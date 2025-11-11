Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса

Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса

Продажи Oppo Reno15 в Китае начнутся 17 ноября. Недавно компания Oppo подтвердила дизайн, цветовые решения и комплектации смартфона. Теперь в онлайн-каталоге представлены основные характеристики Reno15 и Reno15 Pro.

Информация о предстоящей линейке Reno15 от Oppo появилась на веб-сайте China Telecom. Согласно заявлению оператора, Reno15 будет оснащен 6,32-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2640 x 1216 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Reno15 Pro получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Модели Reno15 и Reno15 Pro будут базироваться на SoC MediaTek Dimensity 8450 (MT6899). Базовая модель оснащена аккумулятором емкостью 6200 мАч, в то время как Reno15 Pro оснащен аккумулятором емкостью 6300 мАч. Корпус новинок будет выполнен из алюминиевого сплава.

Что касается камер, Reno15 получит 200-мегапиксельный основной сенсор, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 50-мегапиксельный сенсор с телеобъективом. Для селфи предназначена еще одна 50-мегапиксельная камера. Фоточасть Reno15 Pro будет аналогично. Оба устройства будут работать под управлением Android 16 «из коробки».

Oppo также сообщила, что серия Reno15 получит плоский дисплей с рамками толщиной 1,15 мм. Reno15 будет предлагаться в цветах Aurora Blue, Canele Brown и Starlight Bow. Между тем, Reno15 Pro будет предложен в варианте Honey Gold вместо Aurora Blue.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

