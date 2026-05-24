Микроэлектроника: Миландр обеспечил импортзамещение ряда изделий, необходимых для отечественных БС 5G

MForum.ru
24.05.2026,
В конце 2025 года компания Миландр завершила разработку и квалификационные испытания линейки мощных импульсных СВЧ-транзисторов на основе нитрида галлия. Об этом компания сообщала в феврале 2026 года. Вернуться к теме предлагает недавняя публикация Техносфера.Россия.
Всего в Миландр подготовлено 22 изделия линейки с мощностями от 5 до 1200 Вт (данные всех из них приведены на сайте компании). Линейка, получившая обозначение серии MGN, выпускается в металлокерамических корпусах, категория качества – ОТК. Рабочее напряжение сток-исток составляет 50В, транзисторы созданы под диапазоны L-, S- и C-.
Одно из основных достоинств изделий линейки – широкополосность изделий и их высокий КПД. Такие изделия могут применяться в телеком-оборудовании, в радиомодулях базовых станций 5G, а также в радиолокаторах и в системах РЭБ.
Для базовых станций 4G планируется выпустить изделия в пластиковых корпусах, сейчас идут их квалификационные испытания. Серийное освоение GaN-транзисторов в пластиковых корпусах с мощностями 5-50 Вт намечено на 2-й квартал 2027 года. Здесь источники расходятся – на сайте Миландр еще в феврале заявлялось о 2-м квартале 2026 года – то ли у кого-то опечатка, то ли сроки уехали вправо.
Миландр готов кастомизировать свои решения, в частности, проводить разработку согласующих цепей для использования транзисторов в стандартном 50-Омном тракте, а при соответствующем заказе - всего усилителя мощности с цифровым блоком управления.
Разработкой высокочастотных и высокомощных компонентов для российских базовых станций занимаются не только в Миландр, но и, например, в компаниях ГК Элемент.
Мировой рынок изделий для радиооборудования 4G/5G весьма конкурентен. На нем работают, например, такие компании как Ampleon (GaN и LDMOS – изделия) (европейская компания, которая контролируется Китаем); американская Qorvo (GaN на SiC HEMT-транзисторы); американские MACOM и Wolfspeed, а также европейская NXP Semi.
Разработки Миландр призваны обеспечить возможность импортзамещения в этой области.
Для иллюстрации возможностей приведу основные данные парочки изделий:
Транзистор MGN43-150A – мощный СВЧ-транзистор с высокой подвижностью электронов на основе нитрида галлия с выходной номинальной импульсной мощностью 150 Вт. Производится по технологии GaN-on-SiC. Предназначен для работы в усилителях мощности в диапазоне частот от 4000 до 4300 МГц как в импульсном, так и в непрерывном режимах.
Транзистор MGN16-1200A – мощный СВЧ-транзистор с высокой подвижностью электронов на основе нитрида галлия с выходной номинальной импульсной мощностью 1200 Вт. Производится по технологии GaN-on-SiC. Предназначен для работы в усилителях мощности в диапазоне частот до 2000 МГц в импульсном режиме. Корпус: КТ-103А-2-1 К ГОСТ Р 57439-2017.
--
теги: телеком мобильная связь компоненты микроэлектроника пятое поколение компоненты базовых станций СВЧ-транзисторы GaN-on-SiC HEMT Миландр импортзамещение
--
Публикации по теме:
20.07. Осенью начнутся полевые тесты российских базовых станций 4G/LTE
17.12. Дмитрий Лаконцев, Сколтех, "Отечественная экосистема OpenRAN"
13.09. АО НИИЭТ разработал GaN транзистор ПП9139Б1
16.08. Мощные СВЧ транзисторы; Ангстрем-Т выпустил заказные чипы; Можно ли заработать на микроэлектронике?
08.08. Вынужденное импортзамещение; Заводы TSMC атаковал вирус; Проблемы Ангстрема и сколковский оптимизм
21.02. Нитрид галлия, GaN
21.02. НИИЭТ
24.05. Миландр обеспечил импортзамещение ряда изделий, необходимых для отечественных БС 5G
22.05. МТС отчиталась за 1q2026 - ростом выручки и OIBDA
22.05. T2 начинает подключать БС в Москве с помощью ВОЛС
22.05. Процессоры Иртыш – это «переклеенный» Loongson или собственная разработка?
22.05. Российский ИИ GigaChat планируют перевести на китайские чипы?
21.05. Плату за международный трафик введут позднее
21.05. SpaceX готова к проведению масштабного IPO
21.05. Облачное доверие на ЦИПР-2026: гибридный баланс, государственный пример и контроль от железа до ПО
21.05. Новосибирская компания Элрон представила одноплатник на процессоре Гиперком-У
21.05. Российский ИИ GigaChat планируют перевести на китайские чипы?
21.05. Забастовка на Samsung отменена: компромисс предотвратил дополнительный импульс дефициту чипов и росту цен
21.05. II Всероссийская конференция по печатным платам: время масштабировать прорывы
21.05. Бюро 1440 и Белинтерсат договорились о сотрудничестве
21.05. Yadro и T1 подписали соглашение о сотрудничестве в области инфраструктурных решений
21.05. Verizon: ИИ-атаки стали главной угрозой кибербезопасности в 2025 году
22.05. Poco Pad C1 – доступный планшет с экраном 2K 120 Гц и батареей 7600 мАч
22.05. Утечка раскрыла параметры HMD Thunder Pro – 50 МП с OIS, OLED 90 Гц и 6000 мАч
22.05. HMD Vibe 2 5G – 6000 мАч, 120 Гц и Android 16 от $115
21.05. iQOO 15T – Dimensity 9500 Monster, 8000 мАч, 200 МП и 144 Гц от $558
21.05. Itel A100 Pro дизайн в стиле iPhone 17 Pro за $95 и с Android Go
21.05. Infinix Hot 70 – получит термохромный дизайн и RGB-подсветка
20.05. Moto G37 и G37 Power – Dimensity 6400, 7000 мАч и Android 16 от 145 долларов
20.05. Motorola Edge (2026) получит плоский дизайн вместо изогнутого
20.05. Дизайн Samsung Galaxy A27 показался на рендерах производителей чехлов
19.05. RedMagic 11S Pro и Pro+ получили разогнанный чип, 8000 мАч, вентилятор и IPX8
19.05. Realme 16T с 8000 мАч, IP69 представят 22 мая
19.05. OnePlus Ace 7 – экран 240 Гц, батарея 9000 мАч и охлаждение с вентилятором?
18.05. Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901
18.05. 22 мая представят Realme Watch S5 и Buds Air8 Pro с AMOLED 1500 нит, 55dB ANC, LHDC
16.05. Xiaomi 17 Max – 8000 мАч, 200 МП Leica, 6.9" Super Pixel — анонсируют 21 мая
15.05. Представлен Moto Tag 2 с 600 днями работы, UWB и Google Find Hub
15.05. Xiaomi тизерит Band 10 Pro и наушники-клипсы
14.05. Oppo может получить улучшенную квадратную фронталку разрешением 100 МП
14.05. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч
13.05. Nubia GT Buds – прозрачный дизайн, RGB-подсветка и ANC за $39