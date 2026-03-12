Анонсы: Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300

12.03.2026, MForum.ru

Всего через три месяца после запуска 500-й серии в Китае Honor выпускает первый аппарат линейки 600. Модель 600 Lite уже поступила в открытую продажу в Малайзии и Словакии, предлагая редкое для своего ценового сегмента сочетание материалов и характеристик.

Honor 600 Lite выделяется на фоне конкурентов конструкцией. Производитель установил алюминиевую рамку и стеклянную заднюю панель — в среднем сегменте это встречается все реже, большинство брендов экономят на пластике. Защита от пыли и воды по стандарту IP66 добавляет очков к практичности.

Экран — 6.6-дюймовый AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Пиковая локальная яркость заявлена на уровне 6500 нит — впечатляющая цифра, хотя, разумеется, достигается лишь на небольших участках при просмотре HDR-контента. В верхней части дисплея — каплевидный вырез под 16-мегапиксельную фронталку, туда же встроен оптический сканер отпечатков.

Тыльный блок перекочевал с прошлогоднего Honor 400 Lite: основной сенсор на 108 МП в компании с 5-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем. Набор скромный, но для своей ценовой категории достаточный.

Отдельного упоминания заслуживает выделенная AI-кнопка для камеры. Она позволяет быстро запускать приложение, делать снимки и видео, а также активировать функции визуального интеллекта. Мелочь, но упрощает жизнь, особенно при съемке одной рукой.

Внутри установлен MediaTek Dimensity 7100 Elite — свежий чипсет для среднего сегмента с хорошим балансом производительности и энергоэффективности. Оперативной памяти 12 ГБ, накопителя — 256 ГБ. Без вариантов, других модификаций не предусмотрено.

Аккумулятор емкостью 6520 мАч с поддержкой зарядки 45 Вт — сильная сторона модели. С учетом не самого прожорливого процессора и AMOLED-экрана автономность обещает быть отличной. Работает все под управлением MagicOS 10 на базе Android 16.

Запуск 600 Lite всего через три месяца после 500-й серии выглядит необычно. Обычно цикл обновления линейки занимает около полугода. Вероятно, Honor торопится занять освобождающиеся ниши на фоне активности конкурентов.

По сути, 600 Lite — эволюционное обновление 400 Lite с упором на материалы корпуса и батарею. Алюминий и стекло за €300 — это сильный ход. Большинство конкурентов в этом ценовом диапазоне (Samsung Galaxy A35, Xiaomi Redmi Note) предлагают пластик. В сочетании с емким аккумулятором и достойным экраном это дает Honor хорошее преимущество.

Единственный вопрос — к камере. 5 МП ультраширик выглядит слабовато даже для среднего сегмента. Но, видимо, ставка сделана на основной 108 МП сенсор, который в автоматическом режиме должен выдавать приличные снимки за счет биннинга пикселей.

В Малайзии цена составляет 1299 малайзийских ринггитов (~$330), в Словакии –€300. Цвета – Desert Gold и Velvet Grey. Пока 600 Lite доступен в двух странах, но география наверняка расширится. Для европейского рынка цена €300 выглядит очень привлекательно за металлический корпус и батарею 6500+. Если Honor справится с локальной логистикой, модель имеет все шансы стать хитом продаж.