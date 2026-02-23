Слухи: Realme C83 готовится к выходу в Индии — три версии памяти, цены от 13 499 рупий и два новых цвета

MForum.ru
Компания Realme, судя по всему, готовится расширить бюджетную C-серию новым смартфоном. Согласно свежим утечкам, модель Realme C83 (индекс RMX5256) займет место в линейке ниже недавно представленного C85 и станет преемником прошлогоднего C73.
Realme C85
По данным инсайдеров, Realme C83 будет доступен в трёх вариантах памяти:
Смартфон, как ожидается, будет предложен в двух новых цветовых решениях: Sprouting Green (зелёный) и Blooming Purple (фиолетовый).
Полные спецификации устройства пока официально не раскрыты, но, учитывая, что C83 придёт на смену модели C73, можно предположить определённую преемственность. Для справки, Realme C73, выпущенный в июне прошлого года, получил:
Некоторые источники также предполагают, что новинка может получить поддержку 5G и аккумулятор увеличенной ёмкости, однако эти данные требуют подтверждения.
Realme C83 выглядит как прагматичный шаг по заполнению ниши между ультрабюджетными моделями и более продвинутым C85. Компания, вероятно, сделает ставку на проверенные решения: большой экран с высокой герцовкой, ёмкую батарею и доступную цену. Три варианта памяти позволят охватить максимально широкую аудиторию — от самых нетребовательных пользователей до тех, кому нужен запас производительности за разумные деньги. Официального подтверждения от Realme пока не поступало, но, учитывая активность утечек, анонс может состояться в ближайшие недели.
