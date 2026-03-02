Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов

MForum.ru
02.03.2026,
Компания Apple официально представила iPhone 17e — новое поколение доступного смартфона, которое впервые получает технологии, ранее зарезервированные для Pro-моделей. Новинка доступна в двух конфигурациях: 256 ГБ за 600 долларов и 512 ГБ за 800 долларов.
Ключевые аппаратные особенности:
Доступность и конкуренция с Samsung:
В целом iPhone 17e — это не просто ежегодное обновление, а пересмотр самой концепции "бюджетного iPhone". Apple, судя по всему, услышала главные претензии к iPhone 16e (отсутствие MagSafe, базовые 128 ГБ) и провела работу над ошибками.
Главные победы:
Выпуская iPhone 17e с A19 и 256 ГБ памяти ровно в день старта продаж Galaxy S26, Apple создаёт пользователям дилемму: брать новейший флагман Samsung за €1000+ или получить "прошлогодний флагманский опыт" (по сути, A19 — это чип уровня iPhone 17) за $600 с семилетней поддержкой. Это классический "pincer movement": заставить покупателя выбирать между топовой камерой и экраном (S26) и всей мощью экосистемы Apple, MagSafe и долгосрочной поддержкой за полцены.
Для кого этот телефон? Для тех, кто хочет "честный iPhone" с самыми современными технологиями (A19, Ceramic Shield 2, спутниковая связь), но готов мириться с одним объективом камеры и 60-герцовым экраном. Это, пожалуй, самый сильный вход в экосистему Apple за последние годы, особенно для пользователей, которые планируют пользоваться смартфоном 4-5 лет.
© Антон Печеровый,
