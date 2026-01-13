Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей

MForum.ru

Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей

13.01.2026, MForum.ru

Компания Samsung, не анонсируя глобальную премьеру, тихо вывела на рынок Мьянмы новую модель бюджетного сегмента. Samsung Galaxy A07 5G является доступным вариантом для доступа к сетям пятого поколения. Новинка предлагает рекордно долгую программную поддержку, которая сроки обновления многих флагманов.

Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей

На передней панели Samsung Galaxy A07 5G размещён 6.7-дюймовый PLS LCD-дисплей с разрешением HD+ и каплевидным вырезом под фронтальную камеру — решение, которое в 2026 году выглядит устаревшим. Однако панель получила адаптивную частоту обновления 120 Гц, что для этого класса является весомым плюсом.

Основой аппаратной части стал энергоэффективный чипсет MediaTek Dimensity 6300 с поддержкой 5G Sub-6. Он работает в паре с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища, расширяемого картой microSD. Ёмкий аккумулятор 6000 мАч обещает мультидневную автономность. Корпус имеет защиту от брызг и пыли по стандарту IP54, а для разблокировки используется боковой сканер отпечатков.

Камера представлена базовым набором: 50-мегапиксельный основной сенсор с апертурой f/1.8 и 2-мегапиксельный датчик глубины для портретного режима. Фронтальная камера для селфи имеет разрешение 8 Мп.

Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей

Наиболее впечатляющей особенностью Galaxy A07 5G стала политика программной поддержки. Samsung обещает для этой бюджетной модели шесть крупных обновлений Android наряду с регулярными патчами безопасности. Это ставит устройство в один ряд с флагманской серией S по долгосрочности поддержки и является беспрецедентным предложением в сегменте смартфонов стоимостью до $200. Такой подход закрепляет за Samsung статус лидера в области поддержки программного обеспечения, что может стать решающим аргументом для покупателей, которые ищут устройство «на годы» и ценят безопасность и актуальность системы.

В Мьянме Galaxy A07 5G уже поступил в продажу в двух конфигурациях и цветах Light Violet и Black. Цена версии с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ составляет ฿5 499 (~$176), а вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ обойдется ฿5 999 (~$193).

Таким образом, с Galaxy A07 5G Samsung занимает агрессивную позицию на развивающихся рынках. Устройство не блещет инновациями в дизайне или камерах, но предлагает сбалансированный набор: 5G, большую батарею, дисплей с высокой частотой обновления и, главное, гарантию долгой поддержки. Это делает его сильным конкурентом для аналогичных предложений от Xiaomi, Realme и других брендов, где длительность обновлений часто остаётся слабым местом.

Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

13.01. [Новинки] Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru

08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru

08.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Intel анонсировал процессоры Core Ultra Series 3 (Panther Lake) / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru

13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта / MForum.ru

09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru

08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru

07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru

07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru

07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru

05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru

05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru

05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru

03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой / MForum.ru

03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой / MForum.ru

30.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит Power 2 с батареей на 10 080 мАч / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: