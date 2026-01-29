Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+

MForum.ru
29.01.2026,
Модель Y31d, представленная без лишнего шума в Камбодже и Вьетнаме – осознанный антитренд. Это устройство делает ставку на три архаичных, с точки зрения рынка 2026 года, но безумно востребованных в развивающихся регионах качества: автономность, максимальную защиту от стихии и низкую стоимость владения.
Главная фишка Y31d – батарея BlueVolt ёмкостью 7200 мАч. Цифры от производителя звучат как фантастика для 2026 года: более 13 часов игры в MOBA, более 14 часов навигации и почти двое суток непрерывного видео. При этом используется быстрая зарядка 44 Вт (1–50% за 43 минута) с опцией Bypass Charging для игр.
Впрочем, важнее заявленный срок службы аккумулятора — 6 лет. Это прямое обращение к аудитории, для которой смартфон — это не игрушка на два года, а покупка надолго, где частая замена батареи неприемлема.
Второй сюрприз — уровень защиты. При пластиковом композитном корпусе устройство получило рейтинг IP69+. Это означает защиту не только от пыли и брызг (IP68), но и от струй воды высокого давления и кратковременного погружения до 1.5 метров. Такой уровень обычно встречается в специализированных защищённых устройствах, а не в потребительских смартфонах.
Аппаратная начинка — это история осознанных компромиссов ради главной цели:
Появление Y31d — это важный сигнал. Он демонстрирует, несмотря на глобальный технологический нарратив, существует огромный, недооценённый рынок «прагматичных выживальщиков», куда эта новинка отлично вписывается.
© Антон Печеровый,
