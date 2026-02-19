Анонсы: Google Pixel 10a — Tensor G4, быстрая зарядка и семь лет обновлений по той же цене

19.02.2026, MForum.ru

Компания Google официально представила Pixel 10a — новую модель в доступной A-серии. Устройство делает акцент на экологичности и программных функциях, сохранив аппаратную платформу предшественника, но получив ряд точечных улучшений.

Pixel 10a стал самым "зелёным" смартфоном в истории A-серии. Он первым использует переработанные кобальт, медь, золото и вольфрам, составляющие не менее 36% веса устройства. Алюминиевая рамка выполнена из 100% переработанного материала, а упаковка полностью свободна от пластика.

Сердцем новинки остаётся Google Tensor G4, произведённый по 4-нм техпроцессу Samsung, — тот же чип, что и в Pixel 9a и остальной серии Pixel 9 . Оперативной памяти — 8 ГБ, накопитель — 128 или 256 ГБ. Производительность осталась на уровне прошлого года.

Дисплей – 6.3-дюймовая Actua-панель с пиковой яркостью 3000 нит (против 2700 у 9a) .Для защиты экрана используется стекло Gorilla Glass 7i (вместо Gorilla Glass 3). Новинка выдерживает падения с высоты 1 метр и более устойчиво к царапинам. Корпус представляет собой пластиковую задняя панель (81% переработанного пластика) с алюминиевой рамкой. Задняя камера выполнена почти заподлицо с корпусом — редкий дизайн в 2026 году. Степень защиты — IP68.

За автономность отвечает аккумулятор: 5100 мАч (без изменений). Google обещает до 30 часов обычного использования. Проводная зарядка получила мощность 30 Вт (против 23 Вт у 9a), беспроводная — 10 Вт (против 7.5 Вт).

Аппаратная часть камер не изменилась: основная — 48 Мп, сверхширокоугольная — 13 Мп . Google делает упор на программные функции:

Camera Coach — советы по съёмке от Gemini.

Auto Best Take — автоматический выбор лучшего кадра в групповых фото.

Add Me — объединение фото группы с вами.

Pixel 10a работает на Android 16 из коробки и получит 7 лет обновлений (включая Pixel Drops). Основное отличие от конкурентов — глубокое внедрение ИИ: ассистент Gemini и голосовое управление Gemini Live.

Доступные цвета: Fog (светло-зелёный), Obsidian (чёрный), Berry (ягодный) и Lavender (лавандовый) . Цены (аналогичны Pixel 9a на старте):

Индия: 50 000 рупий (~$575) за версию 8/128 ГБ (доступна с 6 марта).

США: $500 (8/128 ГБ), $600 (8/256 ГБ).

Великобритания: £500 / £600.

Европа: €550 / €650.

Google Pixel 10a — это, пожалуй, самый яркий пример того, как софт становится главным отличием смартфона. Компания не стала гнаться за новым процессором (Tensor G4 уже знаком) или радикально менять дизайн. Вместо этого она:

Улучшила то, что важно: Зарядка стала быстрее, экран ярче, стекло прочнее.

Сделала ставку на ИИ: Gemini Live, Camera Coach и другие функции — то, что не имеет прямых аналогов у конкурентов в этом сегменте.

Повысила ремонтопригодность и экологичность — важные аргументы для осознанных покупателей.

Для кого этот телефон? Для тех, кому важны долгие обновления, чистый Android и уникальные программные фишки, и кто готов мириться с не самым производительным чипом в классе. Pixel 10a не пытается обогнать китайских конкурентов по "сырому железу", но предлагает совершенно другой пользовательский опыт, где камера и ИИ работают иначе, чем у всех. И при сохранении прошлогодней цены это может стать его главным козырем.