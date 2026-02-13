Анонсы: Honor X6d — глобальная версия Play 60A с улучшенной камерой

MForum.ru
13.02.2026,
Компания Honor тихо, без официальной презентации, выпустила на рынок ОАЭ новый бюджетный смартфон — Honor X6d . Устройство представляет собой практически полную копию китайской модели Play 60A, представленной в конце прошлого года, но с двумя ключевыми отличиями.
Honor X6d базируется на проверенной платформе начального уровня:
Honor X6d оценён в 509 дирхамов ОАЭ, что эквивалентно примерно $138 / €116. Доступен в двух цветах: Midnight Black и Ocean Cyan .
Самый интересный аспект этой истории лежит вне спецификаций. Свежие данные сертификации GCF показывают, что Honor X6d получил модельный номер NLA-NX1. И этот же номер присвоен другому устройству — Honor 500 Smart .
Таким образом, перед нами классический ребрендинг, но с необычным сюжетом. Honor уже выпустила в Китае серию Honor 500 с дизайном в духе iPhone Air и батареями под 8000 мАч. Однако Honor X6d (он же Honor 500 Smart) не имеет к этим устройствам никакого отношения: ни дизайна «Air», ни гигантского аккумулятора.
Honor X6d — не новая разработка, а «ребрендинг внутри ребрендинга». Компания взяла уже готовую платформу Play 60A, слегка улучшила камеру для конкурентоспособности на глобальном рынке и, вероятно, планирует выпускать её под разными именами в зависимости от канала продаж и региона. Модельный номер NLA-NX1, закреплённый за двумя названиями (X6d и 500 Smart), подтверждает: это одно и то же устройство.
Стратегически такой подход позволяет Honor с минимальными затратами закрывать бюджетный сегмент 5G-смартфонов на нескольких рынках одновременно, используя единую производственную базу. Для потребителя это означает выбор из одинаковых аппаратов с разными шильдиками и, возможно, разной ценой. Для рынка — ещё один пример того, как в 2026 году бренды экономят на R&D, переупаковывая проверенные решения.
© Антон Печеровый,
