Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+

Модель Y31d, представленная без лишнего шума в Камбодже и Вьетнаме – осознанный антитренд. Это устройство делает ставку на три архаичных, с точки зрения рынка 2026 года, но безумно востребованных в развивающихся регионах качества: автономность, максимальную защиту от стихии и низкую стоимость владения.

Главная фишка Y31d – батарея BlueVolt ёмкостью 7200 мАч. Цифры от производителя звучат как фантастика для 2026 года: более 13 часов игры в MOBA, более 14 часов навигации и почти двое суток непрерывного видео. При этом используется быстрая зарядка 44 Вт (1–50% за 43 минута) с опцией Bypass Charging для игр.

Впрочем, важнее заявленный срок службы аккумулятора — 6 лет. Это прямое обращение к аудитории, для которой смартфон — это не игрушка на два года, а покупка надолго, где частая замена батареи неприемлема.

Второй сюрприз — уровень защиты. При пластиковом композитном корпусе устройство получило рейтинг IP69+. Это означает защиту не только от пыли и брызг (IP68), но и от струй воды высокого давления и кратковременного погружения до 1.5 метров. Такой уровень обычно встречается в специализированных защищённых устройствах, а не в потребительских смартфонах.

Аппаратная начинка — это история осознанных компромиссов ради главной цели:

Чипсет: Snapdragon 6s 4G Gen 2 — современный, но только 4G. В регионах, где покрытие 5G всё ещё призрачно, а тарифы на него высоки, это не недостаток, а способ снизить стоимость и энергопотребление.

Экран: Большой 6.75-дюймовый LCD с 120 Гц и яркостью 1250 нит. Не AMOLED, но с высокой частотой для плавности и запасом яркости.

Камеры: Скромная система 50+2 МП сзади и 8 МП спереди.

Интерфейсы: Есть стереодинамики, но нет NFC и 3.5 мм jack.

ОС: Vivo Y31d работает под управлением Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

Появление Y31d — это важный сигнал. Он демонстрирует, несмотря на глобальный технологический нарратив, существует огромный, недооценённый рынок «прагматичных выживальщиков», куда эта новинка отлично вписывается.