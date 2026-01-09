Интернет: Страна в офлайн-режиме - Иран переживает общенациональное отключение интернета

MForum.ru
09.01.2026,
Интернет-активность в Иране упала почти до нуля и остается на минимальном уровне на протяжении более 12 часов. Об этом 9 января сообщила международная служба мониторинга NetBlocks.
Данные указывают на общенациональное отключение, при котором интернет-трафик составляет лишь около 1% от обычного уровня. По данным СМИ, отключение началось около 20:15 по местному времени 8 января (16:45 по Гринвичу).
Согласно информации NetBlocks, проблемы с подключением были зафиксированы у ключевого магистрального провайдера Telecommunications Company of Iran (TCI), что привело к цифровому блэкауту в Тегеране и других частях страны.
Сообщения об отсутствии связи поступали из различных городов, включая Керманшах, Исфахан, Лодеган и некоторые районы Шираза.
Власти Ирана исторически применяют отключение интернета в периоды массовых протестов. Коммуникационный блэкаут серьезно ограничивает возможность освещения событий внутри страны и передачу информации.
Это не первый случай полного отключения интернета в Иране — подобные события происходили в 2019, 2022 и 2025 годах. На текущий момент официальные власти Ирана не сделали заявлений о причинах произошедшего.
