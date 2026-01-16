Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника

16.01.2026, MForum.ru

Вокруг бюджетного флагмана Google в последние дни развернулась настоящая информационная буря. После утечек расцветок и примерного окна выхода в сеть попал якобы официальный рендер, а теперь появились и главные детали — точная дата и цена. Если верить новым слухам, компания сделает неожиданный ход, снизив стартовый ценник.

Согласно данным инсайдера, Pixel 10a будет представлен 17 февраля. Что ещё важнее — его ориентировочная стоимость в Европе окажется ниже, чем у текущей модели. По слухам, версия на 128 ГБ будет стоить 500 евро, а на 256 ГБ — 600 евро. Для сравнения, Pixel 9a дебютировал в прошлом году с ценником от 550 евро.

Если информация подтвердится, это станет заметным сдвигом. На фоне общего роста цен в сегменте, Google, возможно, пытается усилить конкурентность Pixel 10a против младших iPhone или Samsung Galaxy A5х, делая ставку на доступность в сочетании с чистой Android-экосистемой.

Утечка также принесла любопытную деталь о доступности расцветок. Все четыре заявленных цвета — Obsidian (чёрный), Berry (ягодный), Lavender (лавандовый) и Fog (туманный) — будут предлагаться для базовой модели на 128 ГБ. Однако версию на 256 ГБ, согласно источнику, можно будет купить только в цвете Obsidian.

Подобное ограничение выглядит необычно даже для Google, известной своими иногда спорными маркетинговыми решениями. Возможно, это попытка упростить логистику или искусственно стимулировать спрос на более доступную модель за счёт большего выбора дизайна.

Намеренное снижение стартовой цены (если слухи верны) можно расценивать как ответ на несколько вызовов:

Жёсткая конкуренция. Бюджетный премиум-сегмент перегрет, и чистой ОС и камерой уже сложно выделиться. Давление со стороны азиатских брендов. Такие компании, как Nothing или Xiaomi, предлагают гораздо более мощные спецификации по схожей или более низкой цене. Тактика экосистемы. Более доступный Pixel — это больше пользователей, вовлечённых в сервисы Google (Assistant, Фото, Поиск).

Официальные фирменные чехлы, согласно тем же данным, будут оцениваться в 20 евро — типичная практика для Apple и Samsung, которую Google теперь также внедряет.

Если утечка точна, Google готовится атаковать рынок доступных смартфонов необычно рано по году и с более привлекательным ценником. Такой манёвр может означать, что компания намерена сделать Pixel 10a не просто «бюджетной альтернативой», а основным драйвером продаж в первой половине года, компенсируя высокую цену флагманских Pixel 10 Pro за счёт объёмов в среднем сегменте. Осталось дождаться официального анонса, чтобы проверить, насколько смелой окажется реальная стратегия.