Анонсы: Vivo V60 Lite первым в мире получил Snapdragon 6s 4G Gen 2 и сохраненил батарею 6500 мАч

Компания Vivo тихо обновила V60 Lite, выпустив версию с новым процессором. Устройство с модельным номером V2549 было замечено в Панаме и примечательно тем, что стало первым смартфоном в мире, работающим на свежем чипсете Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2. Все остальные ключевые характеристики остались без изменений.

Главное и, судя по всему, единственное техническое изменение в новой версии V60 Lite — замена платформы. Вместо использовавшегося в оригинальной модели (выпущенной в сентябре 2025 года) чипа MediaTek Dimensity 7360 Turbo , новинка оснащается Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2. Это свежее решение от Qualcomm, ориентированное на обеспечение стабильной работы в сетях 4G и базовых сценариях использования.

Все остальные спецификации полностью перешли от предшественника и сохраняют высокий для своего класса уровень:

Дисплей: 6.77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ (1080 x 2392 пикселя) и частотой обновления 120 Гц.

6.77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ (1080 x 2392 пикселя) и частотой обновления 120 Гц. Память: Точные конфигурации для новой версии не уточняются, но оригинальная модель предлагала 8/12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Точные конфигурации для новой версии не уточняются, но оригинальная модель предлагала 8/12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Фото: Камеры представлены 50-мегапиксельной основной (f/1.8) и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной . Фронтальная камера — 32 Мп .

Камеры представлены 50-мегапиксельной основной (f/1.8) и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной . Фронтальная камера — 32 Мп . Автономность: Аккумулятор ёмкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 90 Вт и 6-ваттной обратной проводной зарядки.

Аккумулятор ёмкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 90 Вт и 6-ваттной обратной проводной зарядки. Защита и биометрия: Корпус имеет степень защиты IP65, под экраном установлен оптический сканер отпечатков пальцев.

Корпус имеет степень защиты IP65, под экраном установлен оптический сканер отпечатков пальцев. Программное обеспечение: Funtouch OS 15 на базе Android 15.

Новинка уже появилась в Панаме в чёрном и синем цветах. Информация о цене и сроках расширения географии продаж пока отсутствует.

Для производителя выпуск идентичного смартфона с другим процессором спустя полгода после старта продаж — не рядовая ситуация. Этот шаг может быть продиктован несколькими стратегическими соображениями:

Диверсификация поставок: Vivo, вероятно, стремится снизить зависимость от одного производителя чипов (MediaTek) и расширяет сотрудничество с Qualcomm, используя уже готовый и успешный дизайн корпуса и компонентов.

Vivo, вероятно, стремится снизить зависимость от одного производителя чипов (MediaTek) и расширяет сотрудничество с Qualcomm, используя уже готовый и успешный дизайн корпуса и компонентов. Региональная оптимизация: Snapdragon 6s 4G Gen 2 может быть более привлекателен для определённых рынков (например, Латинской Америки, где и была замечена новинка).

Snapdragon 6s 4G Gen 2 может быть более привлекателен для определённых рынков (например, Латинской Америки, где и была замечена новинка). Техническая адаптация: Возможно, новый чип лучше оптимизирован для работы с 6500-мАч батареей и 90-ваттной зарядкой, обеспечивая чуть лучшую энергоэффективность или тепловые характеристики.

Для конечного потребителя смена процессора вряд ли будет заметна — оба чипа относятся к одному классу и обеспечивают схожий пользовательский опыт. Главное, что V60 Lite сохранил свои главные козыри: огромную батарею, сверхбыструю зарядку и отличный 120-герцовый AMOLED-экран.