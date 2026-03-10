Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч

MForum.ru
10.03.2026,
Компания Realme представила в Индии новый бюджетный смартфон C83 5G, сделав ставку на автономность. Аппарат получил аккумулятор емкостью 7000 мАч — показатель, который еще недавно был уделом толстых «защищенных» монстров, а теперь добрался и до обычных бюджетников.
Главная фишка новинки — гигантский аккумулятор на 7000 мАч. Для смартфона толщиной 8.4 мм и весом 212 граммов это впечатляющий результат. На практике такой объем должен обеспечивать два, а то и три дня работы без розетки при умеренном использовании. Правда, зарядка всего 15 Вт: от нуля до ста процентов аппарат будет насыщаться несколько часов. Быстро пополнить запас энергии перед выходом не получится.
6.8-дюймовый IPS LCD с разрешением HD+ получил частоту обновления 144 Гц — для бюджетного сегмента щедро. Интерфейс будет летать, но игры в таком режиме, скорее всего, пойдут далеко не все. Пиковая яркость 900 нит обещает неплохую читаемость на солнце.
Внутри установлен MediaTek Dimensity 6300 с поддержкой 5G. Оперативной памяти до 6 ГБ типа LPDDR4X, накопитель — eMMC 5.1 объемом до 128 ГБ. Слот для карты памяти расширяет хранилище до 2 ТБ. Набор скромный, но для своих задач достаточный.
Realme не стала обманывать покупателей лишними модулями (хотя на задней панели и есть фальшивые объективы). Сзади ровно одна камера на 13 МП с диафрагмой f/2.2 и LED-вспышкой. Фронталка — 5 МП для видеозвонков. Снимать шедевры на этот аппарат явно не планируется, но зафиксировать документ или снять табличку — вполне.
Неожиданно для бюджетной модели C83 5G получил сразу два вида сертификации. IP64 защищает от пыли и брызг, а соответствие стандарту MIL-STD 810H обещает устойчивость к падениям, вибрациям и прочим испытаниям. В паре с огромной батареей это превращает смартфон в идеальную рабочую лошадку для тех, кто не носит телефон в чехле и не боится активного образа жизни.
Realme C83 5G — редкий пример честного бюджетника без попыток объять необъятное. Вместо того чтобы ставить три бесполезные камеры, производитель сосредоточился на главном: батарее, защите и частоте обновления экрана. За цену от 13 499 до 17 499 рупий (145–190 долларов) покупатель получает устройство, которое не страшно уронить, которое живет несколько дней и при этом достаточно быстро работает в повседневных задачах.
Платить придется качеством съемки и скоростью зарядки. Но целевая аудитория — студенты, курьеры, люди старшего поколения — вряд ли будут расстроены. Им нужен надежный аппарат, который не подведет в самый ответственный момент. C83 5G выглядит именно таким.
Продажи в Индии уже стартовали, доступные цвета Blooming Purple и Sprouting Green. Цены начинаются от 13 499 рупий (~$145) за версию 4/64 Гб. Варианты 4/128 и 6/128 оценены в 14 499 рупий (~$160) и 17 499 рупий (~$190), соответственно. В Россию аппарат, скорее всего, попадет только по параллельному импорту. Интерес к нему будет точечным — у тех, кто ищет максимальную автономность за минимальные деньги.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64 / MForum.ru
26.02. [Новинки] Слухи: Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч / MForum.ru
23.02. [Новинки] Слухи: Realme C83 готовится к выходу в Индии — три версии памяти, цены от 13 499 рупий и два новых цвета / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H / MForum.ru
09.03. [Новинки] MWC 2026: TCL показала первый AMOLED NxtPaper / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru
04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Рикор представил два смартфона для российского потребительского рынка / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru
02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru