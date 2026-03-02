Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов

02.03.2026, MForum.ru

Компания Apple официально представила iPhone 17e — новое поколение доступного смартфона, которое впервые получает технологии, ранее зарезервированные для Pro-моделей. Новинка доступна в двух конфигурациях: 256 ГБ за 600 долларов и 512 ГБ за 800 долларов.

Ключевые аппаратные особенности:

Процессор и связь: В основе лежит Apple A19 в паре с новым модемом C1X, который обеспечивает вдвое более высокую скорость передачи данных по сравнению с C1 в iPhone 16e.

Память: Впервые базовая версия "e"-модели стартует с 256 ГБ встроенной памяти.

Дисплей и защита: 6.1-дюймовый Super Retina XDR с новым стеклом Ceramic Shield 2 — оно в три раза устойчивее к царапинам и имеет антибликовое покрытие.

MagSafe: Долгожданное возвращение магнитной беспроводной зарядки, которой не было в iPhone 16e.

Камера: Одиночный 48-мегапиксельный сенсор с поддержкой съёмки видео в 4K Dolby Vision и программного 2-кратного зума (кроп).

Спутниковая связь: Расширенная поддержка спутниковых функций для экстренных случаев, включая вызов служб, отправку сообщений и поиск устройства через «Локатор» без наличия сотовой сети.

Доступность и конкуренция с Samsung:

Предзаказ: Открывается 4 марта.

Продажи: Стартуют 11 марта.

Конкурентный контекст: Ровно в этот же день, 11 марта, начнутся розничные продажи флагманской линейки Samsung Galaxy S26.

В целом iPhone 17e — это не просто ежегодное обновление, а пересмотр самой концепции "бюджетного iPhone". Apple, судя по всему, услышала главные претензии к iPhone 16e (отсутствие MagSafe, базовые 128 ГБ) и провела работу над ошибками.

Главные победы:

256 ГБ базовой памяти: В эпоху, когда приложения и фото занимают всё больше места, это мощный аргумент для долгосрочного использования. Конкуренты в этом сегменте часто всё ещё предлагают 128 ГБ за аналогичные деньги.

Возвращение MagSafe: Магнитная экосистема аксессуаров — важное преимущество, которого "e"-модель была лишена год назад.

Ceramic Shield 2: Улучшенная защита и антибликовое покрытие решают реальные проблемы пользователей.

Цена: Сохранение стартовой цены $600 при удвоении базовой памяти — фактическое снижение стоимости за гигабайт.

Выпуская iPhone 17e с A19 и 256 ГБ памяти ровно в день старта продаж Galaxy S26, Apple создаёт пользователям дилемму: брать новейший флагман Samsung за €1000+ или получить "прошлогодний флагманский опыт" (по сути, A19 — это чип уровня iPhone 17) за $600 с семилетней поддержкой. Это классический "pincer movement": заставить покупателя выбирать между топовой камерой и экраном (S26) и всей мощью экосистемы Apple, MagSafe и долгосрочной поддержкой за полцены.

Для кого этот телефон? Для тех, кто хочет "честный iPhone" с самыми современными технологиями (A19, Ceramic Shield 2, спутниковая связь), но готов мириться с одним объективом камеры и 60-герцовым экраном. Это, пожалуй, самый сильный вход в экосистему Apple за последние годы, особенно для пользователей, которые планируют пользоваться смартфоном 4-5 лет.