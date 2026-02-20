Анонсы: Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте

20.02.2026, MForum.ru

Компания Vivo представила V70 Elite — самую мощную модель в обновлённой V-серии, которая позиционируется как топовое предложение среднего сегмента с амбициями на звание "убийцы флагманов". Устройство получило серьёзный апгрейд аппаратной платформы и камер, сохранив при этом ключевые преимущества линейки.

Главное отличие V70 Elite от остальных моделей серии — чипсет. Вместо Snapdragon 7 Gen 4 здесь установлен Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, который дополнен быстрой памятью – ОЗУ: LPDDR5X (до 12 ГБ) и накопитель: UFS 4.1 (до 512 ГБ). Это обеспечивает уровень производительности, сопоставимый с актуальными флагманами, что особенно важно для требовательных игр и многозадачности.

Дисплей и защита

Экран: 6.59-дюймовый AMOLED с разрешением FHD+, адаптивной частотой обновления 120 Гц и локальной пиковой яркостью 5000 нит.

6.59-дюймовый AMOLED с разрешением FHD+, адаптивной частотой обновления 120 Гц и локальной пиковой яркостью 5000 нит. Биометрия: Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем.

Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Защита корпуса: Степени IP68 и IP69 (пыль, вода, струи высокого давления).

V70 Elite получил продвинутый тройной модуль, наследующий лучшие черты флагманских X-серий:

Основная камера: 50 Мп (23 мм экв.) на базе Sony LYT-700V (1/1.56") с диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией (OIS).

50 Мп (23 мм экв.) на базе Sony LYT-700V (1/1.56") с диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией (OIS). Телефото-камера: 50 Мп (73 мм экв.) на базе Sony IMX882 (1/1.95") с 3-кратным оптическим зумом, диафрагмой f/2.65 и OIS.

50 Мп (73 мм экв.) на базе Sony IMX882 (1/1.95") с 3-кратным оптическим зумом, диафрагмой f/2.65 и OIS. Сверхширокоугольная камера: 8 Мп (15 мм экв.) .

8 Мп (15 мм экв.) . Фронтальная камера: 32 Мп.

Автономность и зарядка

Аккумулятор: 6500 мАч (кремний-углеродная технология).

6500 мАч (кремний-углеродная технология). Зарядка: Быстрая проводная 90 Вт.

Смартфон работает на OriginOS 6 (на базе Android 16). Vivo обещает 4 обновления ОС и 6 лет патчей безопасности

Vivo V70 Elite будет доступен в трёх цветах: Black, Red и Sand Beige . Продажи в Индии стартуют 26 февраля. Цены установлены следующим образом: 8 ГБ / 256 ГБ обойдется 51 999 индийских рупий (~$571), 12 ГБ / 512 ГБ – 61 999 индийских рупий (~$681).

Vivo V70 Elite — это важный продукт, который демонстрирует новый подход компании к сегментации. Вместо того чтобы выпускать одну модель V70 с компромиссами, Vivo предлагает две версии: базовую (V70) с упором на дизайн и защиту и элитную (V70 Elite), где главный акцент сделан на производительности и камерах.

Что делает V70 Elite уникальным?

Процессор: Snapdragon 8s Gen 3 в паре с UFS 4.1 и LPDDR5X — это конфигурация, которая ещё недавно была доступна только в устройствах за $1000+.

Snapdragon 8s Gen 3 в паре с UFS 4.1 и LPDDR5X — это конфигурация, которая ещё недавно была доступна только в устройствах за $1000+. Камеры: Два 50-мегапиксельных модуля (основной и телефото) с оптической стабилизацией и оптикой ZEISS — это прямой намёк на то, что V70 Elite способен заменить флагман в повседневной съёмке.

Два 50-мегапиксельных модуля (основной и телефото) с оптической стабилизацией и оптикой ZEISS — это прямой намёк на то, что V70 Elite способен заменить флагман в повседневной съёмке. Автономность: 6500 мАч с кремний-углеродной технологией и 90-ваттной зарядкой — баланс, который редко встречается даже в дорогих аппаратах.

Защита: IP68 и IP69 — дополнительный аргумент для тех, кто ведёт активный образ жизни.

При этом Vivo сохраняет разумную цену: $571 за стартовую версию — это прямая атака на позиции OnePlus, iQOO и Samsung в сегменте "доступных флагманов". Главный вопрос — насколько эффективно будет работать программная оптимизация OriginOS 6 и не станет ли Snapdragon 8s Gen 3 избыточным для типичного пользователя V-серии, который традиционно ценил камеры и дизайн выше сырой производительности.