Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч

Компания Realme представила в Индии новый бюджетный смартфон C83 5G, сделав ставку на автономность. Аппарат получил аккумулятор емкостью 7000 мАч — показатель, который еще недавно был уделом толстых «защищенных» монстров, а теперь добрался и до обычных бюджетников.

Главная фишка новинки — гигантский аккумулятор на 7000 мАч. Для смартфона толщиной 8.4 мм и весом 212 граммов это впечатляющий результат. На практике такой объем должен обеспечивать два, а то и три дня работы без розетки при умеренном использовании. Правда, зарядка всего 15 Вт: от нуля до ста процентов аппарат будет насыщаться несколько часов. Быстро пополнить запас энергии перед выходом не получится.

6.8-дюймовый IPS LCD с разрешением HD+ получил частоту обновления 144 Гц — для бюджетного сегмента щедро. Интерфейс будет летать, но игры в таком режиме, скорее всего, пойдут далеко не все. Пиковая яркость 900 нит обещает неплохую читаемость на солнце.

Внутри установлен MediaTek Dimensity 6300 с поддержкой 5G. Оперативной памяти до 6 ГБ типа LPDDR4X, накопитель — eMMC 5.1 объемом до 128 ГБ. Слот для карты памяти расширяет хранилище до 2 ТБ. Набор скромный, но для своих задач достаточный.

Realme не стала обманывать покупателей лишними модулями (хотя на задней панели и есть фальшивые объективы). Сзади ровно одна камера на 13 МП с диафрагмой f/2.2 и LED-вспышкой. Фронталка — 5 МП для видеозвонков. Снимать шедевры на этот аппарат явно не планируется, но зафиксировать документ или снять табличку — вполне.

Неожиданно для бюджетной модели C83 5G получил сразу два вида сертификации. IP64 защищает от пыли и брызг, а соответствие стандарту MIL-STD 810H обещает устойчивость к падениям, вибрациям и прочим испытаниям. В паре с огромной батареей это превращает смартфон в идеальную рабочую лошадку для тех, кто не носит телефон в чехле и не боится активного образа жизни.