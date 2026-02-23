Слухи: Realme C83 готовится к выходу в Индии — три версии памяти, цены от 13 499 рупий и два новых цвета

Слухи: Realme C83 готовится к выходу в Индии — три версии памяти, цены от 13 499 рупий и два новых цвета

23.02.2026, MForum.ru

Компания Realme, судя по всему, готовится расширить бюджетную C-серию новым смартфоном. Согласно свежим утечкам, модель Realme C83 (индекс RMX5256) займет место в линейке ниже недавно представленного C85 и станет преемником прошлогоднего C73.

Realme C85

По данным инсайдеров, Realme C83 будет доступен в трёх вариантах памяти:

  • 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ ПЗУ: 13 499 индийских рупий (~$155)
  • 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ: 14 499 индийских рупий (~$167)
  • 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ: 17 499 индийских рупий (~$201)

Смартфон, как ожидается, будет предложен в двух новых цветовых решениях: Sprouting Green (зелёный) и Blooming Purple (фиолетовый).

Полные спецификации устройства пока официально не раскрыты, но, учитывая, что C83 придёт на смену модели C73, можно предположить определённую преемственность. Для справки, Realme C73, выпущенный в июне прошлого года, получил:

  • Дисплей: 6.67-дюймовый LCD с частотой обновления 120 Гц.
  • Платформа: Чипсет MediaTek Dimensity 6300.
  • Камеры: Основная 32 Мп и фронтальная 8 Мп.
  • Аккумулятор: 6000 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт.

Некоторые источники также предполагают, что новинка может получить поддержку 5G и аккумулятор увеличенной ёмкости, однако эти данные требуют подтверждения.

Realme C83 выглядит как прагматичный шаг по заполнению ниши между ультрабюджетными моделями и более продвинутым C85. Компания, вероятно, сделает ставку на проверенные решения: большой экран с высокой герцовкой, ёмкую батарею и доступную цену. Три варианта памяти позволят охватить максимально широкую аудиторию — от самых нетребовательных пользователей до тех, кому нужен запас производительности за разумные деньги. Официального подтверждения от Realme пока не поступало, но, учитывая активность утечек, анонс может состояться в ближайшие недели.

© Антон Печеровый, MForum.ru

