Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1

17.11.2025, MForum.ru

Готовящийся к выпуску Poco Pad M1 был сертифицирован в октябре, ранее в этом месяце он был замечен в базе данных Geekbench AI, а теперь в сеть попали рендеры и часть спецификаций.

По данным источника, планшет Poco Pad M1 будет оснащен 12,1-дюймовым IPS-экраном разрешением 1600x2560 пикселей с частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ памяти для хранения данных, 3,5-мм разъемом для наушников и аккумулятором емкостью 12 000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт.

Poco Pad M1 базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 7s 4-го поколения и может похвастаться двумя 8-мегапиксельными камерами (одна спереди, другая сзади).Размеры составляют 278 x 181,65 x 7,5 мм, а вес - 610 г. Купить новинку можно будет предлагаться в темно-синем и сером цветах.

Если эти характеристики кажутся знакомыми – ничего удивительного. Они идентичны характеристикам Redmi Pad 2 Pro, который был официально представлен еще в сентябре. Пока неясно, когда следует ожидать запуска Poco Pad M1, вероятно в ближайшее время.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

