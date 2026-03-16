Мобильная связь: В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета

16.03.2026, MForum.ru

Губернатор Василий Анохин объясняет эти ограничения необходимостью обеспечить безопасность людей.

«Главным приоритетом для нас остается безопасность жителей. Исходя из этого принимаются решения оперативного штаба», - написал Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Жителей просят не снимать действия военных. Об этом пишет КоммерсантЪ.

Работу мобильного интернета в Смоленской области уже ограничивали 10 декабря 2025 года, объясняя это теми же причинами - безопасностью людей и сохранением объектов инфраструктуры. До этого ограничения на работу мобильного интернета вводились 18 июня 2025 года - "на неопределенный срок в интересах обеспечения безопасности".

теги: мобильная связь блокировки интернета ограничения мобильного интернета Смоленская область

