Интернет: Страна в офлайн-режиме - Иран переживает общенациональное отключение интернета

09.01.2026, MForum.ru

Интернет-активность в Иране упала почти до нуля и остается на минимальном уровне на протяжении более 12 часов. Об этом 9 января сообщила международная служба мониторинга NetBlocks.

Данные указывают на общенациональное отключение, при котором интернет-трафик составляет лишь около 1% от обычного уровня. По данным СМИ, отключение началось около 20:15 по местному времени 8 января (16:45 по Гринвичу).

Согласно информации NetBlocks, проблемы с подключением были зафиксированы у ключевого магистрального провайдера Telecommunications Company of Iran (TCI), что привело к цифровому блэкауту в Тегеране и других частях страны.

Сообщения об отсутствии связи поступали из различных городов, включая Керманшах, Исфахан, Лодеган и некоторые районы Шираза.

Власти Ирана исторически применяют отключение интернета в периоды массовых протестов. Коммуникационный блэкаут серьезно ограничивает возможность освещения событий внутри страны и передачу информации.

Это не первый случай полного отключения интернета в Иране — подобные события происходили в 2019, 2022 и 2025 годах. На текущий момент официальные власти Ирана не сделали заявлений о причинах произошедшего.

теги: отключения интернета Иран

