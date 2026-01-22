Анонсы: Oppo представляет Reno 15 FS для Европы

MForum.ru
22.01.2026,
Oppo продолжает экспансию на европейский рынок. Новый Reno15 FS, появившийся в польском и итальянском каталогах производителя, является ребрендингом существующей модели (Reno15 F) с изменённой ёмкостью батареи и единой конфигурацией памяти.
Аппаратная начинка устройства остаётся аналогичной базовой модели. Сердцем выступает Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, работающий в паре с оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 3.1. Главное отличие FS-версии — отказ от вариативности: смартфон предлагается единственно в топовой конфигурации 8/512 ГБ.
Ключевое аппаратное изменение — аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, тогда как модель Reno15 F располагала АКБ 7000 мАч. При сохранении поддержки быстрой зарядки 80 Вт этот шаг, вероятно, продиктован стремлением улучшить эргономику и снизить вес, предлагая отличную автономность. Устройство также сохраняет важный для европейского потребителя рейтинг защиты IP68 от воды и пыли.
Экран прежний: 6.57-дюймовая AMOLED-панель разрешением Full HD+ с частотой 120 Гц и встроенным под дисплей оптическим сканером отпечатков. В качестве фронтальной камеры используется 50-мегапиксельный сенсор, что для сегмента является серьёзным аргументом. Основная тройная камера представлена связкой 50 МП (основная) + 8 МП (сверхширик) + 2 МП (макро).
Наиболее интересный аспект — ценник. В Польше Reno15 FS оценивается в 1600 злотых (~$443), в Италии — 470 евро. Это ставит модель в один ряд с флагманскими устройствами прошлого поколения или с более мощными конкурентами на Snapdragon 7s Gen 3.
Такое позиционирование можно объяснить несколькими факторами:
Таким образом, Oppo не создаёт новый продукт, а адаптирует существующий под специфику региона, меняя всего один ключевой параметр (ёмкость батареи) и упаковывая его в единственную, самую дорогую комплектацию. Это демонстрирует понимание того, что в устоявшихся рынках иногда важнее чёткое позиционирование и воспринимаемая ценность, чем абсолютное лидерство в характеристиках за те же деньги. Устройство бросает вызов не китайским конкурентам, а скорее смартфонам серии Samsung Galaxy A5x, предлагая более яркий дизайн и более быструю зарядку по схожей цене.
