Анонсы: Vivo V60 Lite первым в мире получил Snapdragon 6s 4G Gen 2 и сохраненил батарею 6500 мАч

MForum.ru

Анонсы: Vivo V60 Lite первым в мире получил Snapdragon 6s 4G Gen 2 и сохраненил батарею 6500 мАч

17.02.2026, MForum.ru

Компания Vivo тихо обновила V60 Lite, выпустив версию с новым процессором. Устройство с модельным номером V2549 было замечено в Панаме и примечательно тем, что стало первым смартфоном в мире, работающим на свежем чипсете Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2. Все остальные ключевые характеристики остались без изменений.

Главное и, судя по всему, единственное техническое изменение в новой версии V60 Lite — замена платформы. Вместо использовавшегося в оригинальной модели (выпущенной в сентябре 2025 года) чипа MediaTek Dimensity 7360 Turbo , новинка оснащается Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2. Это свежее решение от Qualcomm, ориентированное на обеспечение стабильной работы в сетях 4G и базовых сценариях использования.

Все остальные спецификации полностью перешли от предшественника и сохраняют высокий для своего класса уровень:

  • Дисплей: 6.77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ (1080 x 2392 пикселя) и частотой обновления 120 Гц.
  • Память: Точные конфигурации для новой версии не уточняются, но оригинальная модель предлагала 8/12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.
  • Фото: Камеры представлены 50-мегапиксельной основной (f/1.8) и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной . Фронтальная камера — 32 Мп .
  • Автономность: Аккумулятор ёмкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 90 Вт и 6-ваттной обратной проводной зарядки.
  • Защита и биометрия: Корпус имеет степень защиты IP65, под экраном установлен оптический сканер отпечатков пальцев.
  • Программное обеспечение: Funtouch OS 15 на базе Android 15.

Новинка уже появилась в Панаме в чёрном и синем цветах. Информация о цене и сроках расширения географии продаж пока отсутствует.

Для производителя выпуск идентичного смартфона с другим процессором спустя полгода после старта продаж — не рядовая ситуация. Этот шаг может быть продиктован несколькими стратегическими соображениями:

  • Диверсификация поставок: Vivo, вероятно, стремится снизить зависимость от одного производителя чипов (MediaTek) и расширяет сотрудничество с Qualcomm, используя уже готовый и успешный дизайн корпуса и компонентов.
  • Региональная оптимизация: Snapdragon 6s 4G Gen 2 может быть более привлекателен для определённых рынков (например, Латинской Америки, где и была замечена новинка).
  • Техническая адаптация: Возможно, новый чип лучше оптимизирован для работы с 6500-мАч батареей и 90-ваттной зарядкой, обеспечивая чуть лучшую энергоэффективность или тепловые характеристики.

Для конечного потребителя смена процессора вряд ли будет заметна — оба чипа относятся к одному классу и обеспечивают схожий пользовательский опыт. Главное, что V60 Lite сохранил свои главные козыри: огромную батарею, сверхбыструю зарядку и отличный 120-герцовый AMOLED-экран.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

11.02. [Новинки] Слухи: Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана / MForum.ru

10.02. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой / MForum.ru

05.02. [Новинки] Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru

29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

17.02. [Новинки] Анонсы: Realme P4 Lite 4G выходит в Индии 20 февраля с батареей 6300 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite первым в мире получил Snapdragon 6s 4G Gen 2 и сохраненил батарею 6500 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Слухи: Apple тестирует раскладушку iPhone Flip вдобавок к книжному iPhone Fold / MForum.ru

16.02. [Новинки] Слухи: Poco C81 Pro готовится к выходу — 4G, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч / MForum.ru

16.02. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X8b — неожиданное возвращение через три с половиной года и батареей на 10 100 мАч / MForum.ru

16.02. [Новинки] Анонсы: TECNO POVA Curve 2 5G — 8000 мАч в ультратонком корпусе / MForum.ru

13.02. [Новинки] Анонсы: Honor X6d — глобальная версия Play 60A с улучшенной камерой / MForum.ru

13.02. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Star 3 — сверхбюджетный Android 15 Go с защитой IP64 и чистым ПО / MForum.ru

12.02. [Новинки] Слухи: Samsung подтвердила анонс Galaxy S26 25 февраля, но полные спецификации и цены раскрыты до премьеры / MForum.ru

12.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 60 Pro — вдохновлен iPhone и Nothing, чип от Qualcomm и батарея 6500 мАч / MForum.ru

12.02. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite засветился в Geekbench с чипом Dimensity 7100 и Android 16 «из коробки» / MForum.ru

11.02. [Новинки] Анонсы: Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт / MForum.ru

11.02. [Новинки] Слухи: Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонсы: itel A100 — бюджетник с 90 Гц дисплеем, защитой по армейскому стандарту и бесплатными звонками без сети / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонс: Samsung Galaxy F70e — доступная новинка с экраном 120 Гц, но на старом «железе» / MForum.ru

10.02. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой / MForum.ru

09.02. [Новинки] Слухи: новый базовый iPad получит чип A18 и 8 ГБ ОЗУ для поддержки Apple Intelligence / MForum.ru

09.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 получит ускоренную беспроводную зарядку, но снова останется без магнитов / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: опубликованы официальные рендеры Pixel 10a в новом цвете Lavender / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: