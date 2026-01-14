Мобильный интернет: Цифровая блокада в связи с выборами – в Уганде отключили интернет

MForum.ru
14.01.2026,
За два дня до президентских выборов Уганда погрузилась в цифровую тишину. 13 января 2026 года регулятор (Uganda Communications Commission) приказал операторам полностью отключить публичный доступ в интернет. Срок окончания блокировки не объявлен.
Отключен, в частности, публичный мобильный интернет, блокируется доступ к соцсетям, мессенджерам, даже к личной электронной почте. Сохранена возможность звонить голосом, посылать SMS и доступ к некоторым службам – госсистемам, банкам, системам, связанным со здравоохранением.
Власти объясняют блокировки необходимостью борьбы с «дезинформацией, подтасовкой результатов» и т.п.
Для Уганды это уже не первый такой опыт. В 2021 году также во время выборов президента, интернет в стране не работал в течение недели. Забавно, что этому предшествовали заявления властей, что отключений не будет. Для Африки это становится повторяющимся сценарием, в октябре 2025 года интернет отключала Танзания.
Заявления властей, похоже, не убедили население. По данным Proton, в преддверии выборов в Уганде возник взрывной рост спроса на инструменты «починки интернета», зафиксирован рост количества подписок на соответствующие сервисы более чем на 1000%. Люди пытались сохранить доступ к интернету, который на сегодня столь же важен для многих людей, как доступ к воде или электроэнергии.
Уместно вспомнить, что сейчас почти не работает интернет в Иране, где наблюдаются антиправительственные выступления. По состоянию на 14 января интернет в Иране остается отключенным на большей территории страны (выключили его 8 января), частично восстановлен доступ для правительственных организаций.
Иран активно работает над созданием закрытой внутренней интернет-сети, которая будет значительно ограничена и практически не связана с внешним миром. В «белый список» доступных ресурсов, как ожидается, войдут внутренние поисковые системы, карты и навигационные сервисы, мессенджеры, а также стриминговый сервис с одобренным государством контентом.
