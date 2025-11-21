6G: GSMA предупреждает о надвигающемся дефиците спектра для 6G и призывает регуляторов к действиям

MForum.ru
Согласно новому отчету GSMA «Vision 2040: Spectrum for the Future of Mobile Connectivity», для поддержки сетей 6G и растущего спроса на данные к 2035–2040 годам глобальному рынку потребуется в среднем от 2 ГГц до 3 ГГц среднечастотного спектра, а странам с высоким спросом — от 2,5 ГГц до 4 ГГц. На сегодняшний день большинство стран выделило для мобильной связи около 1 ГГц, что означает необходимость найти дополнительно от 1 до 3 ГГц спектра.
Чтобы избежать перегрузки сетей с началом коммерческого развертывания 6G около 2030 года, к этому сроку необходимо ввести в эксплуатацию не менее 2 ГГц среднечастотного спектра. В противном случае города, в которых проживает более 50% городского населения мира, столкнутся с нехваткой пропускной способности.
Ключевые факторы спроса
Потенциальные диапазоны для расширения
Для удовлетворения спроса в отчете GSMA выделяются следующие диапазоны-кандидаты:
Что сказать по теме
Потребность в значительных объемах нового спектра обусловлена не только ростом трафика, но и фундаментальным расширением функциональности сетей 6G, которые, как ожидается, будут поддерживать встроенные возможности ИИ и "изучения окружающей среды".
Технологии, такие как AI-RAN и Massive MIMO, позволят повысить эффективность использования спектра на 10-20%, но этого не хватит для покрытия дефицита.
Идет международный процесс гармонизации новых частот, на Всемирной конференции радиосвязи 2027 года (WRC-27) ожидается принятие решений. Страны, которые не начнут планирование и выделение спектра в ближайшее время, рискуют столкнуться в перспективе с замедлением скоростей, ростом перегрузок сетей и потерей конкурентоспособности своих цифровых экономик в 2030-х годах.
