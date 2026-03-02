Анонсы: Redmi A7 Pro 4G появился в Индонезии — 120 Гц, батарея 6000 мАч и яркий дизайн за $90

MForum.ru
02.03.2026,
Компания Redmi представила в Индонезии новый бюджетный смартфон Redmi A7 Pro 4G, ориентированный на массового потребителя с практичными потребностями. Устройство предлагает сочетание ёмкой батареи, плавного дисплея и свежего дизайна по агрессивной цене.
Ключевые характеристики:
Redmi делает акцент на визуальной дифференциации, предлагая четыре цветовых варианта: Black, Blue, Green и Orange. Оранжевая версия получила текстурированную заднюю панель с волнистым узором, призванную повысить воспринимаемую ценность устройства. Обычная цена для Индонезии составляет порядка $101, но с 1 по 7 марта можно предзаказать новинку за ~$90. Информации о выходе в Индии и других странах пока нет.
Redmi A7 Pro 4G — выверенный продукт для индонезийского рынка, где цена и базовые характеристики играют решающую роль. Компания делает ставку на несколько факторов:
Компромиссы очевидны: устаревший чип Unisoc T7250, скромные камеры и медленная зарядка. Но для целевой аудитории — пользователей, которым нужен "рабочий аппарат" с большим плавным экраном и емкой батареей — новинка является осознанным выбором. При цене $90 (по предзаказу) A7 Pro выглядит одним из самых привлекательных предложений в своём классе, особенно с учётом двух месяцев Spotify в подарок. Остаётся ждать, появится ли эта модель на других рынках, включая Индию, где конкуренция в ультрабюджетном сегменте особенно высока.
© Антон Печеровый,
