Мобильная связь: Ericsson и партнеры разрабатывают промышленные решения на базе 6G

Консорциум под руководством Ericsson приступил к работе над проектом VICTOR6G - трехлетней инициативой, направленной на создание технологий виртуализации реального времени для промышленных приложений сетей шестого поколения.

Общий бюджет проекта составляет €5,4 млн (около $6,3 млн), из которых €4,3 млн ($5 млн) выделены из государственных средств Германии в рамках программы «Bringing 6G into Application». Проект стартовал в январе 2026 года.

Помимо Ericsson, в проект вовлечены такие промышленные компании как SEW-Eurodrive, Adaept Engineering, Ikado; исследовательские институты, как Fraunhofer IPT и университеты: Рейнско-Вестфальский технический университет Аахена, Дортмундский технический университет, Дрезденский технический университет. В качестве ассоциированного партнера - Airbus.

Ключевые технологические направления проекта включают:

Цифровые двойники: создание точных виртуальных копий физических объектов и процессов для промышленного применения, включая управление роботами из облака и инспекционные дроны.





Новые частотные диапазоны: исследование динамического использования различных частотных полос, включая сантиметровый диапазон частот между 7 ГГц и 15 ГГц, который, как ожидается, станет частично доступен для мобильных приложений с 2030 года.





Time Sensitive Networking (TSN): расширение технологии чувствительных ко времени сетей, традиционно используемых в проводных сетях, на беспроводную сферу для обеспечения надежной связи с низкими задержками.

Разрабатываемые решения ориентированы на такие сценарии, как управляемые из локального облака роботы и инспекционные дроны, выгружающие вычисления в облако. Все технологии будут обкатаны в симуляциях, лабораторных испытаниях и на реальных промышленных мощностях партнеров, включая 5G Industry Campus Europe, которым управляет Fraunhofer IPT. Особо отмечу, что внимание уделяется не только техническим показателям (задержки, пропускная способность), но и экономической эффективности - через оценку ключевых показателей ценности (KVIs), таких как снижение издержек и создание новых источников дохода.

Коммерческий запуск сетей 6G в технологически развитых странах ожидается к 2030 году и Ericsson готовится прийти к нему не с пустыми руками.

