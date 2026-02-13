Анонсы: Honor X6d — глобальная версия Play 60A с улучшенной камерой

Анонсы: Honor X6d — глобальная версия Play 60A с улучшенной камерой

13.02.2026, MForum.ru

Компания Honor тихо, без официальной презентации, выпустила на рынок ОАЭ новый бюджетный смартфон — Honor X6d . Устройство представляет собой практически полную копию китайской модели Play 60A, представленной в конце прошлого года, но с двумя ключевыми отличиями.

Honor X6d базируется на проверенной платформе начального уровня:

  • Дисплей: 6.75-дюймовый LCD-экран разрешением HD+ (720p) c частотой обновления 90 Гц .
  • Платформа: Чипсет MediaTek Dimensity 6300 (6 нм) с интегрированным 5G-модемом, тот же процессор, что и у Play 60A .
  • Память: Единственная конфигурация — 4 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Информация о возможности расширения microSD отсутствует.
  • Камеры: Главное отличие от базовой модели — основная камера 50 Мп с диафрагмой f/2.0 (против 13 Мп f/2.2 у Play 60A). Запись видео по-прежнему ограничена 1080p при 30 к/с. Фронтальная камера — 5 Мп (без изменений).
  • Аккумулятор: Ёмкость 5260 мАч (против 5300 мАч). Разница настолько минимальна, что, вероятно, используется один и тот же элемент с разной маркировкой.
  • Программное обеспечение: Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS из коробки.
  • Связь и датчики: Поддержка двух SIM, 5G. О наличии NFC, Wi-Fi и Bluetooth данных нет. У Play 60A были Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3, но не было NFC. Сканер отпечатков, если он есть, будет расположен сбоку.

Honor X6d оценён в 509 дирхамов ОАЭ, что эквивалентно примерно $138 / €116. Доступен в двух цветах: Midnight Black и Ocean Cyan .

Самый интересный аспект этой истории лежит вне спецификаций. Свежие данные сертификации GCF показывают, что Honor X6d получил модельный номер NLA-NX1. И этот же номер присвоен другому устройству — Honor 500 Smart .

Таким образом, перед нами классический ребрендинг, но с необычным сюжетом. Honor уже выпустила в Китае серию Honor 500 с дизайном в духе iPhone Air и батареями под 8000 мАч. Однако Honor X6d (он же Honor 500 Smart) не имеет к этим устройствам никакого отношения: ни дизайна «Air», ни гигантского аккумулятора.

Honor X6d — не новая разработка, а «ребрендинг внутри ребрендинга». Компания взяла уже готовую платформу Play 60A, слегка улучшила камеру для конкурентоспособности на глобальном рынке и, вероятно, планирует выпускать её под разными именами в зависимости от канала продаж и региона. Модельный номер NLA-NX1, закреплённый за двумя названиями (X6d и 500 Smart), подтверждает: это одно и то же устройство.

Стратегически такой подход позволяет Honor с минимальными затратами закрывать бюджетный сегмент 5G-смартфонов на нескольких рынках одновременно, используя единую производственную базу. Для потребителя это означает выбор из одинаковых аппаратов с разными шильдиками и, возможно, разной ценой. Для рынка — ещё один пример того, как в 2026 году бренды экономят на R&D, переупаковывая проверенные решения.

© Антон Печеровый, MForum.ru

