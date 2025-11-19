6G: Европейские компании провели пилотный проект по использовании верхней части диапазона 6 ГГц для сети 6G

19.11.2025, MForum.ru

В рамках подготовки к внедрению в Европе сетей связи 6G, компании Telefónica и Nokia совместно с Исследовательским институтом iTEAM Политехнического университета Валенсии (UPV) провели пилотный проект по испытанию мобильной связи в верхней части диапазона 6 ГГц (6,425–7,125 ГГц).

Испытания проводились в кампусе UPV, где действует лаборатория 5G. Участники утверждают, что данный диапазон позволяет формировать покрытие, сравнимое с тем, что создано с использованием частот 3.5 ГГц, но, конечно, при значительно более высокой пропускной способности 6G.

Ключевым элементом, который обеспечил успех испытаний, стало использование активной антенны Nokia с поддержкой технологии Massive MIMO, что позволяет компенсировать большее затухание сигнала на высоких частотах за счет возможности формирования узконаправленных лучей диаграммы направленности. Это означает, что для развертывания сетей 6G можно будет использовать существующие сайты 5G, не прибегая к денсификации сети.

Значимость этого пилотного проекта выходит за рамки лабораторных испытаний. Европейские регуляторы приняли решение о выделении 540 МГц из верхней части диапазона 6 ГГц для лицензируемой мобильной связи (в частности, для 5G-Advanced и 6G). Всемирная конференция радиосвязи (ITU) может решить добавить к нему еще 160 МГц в 2027 году. Это создает стратегическую основу для развития мобильного интернета в Европе.

Аналогичные испытания в диапазоне 6 ГГц, проведенные оператором Orange во Франции в июле 2025 года, - еще одно подтверждение возможности его использования в сетях 6G, французы, в частности, показали пиковую скорость передачи данных до 1,6 Гбит/с с полосой пропускания 100 МГц и отметили «хорошее проникновение сигнала в помещения».

Эти испытания - очередной практический шаг Европы в гонке к системам связи 6G. Диапазон 6 ГГц, хотя сегодня и кажется многим чем-то экзотическим, поднимающим вопросы об окупаемости развертывания сетей наземной связи с его использованием, на деле может стать одной из немногих последних возможностей получения значительных частотных ресурсов в среднем диапазоне частот.

Стоит обратить внимание на разницу в подходах. В Евразии диапазон 6G планируют задействовать для лицензируемой мобильной связи (Европа и Китай). В США весь диапазон выделили под нелицензируемое использование (прежде всего, под Wi-Fi).

Основное, во что предлагают поверить проведенные испытания – можно строить 6G в 6 ГГц, обеспечивая одновременно высокую пропускную способность и широкое покрытие.

Интересно, хотя верится в это с трудом. Кроме того, хотелось бы посмотреть на активную антенну, с помощью которой это было достигнуто – не слишком ли она громоздкая (ветронагрузки, сложность развертывания, не самый приятный внешний вид в городе), а также на ее экономику – насколько это более дорогое решение, чем у оборудования для других диапазонов. Впрочем, это все будет не так важно, если потребление трафика продолжит расти, и в очередной раз встанет задача повышения пропускной способности сетей связи за счет новых частотных диапазонов.

