Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360

16.01.2026,
Xiaomi официально подтвердила детали предстоящего релиза, который может перевернуть представление о «бюджетном флагмане». Redmi Turbo 5 Max впервые в истории серии получит топовый чипсет MediaTek серии Dimensity 9000, а свежий тизер компании наглядно демонстрирует его мощь — рекордный результат в бенчмарке AnTuTu. Похоже, на рынке формируется новый ценовой эталон производительности.
Ключевой особенностью модели станет новейший процессор MediaTek Dimensity 9500s. Согласно официальному тизеру, именно благодаря ему смартфон набирает в AnTuTu впечатляющие 3.61 миллиона баллов. Этот результат не просто флагманский. Он опережает показатели базового Dimensity 9500, который сегодня находится в основе таких премиальных аппаратов, как Oppo Find X9 Pro и Vivo X300 Pro.
Архитектура чипа говорит сама за себя: мощный кластер из одного ядра Cortex-X925 с частотой 3.73 ГГц, трёх ядер Cortex-X4 на 3.30 ГГц и четырёх энергоэффективных Cortex-A720 (2.40 ГГц). Графику обрабатывает 12-ядерный Immortalis-G925. Такой набор в устройстве заявленной ценовой категории выглядит беспрецедентно.
Согласно предварительным данным, Redmi Turbo 5 Max получит плоский дисплей разрешением 1.5K, до 16 ГБ оперативной памяти и, что наиболее интригует, аккумулятор ёмкостью 9000 мАч. Эта комбинация сулит не только высокую производительность, но и автономность, выходящую далеко за рамки обычного флагмана. Производительность чипа также была подтверждена ранним появлением устройства в базе GeekBench.
Самым громким заявлением стала ориентировочная цена. По данным Xiaomi, Redmi Turbo 5 Max будет оцениваться примерно в 2500 юаней (около $360). В китайском рынке это уверенно переводит модель в категорию «бюджетных флагманов» (или «омоложённых флагманов»), где сочетание топового чипа и агрессивной стоимости является главным козырем.
Что это значит для рынка? Анонс Redmi Turbo 5 Max с Dimensity 9500s — это не просто представление новой модели. Это вызов таким игрокам, как iQOO Z11 Turbo и Realme GT Neo7. Xiaomi, используя свежеанонсированный MediaTek чип, намерена захватить инициативу в самом горячем ценовом сегменте, снова подняв планку ожиданий: теперь топовый антуражный результат в AnTuTu становится атрибутом устройства не за $700, а за $360. И если заявленные характеристики и цена подтвердятся, то в этом году нас ждёт одна из самых жарких битв в сегменте смартфонов среднего класса.
© Антон Печеровый,
