Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника

MForum.ru
16.01.2026,
Вокруг бюджетного флагмана Google в последние дни развернулась настоящая информационная буря. После утечек расцветок и примерного окна выхода в сеть попал якобы официальный рендер, а теперь появились и главные детали — точная дата и цена. Если верить новым слухам, компания сделает неожиданный ход, снизив стартовый ценник.
Согласно данным инсайдера, Pixel 10a будет представлен 17 февраля. Что ещё важнее — его ориентировочная стоимость в Европе окажется ниже, чем у текущей модели. По слухам, версия на 128 ГБ будет стоить 500 евро, а на 256 ГБ — 600 евро. Для сравнения, Pixel 9a дебютировал в прошлом году с ценником от 550 евро.
Если информация подтвердится, это станет заметным сдвигом. На фоне общего роста цен в сегменте, Google, возможно, пытается усилить конкурентность Pixel 10a против младших iPhone или Samsung Galaxy A5х, делая ставку на доступность в сочетании с чистой Android-экосистемой.
Утечка также принесла любопытную деталь о доступности расцветок. Все четыре заявленных цвета — Obsidian (чёрный), Berry (ягодный), Lavender (лавандовый) и Fog (туманный) — будут предлагаться для базовой модели на 128 ГБ. Однако версию на 256 ГБ, согласно источнику, можно будет купить только в цвете Obsidian.
Подобное ограничение выглядит необычно даже для Google, известной своими иногда спорными маркетинговыми решениями. Возможно, это попытка упростить логистику или искусственно стимулировать спрос на более доступную модель за счёт большего выбора дизайна.
Намеренное снижение стартовой цены (если слухи верны) можно расценивать как ответ на несколько вызовов:
Официальные фирменные чехлы, согласно тем же данным, будут оцениваться в 20 евро — типичная практика для Apple и Samsung, которую Google теперь также внедряет.
Если утечка точна, Google готовится атаковать рынок доступных смартфонов необычно рано по году и с более привлекательным ценником. Такой манёвр может означать, что компания намерена сделать Pixel 10a не просто «бюджетной альтернативой», а основным драйвером продаж в первой половине года, компенсируя высокую цену флагманских Pixel 10 Pro за счёт объёмов в среднем сегменте. Осталось дождаться официального анонса, чтобы проверить, насколько смелой окажется реальная стратегия.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
11.12. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a будет похож на Pixel 9a / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru
25.07. [Новости компаний] Спутниковая связь. Низкоорбитальная: Спутниковая связь для абонентов T-Mobile US становится общенациональной / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Huawei Pura 90 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор телефото и 1-дюймовый основной сенсор / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта / MForum.ru
09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru