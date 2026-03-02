Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5

02.03.2026, MForum.ru

Компания Honor официально представила MagicPad 4, который стал первым в мире планшетом, работающим на новом чипсете Snapdragon 8 Gen 5 (версия без приставки Elite, позиционируемая как околоверхняя). Устройство уже доступно для заказа, а в розницу поступит с 3 марта. В честь старта продаж Honor предлагает значительные скидки на сам планшет и аксессуары.

Хотя полный список спецификаций не раскрыт в данном анонсе, ключевые особенности включают:

Память: Две конфигурации — 12/256 ГБ и 16/512 ГБ.

Две конфигурации — 12/256 ГБ и 16/512 ГБ. Аксессуары: Поддержка стилуса Magic-Pencil 3, умной клавиатуры MagicPad 4 Smart Keyboard и уникального аксессуара MouseBuds Pro — Bluetooth-мыши со встроенными TWS-наушниками.

Honor предлагает агрессивные цены на старте с возможностью дополнительной экономии на аксессуарах. В Великобритании базовая цена составляет £600 (12/256 ГБ) или £700 (16/512 ГБ), но за счет промокода ее можно уменьшить на £100. Но и еще более интересны предложения в комплекте с аксессуарами: стилус + клавиатура + планшет 256 ГБ обойдутся в £550, а аналогичный набор с планшетом 512 ГБ оценен в £650. Если говорить о ценах аксессуаров (со скидкой) по отдельности то стилус обойдется в £30, клавиатура в £30, MouseBuds Pro £20 (оригинальная цена MouseBuds Pro — £80).

В ЕС базовая цена до конца марта составит €600 (12/256 ГБ) или €700 (16/512 ГБ). Комплект с планшетом 256 ГБ, клавиатурой, стилусом составит €650. Чтобы в комплект добавить мышь – нужно доплатить еще €50. Однако, желающие получить версию 512 ГБ, то набор может быть только полным и оценен в €100 сверх цены планшета.

В целом Honor MagicPad 4 – выверенная атака на рынок премиальных Android-планшетов, где доминируют Samsung и Xiaomi. Компания делает ставку на несколько факторов:

Щедрые стартовые предложения: Скидки до £100/€100 и невероятно низкие цены на аксессуары (особенно MouseBuds Pro) стимулируют покупку полной экосистемы, превращая планшет в рабочий инструмент "из коробки".

Скидки до £100/€100 и невероятно низкие цены на аксессуары (особенно MouseBuds Pro) стимулируют покупку полной экосистемы, превращая планшет в рабочий инструмент "из коробки". Уникальные аксессуары: MouseBuds Pro — инновационное решение для тех, кто часто работает в дороге, объединяющее мышь и наушники в одном компактном устройстве.

Главный вопрос, сможет ли Honor удержать интерес после окончания промо-периода и как быстро появятся конкуренты с аналогичным чипом. Однако для первых покупателей MagicPad 4 выглядит исключительно выгодным предложением, особенно в наборах, где фактическая стоимость аксессуаров приближается к себестоимости. Это может стать решающим аргументом для пользователей, присматривающихся к премиальным планшетам для работы и творчества.