Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей

13.01.2026, MForum.ru

Компания Samsung, не анонсируя глобальную премьеру, тихо вывела на рынок Мьянмы новую модель бюджетного сегмента. Samsung Galaxy A07 5G является доступным вариантом для доступа к сетям пятого поколения. Новинка предлагает рекордно долгую программную поддержку, которая сроки обновления многих флагманов.

На передней панели Samsung Galaxy A07 5G размещён 6.7-дюймовый PLS LCD-дисплей с разрешением HD+ и каплевидным вырезом под фронтальную камеру — решение, которое в 2026 году выглядит устаревшим. Однако панель получила адаптивную частоту обновления 120 Гц, что для этого класса является весомым плюсом.

Основой аппаратной части стал энергоэффективный чипсет MediaTek Dimensity 6300 с поддержкой 5G Sub-6. Он работает в паре с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища, расширяемого картой microSD. Ёмкий аккумулятор 6000 мАч обещает мультидневную автономность. Корпус имеет защиту от брызг и пыли по стандарту IP54, а для разблокировки используется боковой сканер отпечатков.

Камера представлена базовым набором: 50-мегапиксельный основной сенсор с апертурой f/1.8 и 2-мегапиксельный датчик глубины для портретного режима. Фронтальная камера для селфи имеет разрешение 8 Мп.

Наиболее впечатляющей особенностью Galaxy A07 5G стала политика программной поддержки. Samsung обещает для этой бюджетной модели шесть крупных обновлений Android наряду с регулярными патчами безопасности. Это ставит устройство в один ряд с флагманской серией S по долгосрочности поддержки и является беспрецедентным предложением в сегменте смартфонов стоимостью до $200. Такой подход закрепляет за Samsung статус лидера в области поддержки программного обеспечения, что может стать решающим аргументом для покупателей, которые ищут устройство «на годы» и ценят безопасность и актуальность системы.

В Мьянме Galaxy A07 5G уже поступил в продажу в двух конфигурациях и цветах Light Violet и Black. Цена версии с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ составляет ฿5 499 (~$176), а вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ обойдется ฿5 999 (~$193).

Таким образом, с Galaxy A07 5G Samsung занимает агрессивную позицию на развивающихся рынках. Устройство не блещет инновациями в дизайне или камерах, но предлагает сбалансированный набор: 5G, большую батарею, дисплей с высокой частотой обновления и, главное, гарантию долгой поддержки. Это делает его сильным конкурентом для аналогичных предложений от Xiaomi, Realme и других брендов, где длительность обновлений часто остаётся слабым местом.