Анонсы: Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте

20.02.2026,
Компания Vivo представила V70 Elite — самую мощную модель в обновлённой V-серии, которая позиционируется как топовое предложение среднего сегмента с амбициями на звание "убийцы флагманов". Устройство получило серьёзный апгрейд аппаратной платформы и камер, сохранив при этом ключевые преимущества линейки.
Главное отличие V70 Elite от остальных моделей серии — чипсет. Вместо Snapdragon 7 Gen 4 здесь установлен Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, который дополнен быстрой памятью – ОЗУ: LPDDR5X (до 12 ГБ) и накопитель: UFS 4.1 (до 512 ГБ). Это обеспечивает уровень производительности, сопоставимый с актуальными флагманами, что особенно важно для требовательных игр и многозадачности.
Дисплей и защита
V70 Elite получил продвинутый тройной модуль, наследующий лучшие черты флагманских X-серий:
Автономность и зарядка
Смартфон работает на OriginOS 6 (на базе Android 16). Vivo обещает 4 обновления ОС и 6 лет патчей безопасности
Vivo V70 Elite будет доступен в трёх цветах: Black, Red и Sand Beige . Продажи в Индии стартуют 26 февраля. Цены установлены следующим образом: 8 ГБ / 256 ГБ обойдется 51 999 индийских рупий (~$571), 12 ГБ / 512 ГБ – 61 999 индийских рупий (~$681).
Vivo V70 Elite — это важный продукт, который демонстрирует новый подход компании к сегментации. Вместо того чтобы выпускать одну модель V70 с компромиссами, Vivo предлагает две версии: базовую (V70) с упором на дизайн и защиту и элитную (V70 Elite), где главный акцент сделан на производительности и камерах.
Что делает V70 Elite уникальным?
При этом Vivo сохраняет разумную цену: $571 за стартовую версию — это прямая атака на позиции OnePlus, iQOO и Samsung в сегменте "доступных флагманов". Главный вопрос — насколько эффективно будет работать программная оптимизация OriginOS 6 и не станет ли Snapdragon 8s Gen 3 избыточным для типичного пользователя V-серии, который традиционно ценил камеры и дизайн выше сырой производительности.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
