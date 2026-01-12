Wi-Fi. Проводной интернет. Оценки: Трафик публичных Wi-Fi сетей в России и спрос на фиксированный доступ растут из-за отключений мобильного интернета

MForum.ru

Wi-Fi. Проводной интернет. Оценки: Трафик публичных Wi-Fi сетей в России и спрос на фиксированный доступ растут из-за отключений мобильного интернета

12.01.2026, MForum.ru

Рост в 2025 году зафиксирован в 10.6 раз. Совокупный объем Wi-Fi трафика в публичных сетях (домашние точки в этой статистике не учитываются) специалисты компании Hot-WiFi оценили в 13.8 млн ТБ, в 2024 году он составлял около 1.3 млн ТБ. Только в Москве трафик Wi-Fi вырос в 10.6 раз до 2.07 млн ТБ. Тему сегодня обсуждают Ведомости.

Беспрецедентный рост трафика в публичных сетях связан с масштабными отключениями мобильного интернета в России, которые на текущем этапе принято объяснять потенциальными угрозами из-за «вражеских беспилотников».

Снизилась зависимость от мобильного интернета в точках массового присутствия людей – делают вывод исследователи. На деле зависимость и предпочтения использовать мобильный интернет, а не его небезопасную и неудобную «замену» остались, но что делать людям, когда мобильная сеть отключена?

Провайдеры провели модернизацию оборудования сетей Wi-Fi, теперь на сеть нередко устанавливают оборудование, способное обслуживать подключения нескольких тысяч людей. Растет число точек доступа.

Конечно, заметно вырос спрос на домашний проводной интернет и b2b-подключения к проводным сетям ШПД. Продажи ШПД у «Билайна» в сегменте b2b в 2025 году выросли более чем на 18%, при этом только в 3q2025 – сразу на 47% гг. К концу 3q2025 общее количество пользователей фиксированного ШПД МТС увеличилось на 6% год к году до 5,19 млн абонентов. У Мегафона абоненбаза домашнего фиксированного ШПД увеличилась на 16%, у Билайна – на 15%.

В целом по РФ число абонентов фиксированного ШПД в 2025 году за год выросло на 3,1% до 39,9 млн, приводит оценки «ТМТ консалтинг», а проникновение приблизилось к 56%. Выросли и доходы от фиксированного ШПД, на 8.1%, в основном, за счет повышения стоимости услуг.

Абонентов так старательно защищали от повышения тарифов мобильного интернета, чтобы кончилось все ростом их расходов на фиксированный доступ?

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: оценки трафик Wi-Fi проводной интернет фиксированный доступ ШПД отключения мобильного интернета

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

