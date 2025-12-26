Анонсы: Xiaomi Watch 5 – умные часы с «мышечным» управлением и двумя чипами

26.12.2025, MForum.ru

Компания Xiaomi расширила своё присутствие на рынке носимых устройств, представив флагманские умные часы — Xiaomi Watch 5. Новинка выделяется не только дизайном и экосистемой, но и уникальными инженерными решениями, включая сенсор для управления жестами и систему с двумя процессорами.

Главной особенностью внутренней архитектуры стала система «два чипа, две системы». Xiaomi Watch 5 объединяет производительный 4-нм процессор Snapdragon W5, отвечающий за интерфейс и сложные задачи, и энергоэффективный чип BES2800, который непрерывно отслеживает показатели здоровья в фоновом режиме. Такой подход, по заявлению компании, обеспечивает до шести дней работы в стандартном режиме и до 18 дней в режиме максимального энергосбережения.

Xiaomi впервые в индустрии интегрировала в умные часы EMG-сенсор для регистрации электрических сигналов мышц. Технология позволяет управлять вызовами, медиаплеером и другими функциями с помощью жестов пальцев, например, щелчков или сжатия кулака.

Часы доступны в версии с поддержкой eSIM, что обеспечивает полную независимость от смартфона. Пользователи могут совершать звонки, отправлять сообщения, пользоваться WeChat и картами, а также слушать музыку онлайн. Для загрузки приложений предусмотрен встроенный магазин.

В арсенале средств контроля здоровья анализ ЭКГ, круглосуточный мониторинг сердечного ритма и сна, измерение уровня кислорода в крови (SpO2), отслеживание стресса. Для спортсменов реализовано более 150 режимов тренировок с 3D-анимацией, автоматическим подсчётом повторений и навигацией по маршрутам.

Xiaomi Watch 5 выполнены в 47-мм корпусе из нержавеющей стали с узкими рамками экрана (2.6 мм). Защита обеспечивается синтетическим сапфировым стеклом. В комплекте предлагаются ремни из фторэластомера, кожи и эксклюзивный титановый ремешок, созданный методом 3D-печати.

Xiaomi Watch 5 уже поступили в продажу в Китае. Стандартная версия (без eSIM) оценена в 1 999 юаней (~$284), а версия с поддержкой eSIM в 2 299 юаней (~$327).

Таким образом, с Watch 5 Xiaomi делает амбициозную заявку на сегмент премиальных умных часов, предлагая пользователям не просто трекер активности, а высокотехнологичный гаджет с уникальным интерфейсом управления и независимостью от телефона.