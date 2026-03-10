Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч

MForum.ru

Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч

10.03.2026, MForum.ru

Компания Realme представила в Индии новый бюджетный смартфон C83 5G, сделав ставку на автономность. Аппарат получил аккумулятор емкостью 7000 мАч — показатель, который еще недавно был уделом толстых «защищенных» монстров, а теперь добрался и до обычных бюджетников.

Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч

Главная фишка новинки — гигантский аккумулятор на 7000 мАч. Для смартфона толщиной 8.4 мм и весом 212 граммов это впечатляющий результат. На практике такой объем должен обеспечивать два, а то и три дня работы без розетки при умеренном использовании. Правда, зарядка всего 15 Вт: от нуля до ста процентов аппарат будет насыщаться несколько часов. Быстро пополнить запас энергии перед выходом не получится.

Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч

6.8-дюймовый IPS LCD с разрешением HD+ получил частоту обновления 144 Гц — для бюджетного сегмента щедро. Интерфейс будет летать, но игры в таком режиме, скорее всего, пойдут далеко не все. Пиковая яркость 900 нит обещает неплохую читаемость на солнце.

Внутри установлен MediaTek Dimensity 6300 с поддержкой 5G. Оперативной памяти до 6 ГБ типа LPDDR4X, накопитель — eMMC 5.1 объемом до 128 ГБ. Слот для карты памяти расширяет хранилище до 2 ТБ. Набор скромный, но для своих задач достаточный.

Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч

Realme не стала обманывать покупателей лишними модулями (хотя на задней панели и есть фальшивые объективы). Сзади ровно одна камера на 13 МП с диафрагмой f/2.2 и LED-вспышкой. Фронталка — 5 МП для видеозвонков. Снимать шедевры на этот аппарат явно не планируется, но зафиксировать документ или снять табличку — вполне.

Неожиданно для бюджетной модели C83 5G получил сразу два вида сертификации. IP64 защищает от пыли и брызг, а соответствие стандарту MIL-STD 810H обещает устойчивость к падениям, вибрациям и прочим испытаниям. В паре с огромной батареей это превращает смартфон в идеальную рабочую лошадку для тех, кто не носит телефон в чехле и не боится активного образа жизни.

Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч

Realme C83 5G — редкий пример честного бюджетника без попыток объять необъятное. Вместо того чтобы ставить три бесполезные камеры, производитель сосредоточился на главном: батарее, защите и частоте обновления экрана. За цену от 13 499 до 17 499 рупий (145–190 долларов) покупатель получает устройство, которое не страшно уронить, которое живет несколько дней и при этом достаточно быстро работает в повседневных задачах.

Платить придется качеством съемки и скоростью зарядки. Но целевая аудитория — студенты, курьеры, люди старшего поколения — вряд ли будут расстроены. Им нужен надежный аппарат, который не подведет в самый ответственный момент. C83 5G выглядит именно таким.

Продажи в Индии уже стартовали, доступные цвета Blooming Purple и Sprouting Green. Цены начинаются от 13 499 рупий (~$145) за версию 4/64 Гб. Варианты 4/128 и 6/128 оценены в 14 499 рупий (~$160) и 17 499 рупий (~$190), соответственно. В Россию аппарат, скорее всего, попадет только по параллельному импорту. Интерес к нему будет точечным — у тех, кто ищет максимальную автономность за минимальные деньги.

Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru

04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64 / MForum.ru

26.02. [Новинки] Слухи: Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч / MForum.ru

23.02. [Новинки] Слухи: Realme C83 готовится к выходу в Индии — три версии памяти, цены от 13 499 рупий и два новых цвета / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

10.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч / MForum.ru

10.03. [Новинки] Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H / MForum.ru

09.03. [Новинки] MWC 2026: TCL показала первый AMOLED NxtPaper / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru

05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru

04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Рикор представил два смартфона для российского потребительского рынка / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру / MForum.ru

03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru

02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: