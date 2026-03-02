Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5

MForum.ru

Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5

02.03.2026, MForum.ru

Компания Honor официально представила MagicPad 4, который стал первым в мире планшетом, работающим на новом чипсете Snapdragon 8 Gen 5 (версия без приставки Elite, позиционируемая как околоверхняя). Устройство уже доступно для заказа, а в розницу поступит с 3 марта. В честь старта продаж Honor предлагает значительные скидки на сам планшет и аксессуары.

Хотя полный список спецификаций не раскрыт в данном анонсе, ключевые особенности включают:

  • Чипсет: Snapdragon 8 Gen 5 — обеспечивает высокую производительность для работы, творчества и игр.
  • Память:Две конфигурации — 12/256 ГБ и 16/512 ГБ.
  • Аксессуары: Поддержка стилуса Magic-Pencil 3, умной клавиатуры MagicPad 4 Smart Keyboard и уникального аксессуара MouseBuds Pro — Bluetooth-мыши со встроенными TWS-наушниками.

Honor предлагает агрессивные цены на старте с возможностью дополнительной экономии на аксессуарах. В Великобритании базовая цена составляет £600 (12/256 ГБ) или £700 (16/512 ГБ), но за счет промокода ее можно уменьшить на £100. Но и еще более интересны предложения в комплекте с аксессуарами: стилус + клавиатура + планшет 256 ГБ обойдутся в £550, а аналогичный набор с планшетом 512 ГБ оценен в £650. Если говорить о ценах аксессуаров (со скидкой) по отдельности то стилус обойдется в £30, клавиатура в £30, MouseBuds Pro £20 (оригинальная цена MouseBuds Pro — £80).

В ЕС базовая цена до конца марта составит €600 (12/256 ГБ) или €700 (16/512 ГБ). Комплект с планшетом 256 ГБ, клавиатурой, стилусом составит €650. Чтобы в комплект добавить мышь – нужно доплатить еще €50. Однако, желающие получить версию 512 ГБ, то набор может быть только полным и оценен в €100 сверх цены планшета.

В целом Honor MagicPad 4 – выверенная атака на рынок премиальных Android-планшетов, где доминируют Samsung и Xiaomi. Компания делает ставку на несколько факторов:

  • Первое имя: Статус первого планшета с Snapdragon 8 Gen 5 — мощный маркетинговый ход, создающий информационный шум и позиционирующий устройство как технологического лидера.
  • Щедрые стартовые предложения: Скидки до £100/€100 и невероятно низкие цены на аксессуары (особенно MouseBuds Pro) стимулируют покупку полной экосистемы, превращая планшет в рабочий инструмент "из коробки".
  • Уникальные аксессуары: MouseBuds Pro — инновационное решение для тех, кто часто работает в дороге, объединяющее мышь и наушники в одном компактном устройстве.

Главный вопрос, сможет ли Honor удержать интерес после окончания промо-периода и как быстро появятся конкуренты с аналогичным чипом. Однако для первых покупателей MagicPad 4 выглядит исключительно выгодным предложением, особенно в наборах, где фактическая стоимость аксессуаров приближается к себестоимости. Это может стать решающим аргументом для пользователей, присматривающихся к премиальным планшетам для работы и творчества.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

03.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 8, Magic 8 Pro и MagicPad 3 Pro / MForum.ru

05.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные спецификации Honor MagicPad 3 / MForum.ru

13.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor MagicPad 13 с 13-дюймовым экраном и Snapdragon 888 / MForum.ru

05.07. [Новинки] Слухи: 12 июля Honor представит складной Magic V2 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru

02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Redmi A7 Pro 4G появился в Индонезии — 120 Гц, батарея 6000 мАч и яркий дизайн за $90 / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 Ultra — приватный дисплей, быстрая зарядка 60 Вт и светосильная камера / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 и S26+ — ставка на софт и минимальные аппаратные изменения / MForum.ru

26.02. [Новинки] MWC 2026: TECNO покажет самый тонкий смартфон с отстегивающимися модулями / Mforum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64 / MForum.ru

26.02. [Новинки] Слухи: Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонс: iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y05 получил экран 120 Гц, батарею 6500 мАч и IP65 при цене $109 / MForum.ru

25.02. [Новинки] Слухи: iPhone 18 Pro получит тёмно-красный цвет, а складной iPhone Fold ограничится классикой / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 70 Fusion подтверждён на Flipkart — мировой дебют Sony LYT-710, 144 Гц и батарея 7000 мАч / MForum.ru

24.02. [Новинки]  Слухи: Samsung Galaxy A37 и A57 — сертификация IMDA подтверждает скорый анонс / MForum.ru

24.02. [Новинки] Слухи: iPhone 17e с A19, MagSafe и Dynamic Island выходит 4 марта по цене 599 долларов / MForum.ru

23.02. [Новинки] Слухи: Realme C83 готовится к выходу в Индии — три версии памяти, цены от 13 499 рупий и два новых цвета / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 — плоский дисплей, алюминиевая рамка, батарея 6500 мАч и ультразвуковой сканер / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонс: Infinix Xpad 30E — бюджетный планшет с 4G и встроенным ИИ-репетитором для образования / MForum.ru

19.02. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 10a — Tensor G4, быстрая зарядка и семь лет обновлений по той же цене / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: