6G: GSMA предупреждает о надвигающемся дефиците спектра для 6G и призывает регуляторов к действиям

Согласно новому отчету GSMA «Vision 2040: Spectrum for the Future of Mobile Connectivity», для поддержки сетей 6G и растущего спроса на данные к 2035–2040 годам глобальному рынку потребуется в среднем от 2 ГГц до 3 ГГц среднечастотного спектра, а странам с высоким спросом — от 2,5 ГГц до 4 ГГц. На сегодняшний день большинство стран выделило для мобильной связи около 1 ГГц, что означает необходимость найти дополнительно от 1 до 3 ГГц спектра.

Чтобы избежать перегрузки сетей с началом коммерческого развертывания 6G около 2030 года, к этому сроку необходимо ввести в эксплуатацию не менее 2 ГГц среднечастотного спектра. В противном случае города, в которых проживает более 50% городского населения мира, столкнутся с нехваткой пропускной способности.

Ключевые факторы спроса

Рост трафика . Ожидается, что глобальный мобильный трафик достигнет 3900 эксабайт в месяц к 2040 году. Его будет подстегивать внедрение новых приложений, таких как расширенная реальность (XR), искусственный интеллект и интегрированное зондирование.

. Ожидается, что глобальный мобильный трафик достигнет 3900 эксабайт в месяц к 2040 году. Его будет подстегивать внедрение новых приложений, таких как расширенная реальность (XR), искусственный интеллект и интегрированное зондирование. Городская концентрация . Основная нагрузка ляжет на городские зоны, где генерируется 83% всего трафика, хотя они занимают лишь около 5% территории суши. Плотность трафика в густонаселенных городах почти в 700 раз выше, чем в сельской местности.

. Основная нагрузка ляжет на городские зоны, где генерируется 83% всего трафика, хотя они занимают лишь около 5% территории суши. Плотность трафика в густонаселенных городах почти в 700 раз выше, чем в сельской местности. Новые сценарии использования. Такие сервисы, как голографическая связь, совместная работа роботов и повсеместный Интернет вещей, потребуют не только высокой скорости, но и значительной пропускной способности uplink.

Потенциальные диапазоны для расширения

Для удовлетворения спроса в отчете GSMA выделяются следующие диапазоны-кандидаты:

3.8–4.2 ГГц : можно выделить 200–400 МГц.

: можно выделить 200–400 МГц. 4.4–4.99 ГГц : можно выделить 400–600 МГц.

: можно выделить 400–600 МГц. Верхняя часть 6 ГГц ( 6.425–7.125 ГГц ): можно выделить 700 МГц.

): можно выделить 700 МГц. 7.125–8.4 ГГц: можно выделить 600–1275 МГц.

Что сказать по теме

Потребность в значительных объемах нового спектра обусловлена не только ростом трафика, но и фундаментальным расширением функциональности сетей 6G, которые, как ожидается, будут поддерживать встроенные возможности ИИ и "изучения окружающей среды".

Технологии, такие как AI-RAN и Massive MIMO, позволят повысить эффективность использования спектра на 10-20%, но этого не хватит для покрытия дефицита.

Идет международный процесс гармонизации новых частот, на Всемирной конференции радиосвязи 2027 года (WRC-27) ожидается принятие решений. Страны, которые не начнут планирование и выделение спектра в ближайшее время, рискуют столкнуться в перспективе с замедлением скоростей, ростом перегрузок сетей и потерей конкурентоспособности своих цифровых экономик в 2030-х годах.

