизеры намекают, что Turbo 5 Max станет флагманом внутри серии, фокусируясь на максимальной производительности, повышенной автономности и более премиальных материалах. В промоматериалах слово «Max» отражается как «WIN» («ПОБЕДА»), что демонстрирует уверенность Redmi в конкурентных преимуществах устройства.

Ожидается, что в целом серия Turbo в этом году получит заметный апгрейд. Слухи указывают на более широкое использование металлических рамок, больших плоских дисплеев со скруглёнными углами и новых чипсетов MediaTek. На топовых версиях также могут впервые в Redmi появиться ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев под экраном.

Согласно утечкам, в основе стандартного Turbo 5 Max может лежать мощный процессор Dimensity 8500 на 4-нм техпроцессе с революционной архитектурой «все ядра — большие». Его анонс запланирован на 15 января, что может совпасть с анонсом смартфона.

Для ещё более высокой производительности Redmi может представить модель Turbo 5 Pro Max на базе ожидаемого чипа Dimensity 9500e. Одним из главных козырей всей серии называют крупнейшую в истории Redmi аккумуляторную батарею, подробности о которой пока держатся в секрете.

Для международных рынков, согласно сложившейся практике, серия Turbo, вероятно, будет переименована. Ожидается, что Redmi Turbo 5 Max и Turbo 5 Pro Max выйдут за пределами Китая под названиями Poco X8 Max (или Pro) и Poco X8 Pro Max соответственно. При этом стандартная модель Poco X8 в линейке может отсутствовать.

Таким образом, с серией Turbo 5 Redmi намерена не просто обновить линейку, а совершить качественный рывок, предлагая в среднем сегменте технологии и материалы (металл, ультразвуковой сканер), традиционно зарезервированные для более дорогих устройств.