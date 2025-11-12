Мнения. Частоты: Где искать частоты для 6G? Забудьте о mmWave!

12.11.2025, MForum.ru

Абонентов 5G на нашей планете – порядка 2.1 млрд. Многие из них ежедневно используют частоты 3.5 ГГц. За этим частотным диапазоном прочно закрепился эпитет «золотой диапазон». С этим, однако, согласны не все. В частности, американский аналитик Крейг Моффет, комментируя опыт Verizon по развертыванию сетей 5G в этом диапазоне в США, заявил, что это «не очень хороший диапазон». И это при том, что только американские операторы потратили на эти частоты более $100 млрд в виде лицензионных сборов за частоты, без учета инвестиций в совместимое сетевое оборудование.

Аргументы г-на Моффета понятны, он указывает, что частоты 3.7 ГГц практически не проходят через стены и окна – факт бесспорный, как и то, что в целом эти частоты обеспечивают возможность связи едва ли не только в прямой видимости антенн терминала и базовой станции. Справедливо и то, что радиосигнал в этом диапазоне сравнительно быстро затухает, что заставляет операторов размещать больше базовых станций на сети (инвестировать намного больше), чтобы достичь сравнимого по площади покрытия, если сравнивать с использованием, например, частот 1800 МГц.

Проблема в том, что при всей «неоченьхорошести» диапазона 3.5 ГГц ему не было альтернатив, практически все частоты ниже 3 ГГц давно и активно используются, поэтому этот диапазон и стал своего рода компромиссом, его можно было расчистить без сверхусилий, при этом он все еще относительно низкочастотный.

Понимание, что свободные частоты есть только в высокочастотных диапазонах заставляет регуляторов и операторов, когда речь заходит о планах на 6G, смотреть на все более высокие частоты, в частности, на те, что расположены между 7 ГГц и 14 ГГц. Но уже вполне очевидно, что строить в этих частотах наземную сеть сотовой связи со сплошным покрытием будет делом дорогостоящим и расточительным. Весьма вероятно, что и экономически нецелесообразным?

Еще в 2021 году считались перспективными для сетей 6G частоты от 100 ГГц до 3 ТГц. Безусловно, в этих диапазонах на сегодня полно свободных частот – можно выделять хоть по 100 ГГц, хоть по 200 ГГц на оператора. Но, похоже, к этим свободным частотам не прилагается такой нематериальный актив, как позитивная «экономики вопроса».

Проще говоря, если строить сеть сотовой связи со сплошным покрытием с использованием терагерцовых частот, такая сеть сможет обеспечить гигантскую пропускную способность, но ее развертывание и пользование окажется ни по карману операторам и абонентам даже в тех странах, где есть возможность инвестировать в сотовую связь сотни миллиардов долларов.

В 2025 году это понимание пришло ко многим. Кевин Холли, директор по отраслевым стандартам 6G британского оператора BT, написал после участия в семинаре по 6G в Южной Корее: «миф о терагерцовом диапазоне, похоже, развеян, по крайней мере, до появления 7G». Возможно, этому послужили попытки некоторых операторов строить сети 5G в диапазоне 26 ГГц. Больше всех в тему «вляпался» Verizon, где осознали ошибку лишь после того, как T-Mobile US, который, напротив, активно использовал для 5G частоты низкого и среднего диапазонов, быстро опередил Verizon по связности и площади покрытия.

Во многих странах операторы дальновидно проявили мало интереса к mmWave. В Италии, например, спектр 26 ГГц принес регуляторам менее 164 млн евро из 7.6 млрд евро, которые операторы истратили на более низкие частоты. В Южной Корее операторы и вовсе, получив диапазоны миллиметровых волн от регулятора, впоследствии отказались от них, заявив, что эти диапазоне «неработоспособны».

Тем не менее, желающие экспериментировать с новыми частотными диапазонами не переводятся. Сейчас все чаще можно слышать о «золотом диапазоне» для 6G в отношении частот 7-14 ГГц. Как бы это не оказалось очередной «золотой обманкой» для отрасли. Верхняя часть этого диапазона уж точно слишком близка к провальному диапазону миллиметровых волн. Но и частоты, прилегающие к 7 ГГц порадуют ли операторов, которым нужно не просто построить сеть связи (что, если относиться к этому как к научному эксперименту, безусловно возможно), но построить сеть, способную окупить вложения в нее?

Высокие частоты не допускают их эффективного использования в условиях текущих технологий, уверен Уильям Уэбб, независимый консультант и экс-руководитель британского регулятора Ofcom. Чтобы использовать частоты 6 ГГц хотя бы с той же эффективностью, как частоты 3.4-3.8 ГГц, производителям придется использовать еще более дорогие направленные антенны.

Если в современных устройствах MIMO 5G используют 64 передатчика и 64 приемника (64T64R), то в устройствах для диапазона 6-8 ГГц понадобится вдвое большее их количество. А в продуктах, предназначенных для верхней части «золотого диапазона» 6G, телекоммуникационные компании должны будут использовать решения 256T256R. Такие массивы приемников и передатчиков могут оказаться громоздкими, тяжелыми и дорогими одновременно, повышая и требования к инвестициям, и расходы на эксплуатацию.

Частоты 7 ГГц можно эффективно использовать разве что в малых сотах (что потребует уплотнения сети с соответствующим ее удорожанием) и в помещениях, где с решениями операторов сотовой связи будут конкурировать решения Wi-Fi.

Не удивительно, что пока что отрасль занимается в основном уплотнением сетей 5G, устанавливая дополнительные сайты (в странах, где уже завершился начальный период строительства 5G). Нередко можно слышать опасения, что надвигается кризис пропускной способности сетей наземной сотовой связи. Но по факту рост объемов трафика замедлился уже до единиц процентов в год, снижая остроту проблемы.

Выводы

Главный вывод для операторов и регуляторов — технология должна быть не только реализуемой с инженерной точки зрения, но и коммерчески оправданной. Урок провала mmWave в 5G (на примере Verizon, Италии и Южной Кореи) показывает, что инвестиции в непрактичные частоты могут оказаться пустой тратой миллиардов долларов. Отказ российских операторов от участия в покупке частот 4.8-4.99 ГГц лежит в том же ключе, благо уже был зарубежный опыт.

Основной вызов при переходе к 6G - не столько в поиске свободных частот или новых технологических решений, сколько в поиске экономически устойчивой модели их использования, чтобы создать сеть, пользование которой будет по карману бизнесу и населению – только такая сеть хотя бы потенциально сможет окупить операторские инвестиции и операционные расходы по ее созданию и эксплуатации.

по материалам LightReading

