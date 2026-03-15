Мобильная связь: Ericsson и партнеры разрабатывают промышленные решения на базе 6G

MForum.ru
15.03.2026,
Консорциум под руководством Ericsson приступил к работе над проектом VICTOR6G - трехлетней инициативой, направленной на создание технологий виртуализации реального времени для промышленных приложений сетей шестого поколения.
Общий бюджет проекта составляет €5,4 млн (около $6,3 млн), из которых €4,3 млн ($5 млн) выделены из государственных средств Германии в рамках программы «Bringing 6G into Application». Проект стартовал в январе 2026 года.
Помимо Ericsson, в проект вовлечены такие промышленные компании как SEW-Eurodrive, Adaept Engineering, Ikado; исследовательские институты, как Fraunhofer IPT и университеты: Рейнско-Вестфальский технический университет Аахена, Дортмундский технический университет, Дрезденский технический университет. В качестве ассоциированного партнера - Airbus.
Ключевые технологические направления проекта включают:
Разрабатываемые решения ориентированы на такие сценарии, как управляемые из локального облака роботы и инспекционные дроны, выгружающие вычисления в облако. Все технологии будут обкатаны в симуляциях, лабораторных испытаниях и на реальных промышленных мощностях партнеров, включая 5G Industry Campus Europe, которым управляет Fraunhofer IPT. Особо отмечу, что внимание уделяется не только техническим показателям (задержки, пропускная способность), но и экономической эффективности - через оценку ключевых показателей ценности (KVIs), таких как снижение издержек и создание новых источников дохода.
Коммерческий запуск сетей 6G в технологически развитых странах ожидается к 2030 году и Ericsson готовится прийти к нему не с пустыми руками.
--
теги: телеком мобильная связь шестое поколение Ericsson
--
Публикации по теме:
05.03. Китайские операторы и GSMA запускают инициативу Mobile AI Innovation
04.03. Ericsson показала работу сети 6G в условиях лаборатории в США
04.02. Кремниевый чип разогнали до 140 ГГц
30.12. Как нам обустроить низкоорбитальные созвездия – можно ли улучшить Starlink?
16.12. Шаг к 6G из космоса: KT SAT и Keysight успешно протестировали многоорбитальную спутниковую связь (частично с эмуляцией)
29.11. Samsung и SK Telecom начали совместные исследования технологий AI-RAN для сетей 6G
21.11. GSMA предупреждает о надвигающемся дефиците спектра для 6G и призывает регуляторов к действиям
15.03. Илон Маск заявил о планах запуска Tesla Terafab - гигантской фабрике по производству ИИ-чипов
15.03. SK hynix представила первый в мире 1c LPDDR6: скорость +33%, энергопотребление -20%
15.03. Китайская Lisuan выпустила 6-нм игровой GPU - конкурент RTX 4060 с полностью самостоятельной архитектурой
15.03. МегаФон в Вологодской области - сеть LTE запущена в селе Устье
15.03. МТС в Тамбовской области - домашний интернет запущен еще для пяти тысяч жителей
15.03. Ericsson и партнеры разрабатывают промышленные решения на базе 6G
15.03. Nvidia подключилась к разработкам Samsung ферроэлектрической NAND-памяти
14.03. Китай проведет орбитальную модернизацию навигационной системы BeiDou
13.03. В ГК Элемент сменится руководство
13.03. Япония нацелилась на 30% мирового рынка «физического ИИ» к 2040 году
13.03. Третий по величине китайский производитель микросхем Nexchip повысит цены на 10% с июня, вслед за SMIC и Hua Hong
13.03. На фоне спроса на HBM к BESI из Нидерландов присматриваются покупатели
13.03. МегаФон в Хабаровском крае - сеть LTE запущена для Охотской ГГК
13.03. Билайн в Хакасии - сеть 4G расширена на 35% в 2025 году
13.03. Билайн в Красноярском крае - сеть 4G расширена на 27% по итогам 2025 года
13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой
13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне
12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300
12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей
12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий
11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч
11.03. Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч
11.03. Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов
10.03. Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч
10.03. Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч
09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана
09.03. Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы
09.03. itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H
09.03. TCL показала первый AMOLED NxtPaper
06.03. Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем
06.03. Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы
05.03. Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ
05.03. Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93
05.03. Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть