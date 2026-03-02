Анонсы: Redmi A7 Pro 4G появился в Индонезии — 120 Гц, батарея 6000 мАч и яркий дизайн за $90

02.03.2026, MForum.ru

Компания Redmi представила в Индонезии новый бюджетный смартфон Redmi A7 Pro 4G, ориентированный на массового потребителя с практичными потребностями. Устройство предлагает сочетание ёмкой батареи, плавного дисплея и свежего дизайна по агрессивной цене.

Ключевые характеристики:

Дисплей: 6.9-дюймовый IPS LCD-экран с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает более плавную прокрутку по сравнению с типичными бюджетными альтернативами.

6.9-дюймовый IPS LCD-экран с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает более плавную прокрутку по сравнению с типичными бюджетными альтернативами. Платформа: Чипсет Unisoc T7250 (12 нм) в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Чипсет Unisoc T7250 (12 нм) в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Программное обеспечение: Фирменная оболочка HyperOS.

Фирменная оболочка HyperOS. Автономность: Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт.

Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт. Камеры: Основная двойная камера с ИИ — 13 Мп, фронтальная — 8 Мп.

Redmi делает акцент на визуальной дифференциации, предлагая четыре цветовых варианта: Black, Blue, Green и Orange. Оранжевая версия получила текстурированную заднюю панель с волнистым узором, призванную повысить воспринимаемую ценность устройства. Обычная цена для Индонезии составляет порядка $101, но с 1 по 7 марта можно предзаказать новинку за ~$90. Информации о выходе в Индии и других странах пока нет.

Redmi A7 Pro 4G — выверенный продукт для индонезийского рынка, где цена и базовые характеристики играют решающую роль. Компания делает ставку на несколько факторов:

Плавность: 120-герцовый экран в сегменте до $100 — мощный аргумент для пользователей, которые ценят отзывчивость интерфейса даже в бюджетном устройстве.

120-герцовый экран в сегменте до $100 — мощный аргумент для пользователей, которые ценят отзывчивость интерфейса даже в бюджетном устройстве. Автономность: 6000 мАч гарантирует полтора-два дня работы без подзарядки, что критически важно для целевой аудитории.

6000 мАч гарантирует полтора-два дня работы без подзарядки, что критически важно для целевой аудитории. Дизайн: Наличие ярких цветов и текстурированной панели в оранжевой версии выделяет A7 Pro на фоне скучных бюджетных конкурентов.

Наличие ярких цветов и текстурированной панели в оранжевой версии выделяет A7 Pro на фоне скучных бюджетных конкурентов. Память: 8 ГБ ОЗУ для бюджетного сегмента — щедрое предложение, обеспечивающее запас для многозадачности.

Компромиссы очевидны: устаревший чип Unisoc T7250, скромные камеры и медленная зарядка. Но для целевой аудитории — пользователей, которым нужен "рабочий аппарат" с большим плавным экраном и емкой батареей — новинка является осознанным выбором. При цене $90 (по предзаказу) A7 Pro выглядит одним из самых привлекательных предложений в своём классе, особенно с учётом двух месяцев Spotify в подарок. Остаётся ждать, появится ли эта модель на других рынках, включая Индию, где конкуренция в ультрабюджетном сегменте особенно высока.